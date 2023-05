Auf dem „gelben Schein“, den ihr für die Krankmeldung vom Arzt bekommt, stehen im unteren Bereich im Feld „AU-begründete Diagnose (ICD-10)“ verschiedene Buchstaben und Ziffern. Diese Codes geben an, weshalb ihr krankgeschrieben wurdet. Falls ihr neugierig seid, könnt ihr schnell erfahren, was diese Codes genau bedeuten.

Einer der gängigsten Codes auf Krankschreibungen ist „J06.9 G“. Auch wenn vermutlich jeder gesetzlich versicherte die Kombination auf seinem „gelben Schein“ gesehen hat, wissen vermutlich die wenigsten, was das bedeutet.

Diagnose R11 & mehr: Bedeutung der Diagnose-Codes erfahren

Der Code „J06.9 G“ gibt eine Erkrankung der oberen Atemwege an. Die Codes werden nach dem „ICD“-System verschlüsselt (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Damit werden Krankheiten international durch Buchstaben- und Zahlenkombinationen abgekürzt. In Deutschland ist die Version ICD-10 derzeit im Einsatz und wird vermutlich 2027 vom Nachfolger abgelöst.

Der erste Buchstabe gibt die Gruppe der Diagnose an. „J“ steht für Atemwegserkrankungen, „F“ für psychische Auffälligkeiten, „E“ für Hormon- oder Stoffwechselkrankheiten und so weiter. Die genaue Bedeutung der verschiedenen Buchstaben ist im Webangebot der Barmer Krankenkasse aufgelistet.

an. „J“ steht für Atemwegserkrankungen, „F“ für psychische Auffälligkeiten, „E“ für Hormon- oder Stoffwechselkrankheiten und so weiter. Die genaue Bedeutung der verschiedenen Buchstaben ist im Webangebot der Barmer Krankenkasse aufgelistet. Die Ziffer spezifiziert die Diagnose . „06“ gibt in dem Beispiel an, dass es sich um eine Infektion der oberen Atemwege handelt.

. „06“ gibt in dem Beispiel an, dass es sich um eine Infektion der oberen Atemwege handelt. Die Endung „9“ zeigt an, dass es keine weiteren, genaueren Angaben zur Infektion gibt.

zur Infektion gibt. Das abschließende „G“ zeigt an, dass die Diagnose gesichert ist.

Codes auf der Krankschreibung: Diese App kennt alle Diagnosen

Die Angaben finden sich nur auf der Krankmeldung für die Krankenkasse sowie eurer eigenen Ausfertigung. Der Arbeitgeber sieht den ICD-Code nicht. Seit 2023 gibt es keinen klassischen gelben Schein mehr, stattdessen werden die Informationen digital übertragen.

Falls ihr genau wissen wollt, was auf eurer Krankmeldung steht und ihr nicht alle Buchstaben und Zahlen auswendig lernen wollt, helfen euch Apps dabei, den ICD-10-Code zu verstehen:

Auf dem Android-Smartphone könnt ihr dafür zum Beispiel die kostenlose „ICD-10 Diagnoseauskunft“ der Techniker Krankenkasse nutzen. Gebt hier einfach die gesuchte Buchstaben- und Zahlenkombination ein oder stöbert euch durch die verschiedenen Einträge, um zu erfahren, was die Diagnose-Codes bedeuten.

ICD-10 Diagnoseauskunft Techniker Krankenkasse (TK)

iPhone-Nutzer finden die Diagnoseauskunft der TK ebenfalls kostenlos zum Download im App-Store. In der Diagnosesuche kann man entweder gezielt nach Codes suchen oder sich Zeichenkombinationen basierend auf verschiedenen Stichworten anzeigen lassen.

ICD-10 Diagnoseauskunft Techniker Krankenkasse (TK)

Hinweis: Natürlich sollte euch euer Arzt eure Diagnose genau erklären. Bei Unsicherheiten solltet ihr Hilfe nicht in Apps suchen, sondern das ärztliche Personal erneut kontaktieren oder eine weitere Meinung einholen.

