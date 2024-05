Diebstahl im Hotel: Warum das Klauen von Handtüchern keine gute Idee ist

Handtücher, Bademäntel und sogar Matratzen lassen Hotelgäste teilweise mitgehen. Doch neue Maßnahmen verhindern, dass Diebe ungeschoren davonkommen.

Wer in einem beliebigen Geschäft einkaufen geht, kann damit rechnen, dass die Waren – insofern sie nicht bezahlt wurden – am Ausgang einen Piepton auslösen. Verwendet werden dazu oft die sogenannten RFID-Funkchips. Sie sind nur ein Gramm leicht, zwei Millimeter klein und können per Funk deaktiviert werden. Auch in Hotels kommen sie immer häufiger zum Einsatz, um Diebstahl zu verhindern.

Stehlen im Hotel? „Lassen Sie es lieber sein!“

Immer mehr Hotels setzen auf RFID-Funkchips, die ein Signal auf dem Tablet beim Rezeptionisten oder bei der Hausdame auslösen, wenn ein Gast die Einrichtung mit einem Gegenstand des Hotels verlässt. „Lassen Sie es lieber sein! Das wird nur peinlich“, rät deshalb Hoteltester Tassilo Keilmann vom Wellness Heaven Hotel Guide gegenüber WELT. In einer Umfrage unter 1157 Hoteliers im deutschsprachigen Raum stellte er fest, dass zunehmend mehr Hoteliers auf diese Sicherheitsmaßnahme zurückgreifen.

Insbesondere Betreiber von Vier- und Fünf-Sterne-Hotels verstärken ihre Sicherheitsvorkehrungen, auch wenn sie ungern darüber sprechen. Denn nicht nur während des Transports von und zur Wäscherei verschwinden viele hochwertige Textilien auf mysteriöse Weise, auch unter den meist vorbildlichen Hotelgästen gibt es einige, die es für ein Kavaliersdelikt halten, Hoteleigentum als Souvenir einfach in ihren Koffer zu stecken.

Diese Gegenstände werden am häufigsten geklaut

Besonders beliebt bei diebischen Hotelgästen sind Handtücher und Bademäntel, auch wenn sie mittlerweile etwas seltener geklaut werden. Laut der alle zwei Jahre durchgeführten Umfrage im Vergleich zu 2017 ist die Rate um 1,5 Prozent gesunken. Zu verdanken ist das vermutlich den neuen Sicherheitsmaßnahmen.

Auch Matratzen werden geklaut – vor allem in Fünf-Sterne-Häusern. Das haben in der Umfrage 49 Hoteliers angegeben. Das Rätsel, wie die sperrige Ware unbemerkt aus dem Hotel transportiert wurde, bleibt ungelöst. Die betroffenen Hotelbetreiber vermuten, dass die Matratzen, sorgfältig eingerollt und verschnürt, möglicherweise über direkte Aufzüge in die Tiefgarage geschafft wurden.

Beim Reisen kann man jedoch durchaus auch mal selbst zum Diebstahl-Opfer werden. Wir verraten, was ihr tun könnt, wenn ihr im Flixbus bestohlen werdet.

