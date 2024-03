DSL-Bank Kontakt: Hotline für Fragen bei Problemen

Wenn ihr persönliche Fragen zu oder Probleme mit eurem Privatkredit habt, könnt ihr die DSL-Bank auf verschiedenen Wegen kontaktieren. Hier findet ihr alle wichtigen Kontaktdaten wie Telefonnummer, E-Mail und Fax.

Die DSL-Bank bietet online für die häufigsten Themen wie beispielsweise dem Ändern der Bankverbindung oder eurer Adresse sowie verschiedenen Anfragen zur Auszahlung bereits ein passendes Formular an. Schaut hier zuerst nach, wenn ihr einen Privatkredit oder eine Baufinanzierung bei der DSL-Bank habt. Denkt daran, dass ihr euch bei vielen Fragen auch direkt an euren zugewiesenen Finanzberater wenden könnt.

Anzeige

Hotline für Bestandskunden

Privatkredit

Anzeige

Wenn ihr einen Privatkredit bei der DSL-Bank besitzt und Fragen oder Probleme dazu habt, könnt ihr die Service-Mitarbeiter unter folgender Nummer erreichen:

0221 142 6170 Mo–Fr: 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstag: 07:00 bis 13:00 Uhr



Baufinanzierung – Vertrag verlängern

Anzeige

Wenn ihr Fragen zur Vertragsverlängerung beziehungsweise der Anschlussfinanzierung eurer Baufinanzierung habt, erreicht ihr den Kundensupport der DSL-Bank unter folgender Nummer:

0228 5500 2000 Mo–Do: 08:00 bis 18:00 Uhr

Freitag: 08:00 bis 16:00 Uhr



Wer sich ein Eigenheim baut, sollte auch wissen, wie man dieses später möglichst kostengünstig und richtig heizt. Wir haben die wichtigsten Heiztipps hier für euch zusammengefasst:

Standorte / Niederlassungen

Wenn ihr direkt vor Ort Informationen und Beratung erhalten möchtet, könnt ihr auch eine der Niederlassungen der DSL-Bank in euerer Nähe aufsuchen. Aktuell gibt es 16 Standorte der DSL-Bank in den verschiedenen Großstädten Deutschlands. Alle Informationen wie Adresse, Telefonnummer, Ansprechparnter in eurer Nähe sowie eine Anfahrtsskizze findet ihr über die Standort-Suche auf der Webseite der DSL-Bank. Alternativ sind die wichtigsten Infos auch als PDF-Datei (119 kbyte) verfügbar.

Die Kontaktdaten sind nur für allgemeine Infos zur DSL-Bank, nicht für Angebotsanfragen oder die Kommunikation zu eurem jeweiligen Kredit gedacht. Eine Beratung oder Fragen zu eurem bestehenden Vertrag werden hierüber nicht abgehandelt.

Telefon: 0228 889-0

0228 889-0 Telefax: 0228 889-88100

0228 889-88100 E-Mail: kontakt@dslbank.de

Anzeige

Anschrift:

DSL-Bank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG

Friedrich-Ebert-Allee 114-126

53113 Bonn

Was haltet ihr von Online-Shopping?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.