Ihr sucht nach einem flexiblen Prepaid-Tarif, mit dem ihr schnell im Internet surfen könnt? Dann musstet ihr bisher auf die teuren Tarife der Netzbetreiber zurückgreifen oder euch mit langsamer Geschwindigkeit abfinden. Aber bei Edeka bekommt ihr jetzt Prepaid-Tarife mit bis zu 300 Mbit/s im Netz der Telekom – zu fairen Preisen und ohne langfristige Vertragsbindung. Und wenn ihr jetzt zuschlagt, gibt es sogar 6 Monate extra Datenvolumen gratis dazu.

Edeka macht mobil: Jetzt Prepaid-Tarife mit LTE und zusätzlichem Datenvolumen sichern

Die Auswahl an Prepaid-Angeboten wird immer größer. Fast jeder Discounter, Supermarkt und viele Anbieter im Netz bieten mittlerweile eigene Karten an, die in den drei deutschen Mobilfunknetzen aktiv sind. Jedoch sind die Pakete in der Regel auf 21,6 oder 25 MBit/s gedrosselt. Nicht so bei Edeka smart, wo ihr zu konkurrenzfähigen Preisen und deutlich günstiger als bei den Prepaid-Tarifen von Telekom, Vodafone und o2 mit voller LTE-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s surfen könnt (Angebot bei Edeka anschauen). Zusätzlich bekommt ihr in den Tarifen Kombi M, L und XL beim Abschluss aktuell für 6 Abrechnungsperioden (jeweils 4 Wochen) zusätzliches Datenvolumen von bis zu 7 GB geschenkt. Das Angebot gilt allerdings nur bis zum 14. Mai 2023.

Somit gibt es unterwegs kaum noch Beschränkungen beim Streamen oder Herunterladen von großen Daten, was sich vor allem auch bei mobilem Arbeiten lohnen kann. Die Tarife lassen sich flexibel alle vier Wochen über die Edeka-smart-App buchen und auch immer wieder – je nach Bedarf – umstellen. Dafür müsst ihr vorher immer genug Guthaben zur Verfügung haben oder die Kosten direkt von eurem Girokonto einziehen lassen. Das Guthaben bekommt ihr auch an der Edeka-Kasse oder könnt es online aufladen. Noch mehr könnt ihr über die Buchung von Jahrespaketen sparen.

Edeka smart Prepaid-Tarife im Überblick

Tarif Kombi S Kombi M Kombi L Kombi XL Kombi Max Datenvolumen 1 GB LTE 4 GB LTE + 6x 3 GB Extra 6 GB LTE + 6x 5 GB Extra 9 GB LTE + 6x 7 GB Extra Unlimitiertes Datenvolumen Geschwindigkeit LTE bis zu 300 MBit/s im Telekom-Netz Flats / Minuten / SMS 50 Min + 50 SMS inkl. EU-Roaming + Telekom-Flat Allnet- / SMS-Flat inkl. EU-Roaming Grundgebühr pro 4 Wochen 4,95 Euro 9,95 Euro 14,95 Euro 24,95 Euro 94,95 Euro Zusatzleistungen eSIM, VoLTE und WiFi Calling eSIM, VoLTE und WiFi Calling, Telekom HotSpot-Flat

Prepaid oder monatlich kündbar, was ist besser?

Für wen lohnen sich die Prepaid-Tarife von Edeka?

Die Tarife lohnen sich für alle, die sich nicht an einen Vertrag binden und komplett flexibel sein wollen. Bei Edeka bekommt ihr für kleines Geld genug LTE-Datenvolumen, ab dem Paket M eine Telefon- sowie SMS-Flat und seid im Netz der Telekom mit voller 4G-Geschwindigkeit unterwegs. Die hohe gebotene Geschwindigkeit kostet allerdings im Vergleich zu anderen Prepaid-Anbietern etwas Aufpreis, aber die Tarife sind immer noch günstiger als die vergleichbaren Prepaid-Tarife der Netzbetreiber. Am meisten lohnt sich aus unserer Sicht das Paket L mit 6 GB + 6x 3 GB Extra Datenvolumen für 14,95 Euro im Monat, womit die meisten Nutzer gut auskommen dürften.

