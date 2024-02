„Emily in Paris“ Staffel 4: Wann startet die neue Season?

In Emilys Liebesleben wurde es mit dem Finale der dritten Staffel von „Emily in Paris“ immer komplizierter. Wann „Emily in Paris“ Staffel 4 kommt und was die Olympischen Spiele mit dem Release zu tun haben, verraten wir euch hier.

„Emily in Paris“ Staffel 4 soll Klarheit in die Stadt der Liebe bringen, denn das Finale der dritten Staffel hat einiges durcheinander gebracht. Die gute Nachricht vorweg: Staffel 4 von „Emily in Paris“ befindet sich bereits in der Produktion. Netflix verkündete die Nachricht am 19. Januar 2024:

Wann kommt „Emily in Paris“ Staffel 4 auf Netflix?

Die Serie folgt seit drei Staffeln einem regelmäßigen Zeitplan. Die Dreharbeiten finden während des Sommers in Paris statt und das verarbeitete Material erscheint dann im Dezember des gleichen Jahres bei dem Streaming-Anbieter.

Das könnte sich aber für die vierte Staffel ändern und Grund dafür ist nicht wie etwa zuletzt ein Streik der WAG oder SAG-AFTRA. Im Sommer 2024 finden in der französischen Hauptstadt die Olympischen Spiele statt.

Es wurde während der Dauer des Events eine Sperre für Filmaufnahmen in Paris ausgestellt, Dreharbeiten zwischen Juni und September sind also, innerhalb der Stadt, ausgeschlossen. Der Start der Produktion von „Emily in Paris“ im Januar ist demnach begründet. Doch was heißt das für den Release von Staffel 4?

Da die Dreharbeiten früher im Jahr begonnen haben als gewohnt, ist ein Release von „Emily in Paris“ Staffel 4 im Dezember nicht ausgeschlossen. Ob der gewohnte Release-Zeitraum jedoch eingehalten wird und es nicht sogar zu einem früheren Erscheinungsdatum im Sommer 2024 kommt, ist noch nicht bekannt. Sobald wir mehr wissen, aktualisieren wir den Artikel.

