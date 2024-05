Ex on the Beach 2024: Alle Kandidaten & Sendezeiten von Staffel 5

Die fünfte Staffel der deutschen Reality-Show Ex on the Beach ist auf RTL+ gestartet. Genau das Richtige für alle, die auf Drama stehen.

In der Reality-TV-Show Ex on the Beach von RTL finden sich sechs Singles in einer idyllischen Strandvilla wieder. Hier müssen sie unerwarteten Besuch von ihren Ex-Partnern bewältigen, die unvermittelt erscheinen und für Spannung sorgen. Diese Ex-Partner streben danach, Einfluss auf die begehrenswerten Singles auszuüben, was die Frage aufwirft, ob einige von ihnen an einer erneuten Beziehung interessiert sind oder lediglich Rache suchen. Durch diese Dynamik sind Konflikte und Flirts vorprogrammiert, sodass Langeweile keine Chance hat. Ab dem 7. Mai 2024 können die Zuschauer jeden Dienstag exklusiv auf RTL+ mitfiebern.

Das passiert in der ersten Folge

Die Eröffnungsepisode von Ex on the Beach verlief zunächst etwas unglücklich. Chris war der erste, der die Villa betrat, gefolgt von Markus. Allerdings verlief dessen Begrüßung nicht wie erwartet. Dass schon jemand da war und nicht mal zur Begrüßung „Hallo, was geht“ fragte, empfand der Schauspieler als unangenehm. Selbst Fabi, bekannt aus Love Island, schaffte es nicht, die Stimmung zu heben – das gelang erst Philipp als viertem Neuankömmling. Ryan Wöhrl rundet die Gruppe der Männer vorläufig ab. Es bleibt spannend, wer in dieser ersten Episode auf seine Ex-Freundin trifft.

Ryan, der Frauenheld, ist überrascht, als gleich drei Ex-Freundinnen am Strand auf ihn warten. Sharon, 25 Jahre alt und in einem Bikini mit schwarzen Engelsflügeln gekleidet, tritt zusammen mit Natali, 27, und Sina, 26, auf. Sie bringen den 21-Jährigen aus der Fassung, während Philipp und Fabi sich vor Lachen biegen. Besonders Sina packt pikante Details aus, darunter dass ihr Ex „nur Blümchensex“ bevorzuge und Probleme mit der Erektion gehabt habe. Für Ryan ist dieses Geständnis alles andere als angenehm. Nach ihrer Ankunft in der Villa flirtet seine Ex sofort mit Philipp und ignoriert Ryan. Am folgenden Tag geht es für sie mit ihrem neuen Flirt und Natali wieder zum Strand. Es bleibt abzuwarten, wer diesmal auf sie wartet.

Das sind die diesjährigen Ex on the Beach-Kandidaten

In der diesjährigen Staffel beziehen fünf Single-Kandidaten eine Villa in Mexiko. Im Folgenden stellen wir euch die fünf Kandidaten vor:

Chris, der 28-jährige Speditionskaufmann aus Hamburg, ist seit dem Start der Show dabei. Er wurde erstmals in der vierten Staffel der Reality-Serie Are You The One? (2022) bekannt.

Markus zählt mit seinen 32 Jahren zu den älteren Teilnehmern der Sendung. Der in Santa Monica lebende Schauspieler war kürzlich in der neuesten Staffel von Bachelorette (2023) zu sehen, wo er um die Gunst von Jennifer Saro warb.



Fabi, der seit Oktober 2023 als Single lebt, hat bereits Erfahrung in Reality-TV-Shows gesammelt, darunter Love Island. Er zieht ebenfalls ab dem ersten Tag in die Villa ein.



Ryan, der in der Automobilbranche arbeitet und seit 2023 alleine ist, ist bekannt aus seiner Teilnahme bei Are You The One?. In der aktuellen Staffel trifft er auf drei seiner Ex-Freundinnen.



Philipp, ebenfalls 28 Jahre alt, dürfte den Fans aus Sendungen wie Make Love Fake Love und Temptation Island bekannt sein und ist ein weiterer Bewohner der Villa.



Das sind die diesjährigen Ex-Partner

Die Show wird erst so richtig durch die Ex-Partner aufgemischt. Es kann aber auch sein, dass diese eine zweite Chance bekommen wollen. Welche Ex-Partner an der diesjährigen Staffel Ex on the Beach teilnehmen, könnt ihr der nachfolgenden Liste entnehmen:

Sina (26), Ex-Freundin von Ryan (bekannt aus Are You The One?)

Natali (26), Ex von Ryan (TV-Neuling)

Sharon (25), Ex von Ryan (TV-Neuling)

Alessandra Wichert (27), Ex von Fabi (bekannt aus Love Island)

Jeanine Lenz (27), Ex-Flirt von Fabi (bekannt aus Love Island)

Abdu Karakuyu (24), Ex von Jessica Accit (bekannt aus Temptation Island)

Die Ex on the Beach-Sendetermine

Ihr könnt euch wöchentlich auf eine Doppelfolge freuen. Jeden Dienstag könnt ihr die Folgen auf dem Streamingdienst RTL+ streamen. Bis zum 2. Juli seht ihr ganze 18 Folgen der Reality-TV-Show. Die Sendetermine sind wie folgt:

7. Mai 2024

14. Mai 2024

21. Mai 2024

28. Mai 2024

4. Juni 2024

11. Juni 2024

18. Juni 2024

25. Juni 2024

2. Juli 2024

Das sind Alternativen zu Ex on the Beach

Blockiert euch den Donnerstag in eurem Kalender, falls ihr Reality-TV liebt. RTL bietet eine Auswahl weiterer Reality-Shows an. Das bekannte Format Temptation Island, das Format mit dem Treuetest, ist wieder da. Für diejenigen, die sich für Ryans amouröse Verstrickungen interessieren, bietet sich ein weiteres Ansehen von Are You The One? an.

