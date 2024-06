„Prominent getrennt“ Staffel 3: Wer muss die Villa verlassen?

Das Warten hat ein Ende: Seit dem 3. April läuft die brandneue Staffel von „Prominent getrennt“! Wir verraten dir, welche Paare aus der Villa der Verflossenen fliegen.

In dieser Reality-Show dreht sich alles um Beziehungen! Genauer gesagt um ehemalige Paare, die in einer luxuriösen Villa in Kapstadt ihre Vergangenheit aufarbeiten und in verschiedenen Wettkämpfen mit anderen Ex-Pärchen bis zu 100.000 Euro gewinnen können. Schon in der ersten Folge geht es hoch her, mit einer Mischung aus großen Emotionen, Dramen und herzzerreißenden Momenten – ein absolutes Muss für Trash-TV-Enthusiasten!

Anzeige

Video-Tipp: Hier erfahrt ihr, wie die deutschen Trash-TV-Stars heute aussehen!



Désirée Nick und Co.: So sehen deutsche Trash-Stars heute aus

„Prominent getrennt“ Halbfinale ohne Mike und Michelle

Kurz vor dem Halbfinale müssen sich Mike und Michelle von der Show verabschieden. In der Challenge „beruhige dich bitte" benötigten sie über 16 Minuten Zeit – mehr als alle anderen Ex-Paare. Die verbleibenden Paarungen im Halbfinale sind Melina und Tim, Sandra und Tommy sowie Chiara und Lukas. Das bevorstehende Spiel „Fahr das Auto, aber not too far" fordert die Teilnehmer heraus, Buchstabenbälle mit einem Golfcart zu platzieren und dabei Fragen korrekt zu beantworten. Kein Paar meisterte das Spiel perfekt, möglicherweise auch wegen der spiegelverkehrten Anweisungen, die die Frauen den Männern geben mussten. Sandra und Tommy bewältigten die Aufgabe am besten und sicherten sich frühzeitig ihren Platz im Finale. Trotz ihres Erfolgs griffen sie sich während des Spiels immer wieder verbal an.

Anzeige

Zwei Ex-Paare kämpfen um den Einzug ins Finale

Im Halbfinale stehen Chiara und Lukas sowie Melina und Tim vor der Herausforderung eines Paddelspiels. Die Aufgabe besteht darin, Bälle mit Fangnetzen von SUP-Boards aus dem Wasser zu sammeln. Leider zeigen beide Teams keine besonders starke Leistung. Letztendlich gelingt es Melina und Tim knapp, schneller zu sein, was Chiara und Lukas den dritten Platz einbringt. Trotzdem ist Lukas stolz auf die Zusammenarbeit mit seiner Ex-Freundin Chiara, da sie gemeinsam alle Bälle erfolgreich eingesammelt haben.

Anzeige

„Prominent getrennt“: And the winner is...

Die dritte Staffel von „Prominent getrennt“ war voller Emotionen, Tränen und Dramen. Einige Ex-Paare gerieten oft aneinander, während andere gut zusammenarbeiten konnten. Im entscheidenden Duell zeigten Melina und Tim, dass Teamwork sich auszahlt. Sie bewahrten die Ruhe, als sie Holzwürfel mit einem Brett zwischen ihren Beinen stapeln mussten. Zunächst schien Sandra und Tommy der Sieg sicher zu sein, doch ein kurzer Blick auf ihre Konkurrenz ließ ihr wackeliges Türmchen kurz vor dem Ziel umfallen. Am Ende freuten sich Melina und Tim über 11.000 Euro und den Titel bei „Prominent getrennt“! Die beiden Sieger waren überwältigt von ihren Erfahrungen und dankbar für den Gewinn der Show.

Melina und Tim gewinnen die diesjährige „Prominent getrennt“ (© RTL)

Anzeige

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.