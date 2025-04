„Couple Challenge“ 2025: Wer gewinnt das Finale?

Nach drei Jahren Pause ist die „Couple Challenge“ zurück. Hier erfahrt ihr, was in der aktuellen Folge passiert und welche Paare die Spiele gewinnen.

„Couple Challenge“: Wer ist raus?

Diese Paare mussten die „Couple Challenge“ bereits verlassen:

Folge 1: –

Folge 2: Paulina & Tommy, Iris & Stefan



Folge 3: Gigi & Luciano

Folge 4: –

Folge 5: Julian & Marcell

Folge 6: Menderes & Rainer, Sandra & Tobi

Was passiert in „Couple Challenge“ Folge 6?

Der etwas andere Hahnenkampf

In der mit Spannung erwarteten sechsten Folge der „Couple Challenge“ steht das große Finale bevor, bei dem es um beeindruckende 67.000 Euro Preisgeld geht! Doch bevor es so weit ist, müssen Menderes und Rainer sowie Sandra und Tobi sich in einer aufregenden Exit-Challenge beweisen. Das Spiel funktioniert folgendermaßen: Eine Person aus jedem Paar hat die Sicht, ist jedoch an einen Stuhl gefesselt, während der andere Partner in einem auffälligen Vogelkostüm steckt und blind agieren muss.

Die Herausforderung besteht darin, Luftballons mit einem Hahnenkamm zum Platzen zu bringen. In drei dieser Ballons verstecken sich entscheidende Zahlen, die benötigt werden, um das Zahlenschloss zu knacken. Doch Vorsicht: Rote Ballons bringen Strafsekunden! Zu aller Überraschung triumphieren Sandra und Tobi in dieser kniffligen Challenge und sichern sich damit ihren Platz im Halbfinale. „Wir gehen erhobenen Hauptes“, erklärt Rainer stolz.



Sandra und Tobi verpassen knapp das Finale

Im Halbfinale erwartet die Paare eine herausfordernde Aufgabe, die Geschick und Teamarbeit erfordert: Zunächst müssen sie ein Floß aus verschiedenen Materialien konstruieren und damit über den geheimnisvollen dunklen See paddeln. Doch das ist noch nicht alles! Alle Teilnehmer müssen so lange auf dem Floß bleiben, bis sie insgesamt vier Zahlen aus schwimmenden Körben eingesammelt haben.

Die ersten beiden Couples, die es schaffen, ihre Truhen auf der anderen Seite des Sees zu öffnen, sichern sich ihr Ticket ins Finale. In einem packenden Wettlauf gelingt es schließlich Dilara und Roaya sowie Tommy und Paulina, als Erste anzukommen. Damit verpassen Sandra und Tobi nur knapp den Einzug ins Finale. Die Spannung ist greifbar – wer wird am Ende den begehrten Jackpot mit nach Hause nehmen?

And the winner is..

In der finalen Challenge sind strategisches Denken und Teamarbeit gefragt, denn die beiden Pärchen müssen ihr ganzes Können unter Beweis stellen. Zunächst geht es mit einem Boot über den See, wo sie sich geschickt an einem Knoten entlanghangeln müssen. Tommy und Paulina zeigen beeindruckende Geschwindigkeit und erreichen als Erste die zweite Station, wo sie sich mithilfe von Seilen nach oben ziehen, um an einen Imbusschlüssel zu gelangen.

Mit einem beachtlichen Vorsprung setzen Tommy und Paulina ihren Weg zur dritten Station fort. Dort wartet die nächste Herausforderung auf sie: Mit dem Imbusschlüssel müssen sie einen stabilen Holztritt konstruieren, um schließlich eine Glocke läuten zu können. In einem packenden Finale sind Tommy und Paulina schneller als ihre Konkurrenten und sichern sich den Sieg bei der „Couple Challenge“. Damit dürfen sie sich über die stolze Summe von 67.000 Euro freuen!



Was ist das Konzept der „Couple Challenge“?

In der Reality-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ treten insgesamt sieben Paare in spannenden Wettkämpfen gegeneinander an – alle verfolgen das Ziel, als Sieger der Show hervorzugehen und das Preisgeld von 100.000 Euro einzusacken. Allerdings hängen Glück und Unglück hier dicht zusammen, denn Fehler im Spiel wirken sich negativ aus und verringern die Gewinnsumme.

Anders als in anderen Formaten bestehen die Teilnehmer der „Couple Challenge“ nicht nur aus Pärchen – auch Freunde und andere Duo-Konstellationen sind zugelassen.

