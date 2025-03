Couple Challenge 2025: Alles zu Staffel 4 und den Kandidaten

Nach einer dreijährigen Pause geht die Couple Challenge in die vierte Runde. Hier findet ihr alle Infos zu Staffel 4 und den Kandidaten, die dabei sind.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Couple Challenge 2025: Sendetermine im Überblick

Die Dreharbeiten zur neuen „Couple Challenge“-Staffel haben bereits im Spätsommer 2024 stattgefunden. Ab Mittwoch, den 12. März 2025, können geneigte Trash-TV-Fans die erste Folge ab 20:15 Uhr im Free-TV bei RTLII schauen. Damit ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1 : Mittwoch, 12. März 2025, 20:15 Uhr, RTL2



: Mittwoch, 12. März 2025, 20:15 Uhr, RTL2 Folge 2 : Mittwoch, 19. März 2025, 20:15 Uhr, RTL2

: Mittwoch, 19. März 2025, 20:15 Uhr, RTL2 Folge 3 : Mittwoch, 26. März 2025, 20:15 Uhr, RTL2

: Mittwoch, 26. März 2025, 20:15 Uhr, RTL2 Folge 4 : Mittwoch, 2. April 2025, 20:15 Uhr, RTL2



: Mittwoch, 2. April 2025, 20:15 Uhr, RTL2 Folge 5 : Mittwoch, 9. April 2025, 20:15 Uhr, RTL2



: Mittwoch, 9. April 2025, 20:15 Uhr, RTL2 Folge 6 : Mittwoch, 16. April 2025, 20:15 Uhr, RTL2



: Mittwoch, 16. April 2025, 20:15 Uhr, RTL2 Folge 7 : Mittwoch, 23. April 2025, 20:15 Uhr, RTL2



: Mittwoch, 23. April 2025, 20:15 Uhr, RTL2 Folge 8 : Mittwoch, 30. April 2025, 20:15 Uhr, RTL2



: Mittwoch, 30. April 2025, 20:15 Uhr, RTL2 Folge 9 : Mittwoch, 7. Mai 2025, 20:15 Uhr, RTL2



: Mittwoch, 7. Mai 2025, 20:15 Uhr, RTL2 Folge 10: Mittwoch, 14. Mai 2025, 20:15 Uhr, RTL2



Anzeige

Wer ein RTL+-Abo hat, kann immer eine Woche früher reinschalten. Ab dem 6. März 2025 werden die neuen Folgen bei RTL+ zu sehen sein. Somit sind die Folgen beim Streaming-Anbieter ab diesen Tagen verfügbar:

Folge 1 : Donnerstag, 6. März 2025 auf RTL+

: Donnerstag, 6. März 2025 auf RTL+ Folge 2 : Donnerstag, 13. März 2025 auf RTL+

: Donnerstag, 13. März 2025 auf RTL+ Folge 3 : Donnerstag, 20. März 2025 auf RTL+

: Donnerstag, 20. März 2025 auf RTL+ Folge 4 : Donnerstag, 27. März 2025 auf RTL+

: Donnerstag, 27. März 2025 auf RTL+ Folge 5 : Donnerstag, 3. April 2025 auf RTL+

: Donnerstag, 3. April 2025 auf RTL+ Folge 6 : Donnerstag, 10. April 2025 auf RTL+

: Donnerstag, 10. April 2025 auf RTL+ Folge 7 : Donnerstag, 17. April 2025 auf RTL+

: Donnerstag, 17. April 2025 auf RTL+ Folge 8 : Donnerstag, 24. April 2025 auf RTL+

: Donnerstag, 24. April 2025 auf RTL+ Folge 9 : Donnerstag, 1. Mai 2025 auf RTL+

: Donnerstag, 1. Mai 2025 auf RTL+ Folge 10: Donnerstag, 8. Mai 2025 auf RTL+

Anzeige

Couple Challenge: Worum geht es?

In der Reality-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ kämpfen insgesamt sieben Paare in spannenden Wettstreits gegeneinander. Es geht um eine Gewinnsumme von 100.000 Euro, die bei Fehlern in den Wettkämpfen verringert werden kann.

Anzeige

Und: Im Gegensatz zu anderen Formaten bestehen die Couples nicht nur aus Pärchen: Auch Freunde und Duo-Konstellationen dürfen mit antreten. Ähnlich wie bei anderen Shows gibt es Nominierungsrunden und Exit-Games, nach denen ein unterlegenes Paar das Reality-Format verlassen muss.



Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der Couple Challenge 2025

Insgesamt sieben Teams treten bei „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ an, um sich ein Preisgeld von 100.000 Euro zu sichern. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show bekommt ihr regelmäßige Updates. In der aktuellen Staffel nehmen laut RTL diese Kandidaten teil:

Iris Klein und Stefan Braun

Reality-Sternchen Iris Klein (57) nimmt als Katzenberger-Mama erstmals mit ihrem neuen Freund Stefan (48), mit dem sie seit einem Jahr liiert ist, an einer Reality-Show teil. Die Powerfrau möchte nach ihrer medienwirksamen Trennung von Ex-Mann Peter Klein nun mit ihrem neuen Partner im Team gewinnen.

Bilden ein Liebes-Duo: Iris Klein und Stefan Braun. (© RTLZWEI/Marc Bremer)

Menderes Bagci und Rainer Gottwald

Menderes Bagci und Box-Manager Rainer Gottwald gehen als ungewöhnliches Duo an den Start. Beide lernten sich 2022 als Konkurrenten bei „Promi Big Brother“ kennen – was sie nicht daran hinderte, Freunde zu werden. Werden sie diesmal als Freundes-Team den Titel holen?

Anzeige

Menderes Bagci (l.) und Rainer Gottwald kämpfen gemeinsam um den Titel. (© RTLZWEI/Marc Bremer)

Gigi Birofio und Luciano Corsano

Der ehemalige „Dschungelcamp“-Finalist Gigi Birofio ist bereits aus zahlreichen Reality-TV-Formaten bekannt. Neu ist, dass er diesmal mit seinem Onkel Luciano, der noch nie im TV zu sehen war, an den Start geht. Die beiden Verwandten kennen sich in- und auswendig. Werden ihre Familienbande ihnen zum Sieg verhelfen?

Sind ein eingespieltes Team: Gigi Birofio (r.) und sein Onkel Luciano Corsano. (© RTLZWEI/Marc Bremer)

Dilara Kruse und Roaya Soraya

Natürlich darf auch die geballte Frauenpower bei der Couple-Challenge nicht fehlen. Dafür stehen Ex-„Promi Big Brother“-Teilnehmerin Dilara Kruse und ihre Freundin Roaya, die bereits als Verführerin bei „Temptation Island VIP” zu sehen war. Wird ihre Freundschaft diese Feuertaufe überstehen?



Anzeige

Dilara Kruse (l) und Roaya Soraya beweisen sich als Frauen-Team. (© RTLZWEI/Marc Bremer)

Julian F. M. Stoeckel und Marcell Damaschke

Mit seiner großen Liebe tritt Julian FM Stoeckel bei der diesjährigen „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“-Staffel an. Der Entertainer nahm bereits an Shows wie „Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach“ teil.

Mit seinem Partner Marcell Damaschke ist der Promi seit acht Jahren zusammen. Beide agieren als eingespieltes Team und wissen genau, wo die Stärken und Schwächen des jeweils anderen liegen. Wird ihre erste gemeinsame TV-Show ein voller Erfolg?

Sind beide für ihre schlagfertigen Sprüche bekannt: Marcell Damaschke (l.) und Julian F. M. Stoeckel. (© RTLZWEI/Marc Bremer)

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Tommy Pedroni hat bereits 2022 an der „Couple Challenge“ teilgenommen – damals erreichte er mit seiner Ex-Freundin Sandra Sicora den zweiten Platz. Im zweiten Anlauf tritt er mit seiner aktuellen Freundin Paulina Ljubas an. Können die beiden Reality-Stars als Team überzeugen?

Paulina Ljubas und Tommy Pedroni sind seit November 2023 zusammen. (© RTLZWEI/Marc Bremer)

Sandra Sicora und Tobias Wegener

Auch Tommys Ex-Freundin Sandra Sicora nimmt bei der „Couple Challenge“ einen zweiten Anlauf. Diesmal bestreitet sie die TV-Show mit ihrem guten Freund und der „Love-Island“-Legende Tobi „Dr. Love“ Wegener. Beide wollen Köpfchen und Muskelkraft vereinen und sich auf diese Weise das Preisgeld sichern. Holt Sandra mit ihrem neuen Teampartner diesmal den Sieg?

Tobi und Sandra kämpfen als Freundes-Duo um den Titel. (© RTLZWEI/Marc Bremer)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.