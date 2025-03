Wer wird Millionär: Schaffst du die Millionenfragen?

Seit 1999 begeistert die Kult-Quizshow „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch Millionen von Zuschauern in Deutschland. In über zwei Jahrzehnten hat die Show unzählige spannende Momente geliefert und das Wissen und die Nerven der Kandidaten auf die Probe gestellt. Bis heute wurden in regulären Sendungen 15 Millionenfragen richtig beantwortet – wie viele davon schaffst du? 🧠

Bist du ein Fan der Quiz-Show und kannst gleich mehrere Millionenfragen aus der Erinnerung richtig beantworten oder hast du generell Allgemeinwissen durchgespielt und bist prädestiniert ein Millionen-Kandidat bei „Wer wird Millionär“ zu sein? Viel Erfolg und vor allem: Viel Spaß beim Quizzen! 🤓