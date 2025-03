„Temptation Island“ 2025: Kandidaten, Start und Sendetermine

Neue Paare wagen den ultimativen Treuetest: Hier erfahrt ihr alles zur neuen „Temptation Island“-Staffel – von den Kandidaten bis zu den Sendeterminen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wann startet „Temptation Island“ 2025 auf RTL+?

Ab Donnerstag, den 20. März 2025 wird die neue Staffel von „Temptation Island“ auf RTL+ zu sehen sein. Wie gewohnt gibt es wöchentlich eine neue Folge zum Streamen. Neu ist allerdings, dass die aktuelle Staffel dieses Mal 13 reguläre Folgen und eine Wiedersehensshow umfasst. Somit sehen die Sendetermine wie folgt aus:

Folge 1: Donnerstag, 20. März 2025

Donnerstag, 20. März 2025 Folge 2: Donnerstag, 27. März 2025

Donnerstag, 27. März 2025 Folge 3: Donnerstag, 3. April 2025

Donnerstag, 3. April 2025 Folge 4: Donnerstag, 10. April 2025

Donnerstag, 10. April 2025 Folge 5: Donnerstag, 17. April 2025

Donnerstag, 17. April 2025 Folge 6: Donnerstag, 24. April 2025

Donnerstag, 24. April 2025 Folge 7: Donnerstag, 1. Mai 2025

Donnerstag, 1. Mai 2025 Folge 8: Donnerstag, 8. Mai 2025

Donnerstag, 8. Mai 2025 Folge 9: Donnerstag, 15. Mai 2025

Donnerstag, 15. Mai 2025 Folge 10: Donnerstag, 22. Mai 2025

Donnerstag, 22. Mai 2025 Folge 11: Donnerstag, 29. Mai 2025

Donnerstag, 29. Mai 2025 Folge 12: Donnerstag, 5. Juni 2025

Donnerstag, 5. Juni 2025 Folge 13: Donnerstag, 12. Juni 2025

Donnerstag, 12. Juni 2025 Folge 14: Donnerstag, 19. Juni 2025 (Wiedersehensshow)



Anzeige

Worum geht es bei „Temptation Island“?

Bei Temptation Island – „Versuchung im Paradies“ unterziehen sich insgesamt vier Paare dem ultimativen Treuetest. Sie verbringen – ohne jeglichen Kontakt zu ihren jeweiligen Partnern – zwei Wochen getrennt voneinander in luxuriösen Villen.

Anzeige

Dort sind sie jedoch nicht alleine, sondern haben attraktive Verführer an ihrer Seite. Und die setzen alles daran, um die vergebenen Frauen und Männer in Versuchung zu führen. Sollte es brisante Bilder geben, sehen die Partner und Partnerinnen diese bei regelmäßigen Lagerfeuern. Aus den vergangenen Staffeln ist bereits bekannt, dass nicht jede Beziehung der Versuchung standgehalten hat.

Anzeige

Im nachfolgenden Video seht ihr, welche Dinge wir im Trash-TV nicht mehr sehen wollen!



Dinge, die wir 2025 im Trash-TV nicht mehr sehen wollen

Wer moderiert „Temptation Island“?

Seit der dritten Staffel begleitet die Moderatorin Lola Weippert die Paare beim ultimativen Treuetest. Die frühere Radio-Moderatorin zählt zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Sie moderierte bereits unter anderem Shows wie „Das Supertalent“ und „Prince Charming“ und war selbst vor der Kamera bei „Let’s Dance“ zu sehen.

Welche Paare sind bei „Temptation Island“ dabei?

Wie gehabt zieht es erneut vier Paare auf die Insel der Versuchung. RTL berichtet über sie:

Danka & Kevin

Danka (24) & Kevin (29) sind seit Mai 2022 ein Paar und haben sich auf der Arbeit kennengelernt. Doch in ihrer Beziehung gibt es ein Treueproblem, denn Kevin ist bereits zweimal fremdgegangen. Auf der Insel der Versuchung möchte der DJ seine Treue beweisen. Sollte das Paar den Test bestehen, will es den nächsten Schritt wagen und zusammenziehen.

Kevin und Danka sind seit fast drei Jahren zusammen. (© RTL)

Hillary & Jamy

Auch das erste Aufeinandertreffen von Hillary und Jamy verlief eher ungewöhnlich: Er war der Türsteher, sie eine Clubgängerin – die mit ihren Freundinnen wettete, welche von ihnen ihn zuerst „rumkriegt“. Doch erst drei Jahre später lernten sich die beiden wirklich kennen, nachdem sie seine Bilder likte.

Anzeige

Da Jamy vor allem den Beginn ihrer Beziehung eher locker anging, will er seiner Freundin nun beweisen, dass er kein „Fuckboy“ mehr ist. Wir der ehemalige „Are You The One“-Kandidat seiner Freundin treu bleiben und Grenzen einhalten?

Bei „Temptation Island“ stellen sich Hillary und Jamy dem Treuetest. (© RTL)

Raffaela & Jeremy

Raffaela und Jeremy aus der Nähe von Stuttgart lernten sich bereits als Teenager kennen. Sie kamen jedoch erst viele Jahre später zusammen, als sie sich wieder trafen und in derselben Nacht voneinander träumten.

In der neuen Staffel will das Paar seine Grenzen ausloten. Denn vor allem Raffaela ist kein unbeschriebenes Blatt und hat schon einmal einen fremden Mann geküsst. Sie wollen gemeinsam herausfinden, ob sie eventuell auch mit einer offenen Beziehung zurechtkämen.

Anzeige

Jemermy geht relativ gelassen mit der offenen Art seiner Freundin um. (© RTL)

Saskia & Enrico

Draufgänger meets Girl Next Door: Saskia und Enrico lernten sich schon im jungen Erwachsenenalter über Facebook kennen. Erst haben sie über ein Jahr locker gedatet, ehe sie zusammenkamen.

Da ihre Beziehung in den letzten Jahren etwas an Feuer verloren hat, wollen die Verlobten sich nun bei „Temptation Island“ testen. Auf der Insel will das Paar, das zunehmend Kommunikationsprobleme hat, herausfinden, ob eine Beziehung überhaupt noch eine Zukunft hat.



Saskia und Enrico führen seit fast zehn Jahren eine Beziehung. (© RTL)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.