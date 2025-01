„Let’s Dance“ 2025 – das ist über Start und Sendetermine bekannt

Ihr schaut Promis gern beim Tanzen zu? Wann „Let’s Dance“ 2025 in eine neue Runde geht und welche Sendetermine ihr euch vormerken müsst, lest ihr hier.

Wann startet die neue Staffel von „Let’s Dance“?

„Let’s Dance“-Fans wissen, dass zu Beginn eines neuen Jahres auch immer eine frische Staffel des TV-Formats in den Startlöchern steht. Auch 2025 ist es wieder so weit. „Let’s Dance“ kürt zum 18. Mal einen der prominenten Teilnehmer zum „Dancing Star“.

RTL weicht nicht vom gewohnten Sendetermin ab: Freitags ist „Let’s Dance“-Tag. Der Startschuss für die neue Staffel fällt am Freitag, 21. Februar 2025. Um 20:15 Uhr strahlt der Sender live die Kennenlernshow aus. Zudem könnt ihr die Show auf RTL+ parallel oder im Nachhinein streamen, falls ihr „Let’s Dance“ verpasst habt. Und auch Tickets für die Liveshow werden an ausgewählte Zuschauer verteilt.

Diese Promis sind bei „Let’s Dance“ 2025 mit dabei:

Sendetermine der 18. „Let’s Dance“-Staffel

Insgesamt 13 Shows sind für die neue „Let’s Dance“-Staffel angesetzt. Bevor die Jury ihre Punkte verteilt, treffen die Prominenten zunächst auf die Profis. Ende Mai findet dann das Finale statt. Diese Sendetermine könnt ihr euch vormerken:

Freitag, 21.02.2025, um 20:15 Uhr (Kennenlernshow) Freitag, 28.02.2025, um 20:15 Uhr Freitag, 07.03.2025, um 20:15 Uhr Freitag, 14.03.2025, um 20:15 Uhr Freitag, 21.03.2025, um 20:15 Uhr Freitag, 28.03.2025, um 20:15 Uhr Freitag, 04.04.2025, um 20:15 Uhr Freitag, 11.04.2025, um 20:15 Uhr Freitag, 25.04.2025, um 20:15 Uhr Freitag, 02.05.2025, um 20:15 Uhr Freitag, 09.05.2025, um 20:15 Uhr Freitag, 16.05.2025, um 20:15 Uhr Freitag, 23.05.2025, um 20:15 Uhr (Finale)

Am 18. April pausiert das TV-Format. Denn an Karfreitag gilt nach wie vor ein offizielles Tanzverbot. Doch ganz ohne die Show müsst ihr auch an Ostern nicht auskommen, denn in der Vergangenheit hat RTL stets am Karfreitag ein „Let’s Dance“-Special gezeigt.

