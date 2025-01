„Let’s Dance“ 2025 live erleben: Hier bekommt ihr die Tickets

„Let’s Dance“ geht in eine neue Runde. Schaut ihr den Promis gern beim Tanzen zu, könnt ihr euch auf die exklusiven Tickets für die Show bewerben. Wir verraten, wie es geht.

So kommt ihr an Karten für „Let’s Dance“

Jedes Jahr im Februar wagen sich in den MMC Studios in Köln Prominente auf das Tanzparkett und stellen sich anschließend dem Urteil der Jury. Wenn ihr „Let’s Dance“ 2025 nicht nur im Fernsehen verfolgen, sondern live im Studio dabei sein wollt, müsst ihr auf die Karten hoffen. Denn ganz so einfach schafft ihr es nicht ins Live-Publikum der Show.

Karten für „Let’s Dance“ kann man leider nicht direkt online bestellen. Doch ihr habt die Möglichkeit, euch auf eine Verteilerliste setzen zu lassen. Ein Zufallsverfahren entscheidet dann, wer Tickets erhält und bei „Let’s Dance“ vor Ort sein kann. Was die Karten für die Show kosten, wird erst kurz vorher bekanntgegeben.

So funktioniert die Warteliste für die „Let’s Dance“-Show

Um in den Lostopf für die „Let’s Dance“-Tickets zu gelangen, müsst ihr auf das Portal eTicker gehen.

Meldet euch bei eTicker mit eurer E-Mail-Adresse und den ersten beiden Ziffern eurer Postleitzahl an. Fügt die Sendung „Let’s Dance“ zu eurem eTicker hinzu. Sobald ihr eure E-Mail-Adresse bestätigt habt, werdet ihr per Mail von eTicker benachrichtigt, wenn es neue Infos zur Show gibt. Über das eTicker-System könnt ihr dann Karten für die Sendung bestellen, wenn ihr über das Zufallsprinzip ausgewählt werdet. Klappt es in einer Show nicht, bleibt ihr im Lostopf, bis ihr den eTicker wieder abbestellt.

Karten für die „Let’s Dance“-Tour bestellen

Etwas leichter ist es, an Karten für die „Let’s Dance“-Tour zu kommen. Diese findet im November 2025 statt. Auf Eventim habt ihr die Chance, eine Stadt in eurer Nähe herauszusuchen und euch für die besten Sitzplätze zu entscheiden. Die Tickets für die Live-Tour liegen bei 70 Euro aufwärts. Legt die Tickets in den Warenkorb, entscheidet euch für eine Bezahloption und schon kommen die Karten innerhalb weniger Tage per Post zu euch nach Hause.

