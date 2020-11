Die Black Friday 2020-Angebote werden immer besser. Auch in der Kategorie PC-Hardware gibt Mega-Schnäppchen. Jetzt gerade gibts die externe Festplatte WD My Book mit 12 TB für 174,49 Euro. Mit einem Trick zahlt ihr sogar noch weniger.

Lohnt sich das Angebot?

Seid ihr auf der Suche nach einer günstigen externen Festplatte mit viel Speicher für große Mengen an Dateien (z. B. hochauflösende Videos, Bilder, System-Backups), macht ihr bei diesem Deal nichts falsch. Der Preisvergleich bei idealo.de zeigt, dass das Angebot für die WD My Book 12 TB bei MediaMarkt und Saturn nur knapp am historischen Bestpreis vorbeischrammt.

Western Digital My Book: Externe Festplatte mit 12 TB zum Top-Preis

Bei der beliebten externen 3,5-Zoll-Festplatte von Western Digital handelt es sich um eine hauptsächlich stationär genutzte HDD, die über ein zusätzliches Netzteil mit Strom versorgt wird. Über das ebenfalls enthaltene USB-3.0-Kabel wird sie mit eurem Laptop oder Desktop-Rechner verbunden und läuft angemessen schnell. Damit ist die Festplatte zwar nicht ganz so portabel wie kleine 2,5-Zoll-Varianten, die nur über den USB-Port ihre Power beziehen, dafür sind die großen Festplatten wesentlich günstiger. 12 TB sind auch mehr als genug für große Bilder- und Videosammlungen und/oder Backups wichtiger Daten vom Rechner. Gerade Notebooks haben heutzutage zwar schnellen SSD-Speicher, viel Platz für größere Datenmengen muss man aber nachrüsten – dafür ist die WD My Book perfekt.

Ein weiterer Anwendungszweck ist der des externen „Datengrabs“ für Spielkonsolen. Wer keine Lust hat, PlayStation- und Xbox-Spiele immer wieder quälend langsam herunterzuladen, archiviert diese einfach zwischenzeitlich auf einer externen Platte und kopiert diese bei Bedarf einfach wieder zurück aufs Haupt-Laufwerk. Zufrieden dürften auch NAS-Besitzer mit dieser Festplatte sein, denn sie lässt sich aus dem externen Gehäuse mit ein paar Handgriffen ausbauen, neudeutsch „shucken“. Der Preis von umgerechnet 14,54 Euro (13,71 Euro mit Newsletter-Gutschein) ist amtlich – zurzeit gilt alles unter 15 Euro pro TB als lohnend.

Neben einem üppigen Speicherplatz von 12 TB bietet die WD My Book zudem einige nennenswerte Sicherheits-Features: Eine Backup-Software (WD Backup) ist bereits dabei und auch Hardwareverschlüsselung und ein Passwortschutz für eure Daten sind hier möglich. Mac-Nutzer können sie zudem als Apple Time Machine verwenden.

