Im hektischen Stadtverkehr ist der Fahrradhelm für Viele unverzichtbar. So ein Gadget kann in brenzligen Situationen nämlich wahrlich über Leben und Tod entscheiden. GIGA stellt die besten Modelle inklusive dem aktuellen Testsieger vor und erklärt, was ihr vor dem Kauf unbedingt beachten solltet.

Die besten Fahrradhelme 2022: Alle Modelle im Vergleich

Für die meisten Radfahrerinnen und Radfahrer ist der Helm ein absolutes Muss. Er hat in erster Linie die Aufgabe, euren Kopf bei ungewollten Kollisionen vor dem Schlimmsten zu bewahren. Inzwischen existieren aber immer mehr Fahrradhelme, die noch mehr als nur das versprechen. Von smarter Beleuchtung, integrierten Lautsprechern oder einem selbstauslösenden Airbag sind diesen Gadgets heutzutage kaum Grenzen gesetzt. Doch was davon braucht ihr wirklich? Wir stellen unterschiedliche Modelle verschiedener Preisklassen vor, damit ihr so garantiert den passenden Helm findet.

Testsieger Uvex City i-vo MIPS

Rücklicht mit Batterien statt Akku Integriertes Visier

Hohes Eigengewicht Üppige Ventilation

Nur eine Größe Smarte Beleuchtung

Regelmäßiges Laden notwendig Deutlich sicherer als Helm

Hoher Preis ab 99 Euro Amazon ab 145 Euro Amazon ab 42 Euro Amazon ab 219 Euro Amazon ab 299 Euro Amazon

Stiftung-Warentest-Sieger: Uvex City i-vo MIPS

Uvex City i-vo MIPS (52-57 cm) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2022 09:51 Uhr

Vorteile

Hoher Tragekomfort

Zusätzlicher Schutz durch MIPS

Integriertes Rücklicht

Gute Ventilation

Nachteile

Rücklicht mit Batterien statt Akku

Verhältnismäßig teuer

Der Testsieger bei Stiftung Warentest (Ausgabe 07/2021) mit einer Note von 1,8 („gut“) ist der Uvex City i-vo MIPS. Gelobt wurde bei dem Modell vor allem der hohe Tragekomfort, der durch die gelungene Ventilation nochmals gesteigert wird. Das hier verwendete „Multi-directional Impact Protection System“ – auch MIPS genannt – verspricht zusätzlichen Schutz im Falle eines Aufpralls.

Weiterhin ist im Helm ein Rücklicht integriert, das bei Bedarf zum Batteriewechsel entnommen werden kann. Wer einen guten sowie sicheren Allrounder sucht und sich am Preis nicht stört, kann hier also beherzt zugreifen.

GIGA-Preistipp: Giro Isode

Giro Isode (54-61 cm) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2022 07:00 Uhr

Vorteile

Hoher Komfort durch üppige Ventilation

Reflektierende Elemente für zusätzliche Sichtbarkeit

Geringes Gewicht

Nachteile

Nur in einer Größe erhältlich

Kein integriertes Rücklicht

Unser Preistipp ist der Giro Isode für derzeit rund 65 Euro. Dabei bedeutet günstig nicht gleich, dass der Helm weniger sicher ist – der Preis kommt eher daher zustande, weil hier auf zusätzliche Extras wie die integrierte Beleuchtung verzichtet wurde, um den Helm so erschwinglicher zu machen. Ähnlich wie das Modell von Uvex verfügt der Helm von Giro ebenfalls über zahlreiche Lüftungsschlitze. Mit seinen 300 Gramm ist er außerdem ein wahres Leichtgewicht, was sich abermals positiv auf den Tragekomfort auswirkt.

Es gibt das Modell allerdings nur in der universellen Größe mit 54-61 cm. Menschen mit besonders kleinem oder großem Kopfumfang müssen sich also womöglich nach Alternativen umsehen. Alle anderen dürfen sich jedoch über einen gelungenen Fahrradhelm mit allen notwendigen Features für den schmalen Geldbeutel freuen.

Ideal für E-Bikes und Pedelecs: Abus Pedelec 2.0

ABUS Pedelec 2.0 ACE (56-62 cm) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2022 09:33 Uhr

Vorteile

Herausnehmbares Rücklicht

Integrierter Regenschutz

Visier schützt vor Fahrtwind, Regen und Insekten

Optionales Winterkit erhältlich

Nachteile

Nur bedingt für heiße Sommer geeignet

Hohes Gewicht

Der Abus Pedelec 2.0 ACE richtet sich, wie der Name schon vermuten lässt, primär an Besitzer eines Pedelec. Neben zusätzlichem Schutz für euren Nacken und die Schläfen verfügt der Helm ebenso über ein integriertes Visier, das euch vor Fahrtwind sowie Insekten schützt. Insbesondere für Besitzer eines S-Pedelec, das euch bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h unterstützt, wäre so ein Fahrradhelm durchaus eine sinnvolle Anschaffung.

Darüber hinaus erfüllt der Helm die holländische Norm NTA 8776, welche den zusätzlich erforderlichen Schutz für derartige Fahrräder garantiert. Ein derart hohes Maß an Schutz schlägt sich aber auch im Gewicht nieder – der Helm ist mit 910 Gramm nämlich alles andere als leicht. Wer übrigens auch bei Minusgraden mit dem Rad unterwegs sein möchte, kann den Helm mit dem optional erhältlichen Winterkit nachrüsten.

Smarter Helm für die City: Lumos Street MIPS

Lumos Street MIPS (56-61 cm) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2022 10:15 Uhr

Vorteile

Integriertes Front- und Rücklicht

Blinker via Fernbedienung oder Apple Watch steuerbar

Automatisches Bremslicht

Zusätzlicher Schutz durch MIPS

Nachteile

Verhältnismäßig schwer

Begrenzte Akkulaufzeit

Hoher Preis

Der Lumos Street MIPS ist mit einem Preis von rund 200 Euro definitiv im Hochpreissegment angesiedelt. Dafür ist er aber auch kein gewöhnlicher Helm, denn er verfügt über zahlreiche smarte Extras: automatisches Bremslicht, Vorder- und Rücklicht mit Blinker sowie eine dazugehörige Companion-App. Durch die App-Anbindung kann der Helm außerdem mit Strava sowie eurer Apple Watch verbunden werden. Letztere kann durch Gestensteuerung dann sogar die enthaltene Fernbedienung des Blinkers ersetzen.

Schließlich findet sich bei diesem Modell erneut MIPS, das für zusätzlichen Schutz sorgt. Einziger Nachteil von derart vielen smarten Extras: Die Akkulaufzeit ist auf maximal 10 Stunden beschränkt und daher muss der Helm regelmäßig an die Steckdose. Mit 590 Gramm ist das Modell außerdem verhältnismäßig schwer, was gerade bei längeren Fahrten Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich zur Folge haben könnte.

Airbag fürs Fahrrad: Hövding 3 Airbag-Helm

Hövding 3 Airbag-Helm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2022 09:51 Uhr

Vorteile

Wird um den Hals getragen

Automatische Sturzerkennung

Sicherer als reguläre Fahrradhelme

App-Verbindung möglich

Nachteile

Hohes Gewicht

Für heiße Sommer weniger geeignet

Extrem teuer

Der aus Schweden stammende Hövding 3 Airbag-Helm hat die bekannte Technologie aus dem Automobilbereich für das Fahrrad weiterentwickelt. Bei einem Preis von knapp 250 Euro ist dieser „Helm“ zwar alles andere als günstig – dank der automatischen Sturzerkennung aber bis zu acht Mal sicherer als herkömmliche Modelle. So lautet zumindest die Aussage des Herstellers. Wie es sich für Gadgets dieser Art heutzutage gehört, gibt es außerdem eine passende App. Dort können unter anderem Fahrdaten aufgezeichnet oder im Falle eines Unfalls automatisch Notfallkontakte benachrichtigt werden.

Laut Stiftung Warentest und ADAC, die den Hövding 3 getestet haben, ist der Airbag prinzipiell sicherer als klassische Fahrradhelme – insofern er auch öffnet. Das muss nämlich nicht in jedem Szenario der Fall sein. Außerdem wird das hohe Gewicht von annährend einem Kilo für viele zunächst gewöhnungsbedürftig erscheinen. Im Sommer kann es unter dem Airbag außerdem schnell mal warm werden. Diese Kriterien sollten vor einem Kauf also definitiv berücksichtigt werden.

Fahrradhelm kaufen: Das solltet ihr unbedingt beachten

Je nachdem wie oft und intensiv ihr eurer Fahrrad nutzt, gibt es für nahezu jede Situation auch einen entsprechenden Fahrradhelm. Damit euch die Entscheidung etwas leichter fällt, stellen wir im Folgenden einige typische Szenarien vor:

Ihr nutzt euer Fahrrad hin und wieder für kurze Strecken , um beispielsweise Einkäufe oder andere Aufgaben zu erledigen? Hier genügt vermutlich ein herkömmlicher Fahrradhelm, der auf zusätzlichen Schnickschnack verzichtet und somit auch deutlich erschwinglicher ist.

, um beispielsweise Einkäufe oder andere Aufgaben zu erledigen? Hier genügt vermutlich ein herkömmlicher Fahrradhelm, der auf zusätzlichen Schnickschnack verzichtet und somit auch deutlich erschwinglicher ist. Wer mit dem Rad nahezu täglich längere Strecken zurücklegt – etwa beim Pendeln zur Arbeit – und durch hektischen Stadtverkehr manövriert, kann hier die Investition in einen hochwertigen Helm mit praktischen Extras durchaus in Erwägung ziehen. Für mehr Komfort und noch mehr Sicherheit sorgt die Alternative in Form des Hövding 3 Airbag-Helms. So bleibt die Frisur auf dem Weg zur Arbeit auch erhalten.

zurücklegt – etwa beim Pendeln zur Arbeit – und durch hektischen Stadtverkehr manövriert, kann hier die Investition in einen hochwertigen Helm mit praktischen Extras durchaus in Erwägung ziehen. Für mehr Komfort und noch mehr Sicherheit sorgt die Alternative in Form des Hövding 3 Airbag-Helms. So bleibt die Frisur auf dem Weg zur Arbeit auch erhalten. Als Besitzer eines Pedelecs oder S-Pedelecs lohnt sich die Investition in einen Helm, der die speziell für diesen Radtyp vorgesehene Norm NTA 8776 erfüllt. Dabei handelt es sich um Helme, die über einen zusätzlichen Schutz für Schläfe und Nacken verfügen. Einige Hersteller integrieren außerdem noch ein Visier in den Helm, damit ihr vor störendem Fahrtwind, Insekten oder schlechter Witterung geschützt seid.

Welche Größe benötige ich?

Der richtige Sitz eures Fahrradhelms ist mit der wichtigste Faktor, wenn es darum geht euren Kopf bei einem Aufprall entsprechend zu schützen. Der erste Schritt sollte deshalb in der Messung eures Kopfumfangs bestehen. Bei einem gemessenen Wert von beispielsweise 58 cm würdet ihr entsprechend einen Helm mit der Größe 56-60 cm wählen. Achtet hier aber unbedingt auf die jeweiligen Angaben der Hersteller, da Helmgrößen nicht immer einheitlich sind.

Es ist wichtig, euren Kopfumfang möglichst genau zu messen, damit der Helm eurer Wahl dann auch richtig sitzt. (Bildquelle: Uvex)

Ebenfalls sollte der Fahrradhelm nicht wackeln und waagerecht auf dem Kopf sitzen – etwa zwei Fingerbreit oberhalb der Augenbrauen, so die Stiftung Warentest. Hierfür sollte ein entsprechender Kinnriemen sowie ein arretierbarer Kopfring vorhanden sein, die sich an eure individuelle Anatomie anpassen lassen. Für Menschen mit längeren Haaren gibt es außerdem Helme mit sogenannter Pferdeschwanz-Kompatibilität.

Schwankt ihr bei einem Modell zwischen zwei Größen, bestellt sicherheitshalber beide, damit ihr einen direkten Vergleich habt. Noch besser ist es natürlich, den Fahrradhelm vor Ort im Laden anzuprobieren.

Nützliche Extras für mehr Sicherheit

Neben der eigentlichen Schutzfunktion eines Fahrradhelms gibt es vermehrt Modelle, die mit zahlreichen Extras aufwarten. Ein integriertes Visier, smarte Beleuchtung inklusive Blinker oder Bluetooth, wodurch sich der Helm dann sogar mit eurem Smartphone verbinden lässt. Ebenso werben viele Hersteller inzwischen damit, dass ihre Helme durch das „Multi-directional Impact Protection System“ (kurz: MIPS) nochmal sicherer sind. Die Technologie sorgt durch eine bewegliche Kunststoffschale auf der Innenseite des Helms dafür, dass Rotationskräften entgegengewirkt wird, denen das Gehirn bei einem Sturz sonst umso stärker ausgesetzt wäre. Die Stiftung Warentest kam im gemeinsamen Test mit dem ADAC übrigens zum Schluss, dass MIPS keine Voraussetzung für einen guten Helm ist.

Das wichtigste Kriterium sollte stets die Sicherheit eines Helmes sein, wobei einige Zusatzfunktionen durchaus sinnvoll sind. Vor allem die integrierte LED-Beleuchtung sowie Reflektoren sorgen für ein höheres Maß an Sichtbarkeit und somit hoffentlich zu weniger Unfällen. Je nach Budget und den individuellen Bedürfnissen, sollten diese Kriterien vor dem Kauf also entsprechend berücksichtigt werden.

Der richtige Helm für Pedelecs

Für Besitzer eines Pedelecs mit einer Motorunterstützung bis 25 km/h, oder 45 km/h im Falle des S-Pedelecs, gilt in Holland die strengere Norm NTA 8776. Bei den deutlich schnelleren S-Pedelecs besteht zusätzlich eine Helmpflicht – bei regulären Pedelecs ist der Helm hierzulande nur optional, doch ist von einem Verzicht abzuraten.

Wer also primär mit einem elektrisierten Fahrrad unterwegs ist und den bestmöglichen Unfallschutz möchte, sollte beim Helmkauf auf die entsprechende Norm achten. Derartige Helme bieten in der Regel nämlich zusätzlichen Schutz für Schläfe und Nacken. Aufgrund der höheren Geschwindigkeiten kann außerdem der Fahrtwind zum Problem werden. Deshalb wurde in einigen Modelle noch ein Visier im Helm integriert, das vor besagtem Wind sowie Insekten und Regen schützt. Selbsttönende Visiere können außerdem noch zusätzlichen Schutz vor schädlichen UV-Strahlen bieten.