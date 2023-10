Fensterblenden im Flugzeug beim Start öffnen: Das ist der wahre Grund

Manchmal möchte man schon vor dem Start im Flugzeug schlafen und dafür die Sonnenblenden herunterziehen. Das ist aber nicht erlaubt und man wird vor dem Abflug sowie vor der Landung vom Flugzeug-Personal darauf hingewiesen, die Sonnenblenden zu öffnen, damit es eine freie Sicht durch das Flugzeugfenster gibt. Warum ist das so?

Vor allem bei starkem Sonnenschein kann es nerven, die Sonnenblenden nicht nach unten ziehen zu dürfen. Flugzeug-Experten geben an, warum man den Abflug überstehen muss und wofür die Geduld nötig ist.

Blenden oben, Licht aus, Tisch hochklappen: Das ist der Grund

Der freie Blick aus dem Fenster ist nicht etwa für mitsitzende Passagiere gedacht, die aus dem Fenster blicken möchten. Wie bei allen Maßnahmen vor dem Start und vor der Landung, stecken auch hier Sicherheitsgründe dahinter.

Bei den kritischen Phasen eines Flugs, dem Start und der Landung, sollen jegliche Sicherheitsrisiken minimiert werden.

werden. Die hochgeklappten Blenden helfen dem Flugzeugpersonal, die Situation außerhalb des Flugzeugs einzuschätzen .

. Gibt es Probleme oder Turbulenzen, sieht man sofort, was außerhalb der Flugzeugkabine los ist .

. Etwaige Gefahren können so schnell bemerkt werden.

können so schnell bemerkt werden. Dazu gehören zum Beispiel eine Rauchentwicklung oder ein Brand am Triebwerk .

oder ein . Mit dem Blick nach draußen kann die Crew sicherstellen, welche Positionen außerhalb des Flugzeugs sicher sind und zur Evakuierung genutzt werden können.

und zur Evakuierung genutzt werden können. Gibt es etwa einen Triebwerksbrand, sieht das Flugzeugpersonal sofort, dass man an dieser Stelle lieber keinen Notausgang öffnen sollte.

So sagt zum Beispiel der Lufthansa-Sprecher Thomas Jachnow: „Wenn es im Bereich der Tragflächen brennt, sollten sie dort keine Notausgangstüren öffnen. Dann würden sie die Passagiere ja in die Flammen schicken.“ (Quelle: T-Online).

Beim Start und bei der Landung wird auch bei Nacht das Kabinenlicht abgedunkelt oder ausgestellt. Das soll helfen, sich an dunkle Lichtverhältnisse zu gewöhnen. Im Fall einer Evakuierung, bei der jede Sekunde zählt. muss man sich so nicht drastisch vom hellen Licht auf Dunkelheit einstellen. Zudem kann man so die Notbeleuchtung besser erkennen, die den Weg zum nächstgelegenen Notausgang weist.

Warum müssen die Fenster im Flugzeug auch nachts zu und Tische beim Abflug oben sein?

Auch die hochgeklappten Tische sind eine Sicherheitsmaßnahme für den Fall der Evakuierung. Müsste man im Notfall erst noch den Tisch leerräumen und zu schließen sowie die Sitzlehnen gerade stellen, damit man aus dem Sitz gelangt, würde wertvolle Zeit vergehen.

Während des Flugs kann es auch vorkommen, dass man von der Crew auf die Blenden hingewiesen wird. Dann soll man sie aber nicht hochziehen, sondern herunterschieben. Hier stecken keine Sicherheitsgründe dahinter, sondern der Komfort anderer Passagiere. In der Luft bemerkt man die aufgehende Sonne besonders schnell. Schlafenden Passagieren soll so noch etwas mehr Erholung gewährt werden.

