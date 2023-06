Der Sommer ist da: Temperaturen von oft über 25 Grad bringen die Deutschen ins Schwitzen. Wer auf der Suche nach einer Abkühlung ist, kann aktuell bei Aldi zuschlagen. Der Discounter verkauft für 39,99 Euro einen Ventilator, der ein echter Blickfang ist. Vorbild ist ein bekannter Markenhersteller.

Die Anforderungen an einen Ventilator sind hoch: Er soll für eine frische Brise sorgen, leise sein und dazu noch erschwinglich. Ein Merkmal wird aber oft übersehen: das Design. Schließlich soll der neue Ventilator auch gut ins Wohn- oder Schlafzimmer passen. Einen besonders schicken Ventilator gibt es aktuell bei Aldi Süd.

Aldi verkauft Ventilator im Dyson-Design für 39,99 Euro

Ein schicker Ventilator im Dyson-Design. (Bildquelle: Easy Home/Aldi Süd)

Für 39,99 Euro ist beim Discounter ein Ventilator von Easy Home erhältlich. Der besticht vor allem durch sein Design: Das Gerät funktioniert ganz ohne klassischen Rotor und orientiert sich in Optik und Funktionsweise am bekannten Markenhersteller Dyson. Die Dyson-Ventilatoren sind jedoch um ein Vielfaches teurer als der Aldi-Ventilator.

Mit Abmessungen von 20,5 x 26,5 x 58 cm ist der Ventilator aber eher ein Tischgerät. Drei Geschwindigkeitsstufen stehen zur Auswahl, über einen Timer (1 bis 10 Stunden) kann die Nutzungszeit eingestellt werden. Zur komfortablen Bedienung ist eine Fernbedienung vorhanden. Ein LED-Leuchtring ist ebenso an Bord wie eine zuschaltbare Oszillation. Der Energieverbrauch liegt laut Hersteller bei 45 Watt, der Geräuschpegel bei circa 65 dB.

Mobiles Klimagerät bei Aldi erhältlich

Wenn die Temperaturen in schwindelerregende Höhen steigen, kommen aber auch die besten Ventilatoren an ihre Grenzen. Dann muss eine echte Klimaanlage her. Ein mobiles Klimagerät der Marke AEG ist aktuell ebenfalls bei Aldi erhältlich.