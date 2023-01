Dass Apple ein absoluter Premiumhersteller ist, zeigen nicht nur die Preise für iPhone, Mac und Co. Selbst für Original-Zubehör des Kult-Konzerns müssen Käufer tief in die Tasche greifen. Umso bemerkenswerter ist das neueste Angebot von MediaMarkt: Die Elektronikkette verkauft iPhone-Hüllen für schlappe 5 Euro.

MediaMarkt verkauft Hüllen für das iPhone SE für 5 Euro

Bei MediaMarkt findet aktuell der WSV statt. Wer jetzt an den klassischen Winterschlussverkauf denkt, irrt aber. Beim Elektronikhändler steht WSV für den „Wahnsinns Schnell Verkauf.“ Im Rahmen des WSV verkauft MediaMarkt derzeit iPhone-Hüllen mit einem Rabatt von satten 87 Prozent. Statt 39 Euro müssen MediaMarkt-Kunden nur noch 5 Euro auf den Tisch legen. Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro kommen noch dazu. Wer die sparen will, kann die Hüllen online bestellen und im Markt abholen.

Kleiner Haken am WSV-Angebot: Lediglich die Hüllen für das iPhone SE (2020) gibt es zu diesem Preis. Immerhin besitzt das neuere iPhone SE 3, das Apple im vergangenen Jahr vorgestellt hat, aber die gleichen Abmessungen. Die reduzierten Hüllen passen also für beide Geräte.

Erhältlich sind die Hüllen in den Farben Schwarz, Weiß und Rosa. Als Material kommt Silicon zum Einsatz.

APPLE Silicon Case, Backcover, Apple, iPhone SE, Black-Zee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.01.2023 16:35 Uhr

APPLE MXYJ2ZM/A, Backcover, Apple, iPhone SE (2020), Weiß Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.01.2023 16:35 Uhr

APPLE MXYK2ZM/A, Backcover, Apple, iPhone SE (2020), Sandrosa Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.01.2023 16:34 Uhr

Gut zu wissen: Die Hüllen passen auch auf das iPhone 8. Das Kult-Handy aus dem Jahr 2017 stand Pate für das iPhone SE. Die Abmessungen von 138,4 x 67,3 x 7,3 mm sind bei allen drei Geräten identisch.

Wenn das iPhone zumüllt, wird es Zeit für eine Aufräumaktion:

iPhone-Speicher aufräumen – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Weitere MediaMarkt-Angebote beim WSV

Ganz so große Rabatte wie bei den iPhone-Hüllen bietet MediaMarkt bei den anderen WSV-Angeboten zwar nicht. Trotzdem lohnt sich auch dort ein Blick. So hat die Elektronikkette den Rotstift unter anderem bei TV-Geräten angesetzt, Smartphones, Speicherkarten oder auch Haushaltswaren. Eine Übersicht über die besten Angebote haben wir hier zusammengestellt: MediaMarkt-Saturn WSV: Diese Deals sind echte Knaller.