Geschenk-Idee für Pokémon-Fans: Pikachu-Schal und Bommel-Mütze hier im Angebot

Für den Winter fehlen euch noch Mütze und Schal? Schaut bei Elbenwald vorbei und sichert euch den Pikachu-Schal mit Bommel-Mütze im Kombipaket.

Pokémon-Geschenk: Pikachu-Schal und -Mütze für die kalten Tage

Der Jahresbeginn ist gleichzeitig der Start in die Winterzeit. Ein kuscheliger Schal und eine wärmende Bommel-Mütze sind für frische Winterspaziergänge beinahe Pflicht. Doch eurer Partnerin oder eurem Partner fehlt genau das? Dann sichert euch jetzt ein tolles Kombi-Paket bestehend aus Schal und Mütze im charmanten Pokémon-Design bei Elbenwald.

Pokémon-Schal und -Mütze: Worauf dürft ihr euch freuen?

Schal und Mütze sind von der Grundfarbe her schlicht und winterlich gehalten. Pikachu zwinkert euch zu und die weiß-roten Streifen setzen einen auffälligen, aber trotzdem angenehmen Akzent. Ein paar Schneeflocken dürfen natürlich auch nicht fehlen, gleiches gilt für die stilgebenden Tannenbäume. Worauf ihr euch allgemein beim Schal und der Mütze im Pokémon-Design freuen dürft, erfahrt ihr in unserer Übersicht:

Pikachu ist sowohl auf dem Schal, als auch der Bommel-Mütze gestickt

Mütze und Schal sind doppellagig und halten Kopf und Hals schön warm

offiziell lizensiertes Set von Pokémon

Pokémon-Geschenkidee: Für wen eignet sich das Set?

Wer Pokémon und speziell Pikachu liebt, dürfte an diesem Geschenk-Set seine wahre Freude haben. Ob ihr Mütze und Schal nun verschenkt oder euer eigenes Kleidungs-Repertoire für die kalten Tage erweitert – für Anime- und Pokémon-Fans sind der Norweger-Schal und die dazu passende Bommel-Mütze einfach perfekt geeignet. So bringt ihr etwas Farbe und Wärme in die kalte Jahreszeit. Schlagt zu!