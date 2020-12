Noch keine Geschenke für Weihnachten besorgt? Keine Idee, was ihr kaufen könntet, obwohl die Zeit langsam knapp wird? Wir haben ein paar Tipps, die vielen gefallen, ob alt oder jung, Frauen oder Männern, Technikinteressierte oder – na, ein wenig Interesse an Technik schadet bei unseren Empfehlungen sicher nicht.

Amazon Facts

Die besten Weihnachtsideen für 2020: GIGA bringt Techniksegen unter den Weihnachtsbaum

Was soll man nur schenken? Es soll im besten Falle häufig benutzt werden, haltbar sein, Freude bereiten, kreativ und möglichst nicht so teuer sein.

Schwer wird es vor allem dann, wenn man die Beschenkten nicht genau kennt, nicht weiß, was sie schon haben oder brauchen könnten. Unter unseren Anregungen für Weihnachtsgeschenke sind aber sicher ein paar Ideen dabei, die zu der oder dem Glücklichen passen.

Für Frauen und Männer: Geschenktipps aus dem Technikbereich

Wir konzentrieren uns bei den Vorschlägen natürlich auf das Spezialgebiet von GIGA, den Technikbereich. Dass sich diese Geschenkideen nur für Männer eignen, ist ein Vorurteil. Viele Produkte sprechen Männer und Frauen gleichermaßen an.

Im Folgenden stellen wir ein paar Produkte einzeln vor, verweisen aber vor allem auf unsere Geschenkeratgeber mit thematisch passenden Produkten. Weitere werden folgen.

Technik zum Verschenken – Weihnachten 2020

Samsung Galaxy A51: Android Smartphone mit top Preis-Leistungs-Verhältnis

Für aktuell etwas mehr als 200 Euro bekommt ihr ein gutes Android-Smartphone der Mittelklasse. Unser Samsung Galaxy A51 Test hebt die Kameraleistung und Akkulaufzeit hervor. Das scharfe und farbenreiche Display sucht in dieser Preisklasse seinesgleichen.

Das Samsung Galaxy A51 besticht durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eignet sich als Weihnachtsgeschenk für Schüler*innen und Erwachsene, die ein ausdauerndes Handy suchen, das problemlos mit Social-Media-Apps, (leichtem) Gaming und Videos fertig wird, egal ob bei Netflix, YouTube oder Twitch.

Samsung Galaxy A51

Wer als Weihnachtsgeschenk ein Mittelklasse-Smartphone sucht, das eine noch bessere Kamera bietet, der sollte sich das Google Pixel 4a anschauen. Durch den ausgereiften Nachtmodus gelingen gute Fotos auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Zudem bietet Google eine Updategarantie für 3 Jahre – das ist 1 Jahr mehr, als die meisten anderen Hersteller zusichern.

Google Pixel 4a 128 GB

Amazon Echo Wall Clock: Die Wall Clock von Amazon verbindet die klassische Wanduhr mit moderner Technik. Neben der Uhrzeit kann sie mit Alexa verbunden werden und so einige smarte Funktionen ausführen. Auf Zuruf lässt sich dann ein Timer einstellen und der Umstieg von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch.

Amazon Echo Wall Clock

Fitnessarmband Xiaomi Mi Band 5: Viele Menschen beginnen das neue Jahr mit sportlichen Vorsätzen. Das Xiaomi Mi Band 5 bietet mit Schrittzähler und Pulsmesser wichtige Funktionen für Jogging-Liebhaber.

Durch seine Wasserdichtigkeit bis zu 50 m eignet es sich auch zum Schwimmen. Das besondere ist aber die lange Akkulaufzeit von bis zu 20 Tagen. Dadurch entfällt das lästige Dauerladen, das man von Smartwatches kennt.

Xiaomi Mi Band 5 Fitnesstracker

iPad 2020 (8.Generation): Das iPad 2020 ist durch den niedrigen Preis und hohen Funktionsumfang das ideale Einsteigertablet und ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ob für die Schule, Damen oder zum Chillen auf der Couch – das neue iPad 2020 bietet dafür genügend Leistung und Ausdauer.

Wer gerne mehr über iPads erfahren möchte, dem empfehlen wir unsere aktuelle iPad-Kaufberatung mit vielen nützlichen Informationen zu den verschiedenen Apple Tablets auf dem Markt.

Apple iPad (10,2 Zoll, 8. Gen., 2020)

Philips Tageslichtwecker: Die Wintertage können schnell deprimieren. Man wacht morgens ohne Tageslicht auf und nach der Arbeit ist es meist auch schon wieder dunkel. Abhilfe kann der Philips Tageslichtwecker schaffen.

Der Tageslichtwecker von Philips beherrscht 7 Wecktöne und eine Radiofunktion. Zur gewünschten Uhrzeit ahmt die smarte Lampe den Sonnenaufgang mit verschiedenen Lichtstufen und -farben nach. So wird man sanft geweckt.

Philips Tageslichtwecker

Wo wir schon bei Philips sind: Lampen eignen sich grundsätzlich gut als Geschenkidee für die Weihnachtszeit. Mit den Hue-Lampen, könnt ihr die Lichtintensität und -temperatur per App einstellen.

Mit Philips Hue könnt ihr das Licht dimmen, die Lichttemperatur verändern („warmes“ oder „kaltes“ Licht) und sie per Sprachfunktion über ein Alexa-, Siri, oder Google-Assistant-fähiges Gerät steuern.

Philips Hue Smarte Glühbirnen

Geschenkideen für wenig Geld

Große Geschenke machen ist einfach. Schwierig wird es, wenn man nur 5, 10 oder 15 Euro ausgeben möchte und dennoch nicht knausrig oder unkreativ wirken will. Als günstiges Geschenk, das fast jeder gebrauchen kann, empfehlen wir eine Powerbank. Diese gibt es in vielen verschiedenen Größen und Ladekapazitäten.

Der renommierte Hersteller Anker bietet beispielsweise einen kompakten Powerstick, der bequem verstaut werden kann und genügend Energie für eine volle Akkuladung bietet:

Anker PowerCore 5000

Weitere Geschenkideen unter 10 Euro findet ihr in diesem Artikel:

Bilderstrecke starten (19 Bilder) 18 Geschenkideen unter 10 Euro und unter 5 Euro für Technik-Freunde

Für Filmfreunde: Disney+ und Amazon Prime Video verschenken

Warum nicht mal ein Abonnement für Disney+ oder Amazon Prime Video zu Weihnachten verschenken? Die Streamingdienste haben eine solch immense Auswahl an Filmen und Serien, das für jeden etwas dabei ist.

Für nur 69,99 Euro könnt ihr das Jahresabo von Disney+ verschenken. Damit erhalten eure Beschenkten Zugriff auf viele Disney-Inhalte, inklusive zahlreicher Filmklassiker von „Bambi“ bis „Die Eiskönigin“, aber auch den Filmen des Marvel-Universums, den Star-Wars-Streifen inklusive der Serie „The Mandalorian“ und der (mittlerweile dem Disney-Konzern gehörenden) Kultserie „The Simpsons“.

Die Videoplattform von Amazon bietet ebenfalls ein großes Repertoire an Inklusiv-Filmen und -Serien. Diese sind Teil des Prime-Pakets des Unternehmens. Prime bietet neben dem riesigen Film- und Serienangebot auch Vorteile wie kostenlosen Versand für Waren, Musikstreaming und mehr.

In den USA kann man die Prime-Mitgliedschaft direkt an andere verschenken. In Deutschland muss man einen kleinen Umweg gehen – beispielsweise mit einer Geschenkkarte. Das einjährige Prime-Abo kostet 69 Euro.

Bluetooth-Kopfhörer: Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Bluetooth-Kopfhörer gehören zu den beliebtesten Technikartikeln überhaupt – wie dieses noch gültige Black-Week-Angebot bestätigt hat. Die Preisspanne zwischen Kopfhörern variiert stark. Wir haben drei Beispiele, die für jeden Geldbeutel geeignet sind.

Die Bose Noise Calling Headphones 700 bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis:

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Besseren Sound und mehr Funktionen, gibt es beim Sennheiser Momentum Wireless Kopfhörer, der etwas teurer ist:

Sennheiser Momentum Wireless

Noch günstiger geht es mit dem Beats Solo3 Wireless Kopfhörer:

Beats Solo3 Wireless Kopfhörer

Geschenktipp: Ladeplatte für Wireless Charging

Sehr viele Smartphones besitzen heutzutage die Fähigkeit kabellos per Induktion geladen zu werden – man spricht von Qi-Wireless-Charging. Ab dem iPhone 8 besitzen alle Apple Phones diese Fähigkeit. Die Samsung-Galaxy-S-Reihe seit dem S6 und viele andere Android-Smartphones im höherpreisigen Bereich, können auch auf diese Weise geladen werden.

Wireless Charger aus Holz

Noch etwas spezieller sind unsere Geschenkideen für Nerds.

Geschenkideen für passionierte Gamer

Nein, für Gamer muss es kein Computerspiel sein, was da verpackt unter dem Christbaum liegt. Wir haben Ideen vom Roboter bis zur Tasse gesammelt – aber eben immer gezielt für einen passionierten Spieler:

Bilderstrecke starten (11 Bilder) 10 Geschenke für Gamer, die unter keinem Baum fehlen dürfen

Geschenkideen fernab des Technik-Kosmos

Auch für einen Technik-Liebhaber muss es zu Weihnachten nicht immer Technik sein. Wir haben 50 interessante Produkte bei Amazon aus allen Bereichen herausgesucht, die maximal 10 Euro kosten und man sich selbst oder anderen gut schenken kann:

Bilderstrecke starten (51 Bilder) 50 Geschenkideen unter 10 Euro, die das Leben verbessern

Geschenke in letzter Minute: Gutscheine drucken

Wer sich mal wieder zu spät Gedanken um die Weihnachtsgeschenke gemacht hat, kann in letzter Minute auf Geschenkgutscheine zum Mailen oder Ausdrucken zurückgreifen. Der Klassiker ist ein Amazon-Gutschein. Doch auch Gutscheine für Netflix, Apple Appstore und iTunes, Android-Play-Store, Xbox, Spotify, PlayStation, Nintendo eShop, Zalando und weitere kann man mit ein paar Klicks auch noch in letzter Minute als Gutschein verschenken.

25 Jahre Amazon: Wie gut kennst du das Geburtstagskind?