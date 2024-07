Google Maps offenbart: So traurig ist die Mittagspause in Teslas Gigafactory wirklich

Gibt es bei Tesla etwas Anderes als Hochglanz und modernste Technik? Die Antwort ist „ja“. Das zeigen Bilder eines Aufenthaltsraums in Grünheide.



Tesla ist eines der bekannten US-Techunternehmen mit vielen treuen Fans und Kunden. Auch als Arbeitgeber kann der Autobauer von Gründer Elon Musk punkten – zumindest, was seinen deutschen Standort betrifft. Denn in der Gigafactory in Grünheide (Großraum Berlin) erhalten die Mitarbeiter Gehälter, die über dem örtlichen Durchschnitt liegen. Doch auch bei Tesla gilt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das lassen zumindest Bilder vermuten, die im Umfeld eines großen Parkplatzes einen Essensautomaten zeigen.

Anzeige

Unser Video zeigt euch, in welche Projekte Tesla-Chef Elon Musk sonst noch involviert ist.



Elon Musks Unternehmen: Das sind die größten Projekte des Tesla-Chefs Abonniere uns

auf YouTube

Aufenthaltsmöglichkeit an der Gigafactory ist nicht einladend

Das Material haben User auf der Plattform Google Maps hochgeladen. Zu sehen ist ein kleiner karger Raum. In ihm stehen zwei Automaten und eine Mikrowelle. Außerdem gibt es einen überdachten Außenbereich mit Sitzbänken. Auf dem Areal befindet sich auch eine Toilettenanlage. Der Betreiber bezeichnet dies als „Tesla Lounge“.



Anzeige

Das Angebot wird offenbar tatsächlich in der Mittagszeit und am frühen Nachmittag genutzt. Das lassen die Stoßzeiten vermuten, die Google für den Spot ausweist. Verbringen die Mitarbeiter des E-Auto-Herstellers hier etwa ihre Mittagspausen?



Das steckt hinter der Tesla Lounge in der Gigafactory

Die Bewertungen der Nutzer fallen durchwachsen aus. Während die Heißgetränke gelobt werden, bemängeln einige Google-User die kleine Auswahl. Außer kleinen Snacks und Schokoriegeln seien keine weiteren Speisen verfügbar. Das bestätigt der Betreiber: Das Angebot bestehe aus To-Go-Gerichten.

Anzeige

An dieser Stelle sei aber Entwarnung gegeben: Tesla hält in seiner Fabrik in Grünheide selbstverständlich ein adäquates Essensangebot für seine Mitarbeiter vor. Jobausschreibungen zeigen, dass im Kantinen-Bericht immer wieder neue Mitarbeiter gesucht sind. Die Essensautomaten auf dem trostlosen Parkplatz können damit allenfalls als Zusatzangebot angesehen werden.

Vielmehr richten sie sich aber wohl an Besucher, die einen der schnellen Supercharger nutzen und sich die Zeit vertreiben müssen. Im Besucherzentrum steht aber auch für sie eine umfangreichere Auswahl zur Verfügung, beispielsweise ein Roboter, der Kaffee zubereitet.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.