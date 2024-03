Kindle-E-Books kostenlos: Kommissare, Apokalypse, Nachtwesen, Leonardo & Englisch lernen

Unsere schnelle Liste der heute kostenlosen Kindle-Bücher umfasst unter anderem historische Leonardo-da-Vinci-Krimis, Makro-Diät, Morde im Kiez und finstere Nachtgestalten. Klickt euch durch und nehmt mit, was euch gefällt… denn heute ist alles davon gratis.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Love & Romance

deep rain (Lunar Beach 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:33 Uhr

quiet storm (Lunar Beach 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:34 Uhr

Rosegarden Inn - Ein Hotel zum Verlieben - Folge 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:41 Uhr

Spiel um alles (Bad Boys of Football 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:45 Uhr

Kriminalgeschichten

Der junge Meisterdetektiv von Florenz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:50 Uhr

7 Spitzenkrimis März 2024 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:51 Uhr

Der Hurenkiller: Wegners schwerste Fälle (1. Teil): Hamburg Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:53 Uhr

Fantasy, Mystery, Science-Fiction

Untergang der Städte - Ein Mercedes für Soldatenjunge Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:35 Uhr

Äther - Der Fantasy Bestseller gratis: Die Elemente der Magie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:49 Uhr

Rynestig Wolfsmohn Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:39 Uhr

Bittersüßer Nachtschatten (Nachtschattengewächse 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:46 Uhr

Der Seelendieb (Die Horizon Chroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:48 Uhr

Wasserscheiden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:52 Uhr

Wunsch (Wunsch, Band Eins) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 09:43 Uhr

Sachbücher: Lernen & Verstehen

Englisch lernen Erwachsene Englisch Grammatik und Englisch Vokabeln in kurzer Zeit lernen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:42 Uhr

Englisch-Verständnis für fortgeschrittene Anfänger Buch 4 (mit Audiomaterial) (English Edition) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:44 Uhr

Kochen, Backen & Genießen

MAKRO-DIÄT-KOCHBUCH FÜR ANFÄNGER Ein vollständiger Leitfaden, um Fett zu verbrennen, Muskeln aufzubauen und mit einer Mikro-Diät schlank zu werden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:31 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Der Mucho Clan 4: Alessandro und Xavier Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 07:38 Uhr

Xavier und Alessandro Mucho sind eineiige Zwillinge, die alles teilen, einschließlich ihrer Liebe. Obwohl ihre Familie nichts von ihrer Neigung zur Polyamorie weiß, haben sie nie Skandale verursacht. Doch als Valentina Pérez dringend einen Job als Bedienung in ihrem Restaurant sucht, gerät ihr gut gehütetes Geheimnis ins Wanken. Valentina trägt ein altes Foto mit sich, das Zwillingsbrüder zeigt, die Xavier und Alessandro verblüffend ähnlich sehen. Die Mucho-Brüder helfen ihr, das Geheimnis zu entwirren, doch ahnen sie nicht, welch emotionales Karussell aus Gefühlen und Verrat dadurch ausgelöst wird. Am Ende wird nichts mehr so sein, wie es war.

Erotische Märchen: Unzensierte Erotik Geschichten ab 18! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 09:41 Uhr

Dieses Buch präsentiert explizite und erotische Geschichten, in denen unterwürfige Frauen von dominanten Männern beherrscht, geteilt und herumgereicht werden. Es bietet Lesern die Möglichkeit, in die Welt der schmutzigen Wünsche einzutauchen und die Geschichte einer jungen Frau zu erleben, die von rauen Alphas dominiert wird.

Knockout (Ein Holly Hands Krimi – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 09:41 Uhr

Holly Hands, eine 29-jährige alleinerziehende Mutter und ehemalige Profiboxerin, arbeitet im Repo-Geschäft, wo sie Lamborghinis und andere exotische Fahrzeuge von Verbrechern zurückholt. Doch als sie eine Leiche entdeckt und in einen Mordfall verwickelt wird, findet sie sich in ungewohnt gefährlichen Situationen wieder. Zum Glück hat sie Lucky, einen vernachlässigten Pitbull, der ihr treu zur Seite steht. Gemeinsam kämpfen sie, um ihrem trostlosen Vorstadtleben zu entkommen und bessere Bedingungen für Hollys Tochter zu schaffen. Doch ob sie ihre Träume von einem besseren Leben verwirklichen können, bleibt ungewiss.

Hexerei zur Teestunde: Ein unheilvoller Band (Ein Cozy-Krimi in einem kuriosen Buchladen — Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 09:41 Uhr

Wieder kostenlos: Nachdem Alexis Blair ihren Job verliert und sich von ihrem Freund trennt, beschließt sie, ihren Kindheitstraum von einem eigenen Buchladen zu verwirklichen. Sie akzeptiert eine Stelle in einem kuriosen Buchladen in einer Kleinstadt am Meer. Doch bald entdeckt sie, dass der Laden und die Stadt geheimnisvolle Geheimnisse bergen. Als eine Leiche auftaucht, wird Alexis unerwartet in die Ermittlungen verwickelt, zusammen mit ihrer geliebten zugelaufenen Katze.

Die Schicksalskönigin: Schicksalsschwarz - Alea 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 09:38 Uhr

Die Geschichte handelt von Alea, einer Kevae, die dazu bestimmt ist, die Völker zu vereinen. Doch überall, wo sie hingeht, wird sie in Krieg verwickelt, und ihre Handlungen drohen die Welt zu zerstören. Neun der elf Völker versuchen, die Prophezeiung der „Schicksalskönigin“ zu verhindern. Alea wird beschuldigt, ihre Halbschwester vergiftet zu haben, und wird aus ihrer Heimat verbannt. Auf ihrer Suche nach Frieden trifft sie auf Veeon und Damon. Damon weiß um Aleas wahre Identität als Kevae und plant, sie für seine dunklen Absichten zu nutzen.

Berge der Stille (Dunkle Seelen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 09:41 Uhr

Immer noch oder schon wieder gratis: In dieser düsteren Dark-Fantasy-Geschichte, die The Witcher und Schwarze Juwelen vereint, strebt Quinn Darkova nach Rache für ihre Sklaverei, während ihre dunklen Kräfte wachsen und ihr eigener Aufstieg naht. Lazarus Fierté, ein unnachgiebiger Adliger, hat jahrelang auf eine Frau mit großer Macht gewartet, die ihn retten oder zerstören könnte. Doch er ahnt nicht, dass sie beides sein könnte.

Die Wasser der Tepuira Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 09:41 Uhr

In einer fernen Welt wird das fragile Gleichgewicht zwischen dem mächtigen Inselreich Skylla und den zerstrittenen Staaten auf dem Kontinent durch die Entführung einer Prinzessin des Kontinents erschüttert. Alte Feindschaften flammen auf und neue Allianzen müssen geschmiedet werden, während die lebenswichtige Wasserversorgung des Kontinents bedroht ist. Die entführte Prinzessin Lima und der abtrünnige Skyllaner Raimon halten den Schlüssel zur Lösung dieses Problems in ihren Händen.

Die Zentaur Intrige (Kepheus-Universum) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 07:15 Uhr

Auf dem fernen Planeten Zentaur nimmt plötzlich das ökologische Gleichgewicht dramatisch ab. Die Vegetation verwelkt, Bäume verlieren ihre Blätter und Nutzpflanzen sterben ab. Eine ganze Zivilisation steht vor dem Aussterben. Die Erde schickt eine Wissenschaftlerin, um die Ursache zu untersuchen. Doch während sie tiefer in das Rätsel eindringt, erkennt sie, dass es um weitreichendere Zusammenhänge geht, die das Schicksal des gesamten interstellaren Systems beeinflussen könnten. Ihre Suche nach Antworten bringt sie in Gefahr, doch sie ist nicht allein im Kampf um die Wahrheit.

Die Geliebte des Teufels Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 09:35 Uhr

Calysta, die größte Musikerin des Jahrhunderts, kehrt nach dem Tod ihrer Mutter nach Hause zurück und wird von Dunkelheit und Unheil heimgesucht. Unwissend über ihr vorherbestimmtes Schicksal, entdeckt sie ihre Bestimmung als Herrin des Teufels und den Schlüssel zu Luzifers Rückkehr in den Himmel. Als Star von Bethlehem in menschlicher Gestalt muss sie sich den Prüfungen ihres Lebens stellen und entscheiden, ob sie die Liebe des Teufels gewinnen kann oder ihrem Schicksal erliegen wird.

Muskelaufbau für Senioren: Krafttrainingsübungen für Männer und Frauen über 60 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 09:39 Uhr

Dieses Buch richtet sich an Senioren, die Interesse am Muskelaufbau haben. Es bietet eine Anleitung für ältere Menschen, die sich fragen, ob es möglich ist, ihre Muskeln zu stärken. Es ist speziell für diejenigen konzipiert, die nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder bereits mit einem Krafttrainingsprogramm begonnen haben, es aber aufgrund der Herausforderungen abgebrochen haben. Das Buch bietet einfache und effektive Methoden für Männer und Frauen über 60, um erfolgreich Krafttraining zu betreiben.

Global Süßigkeiten Kochbuch 80+ Süßigkeiten Rezepte aus Asien, Amerika, Afrika, Europa und Australien Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 08:06 Uhr

Das „Global Süßigkeiten Kochbuch“ ist eine kulinarische Reise um die Welt, die über 80 süße Rezepte aus Asien, Amerika, Afrika, Europa und Australien vereint. Die vielfältige Kollektion zelebriert eine Fülle von Aromen, Texturen und Traditionen und entführt den Leser in das Herz des globalen kulinarischen Reichtums.

Vegetarier Pass: 60 Rezepte von Asien (Vegetarische Kochbücher 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 09:40 Uhr

„Vegetarier Pass: 60 Recipes From Asia“ nimmt Sie mit auf eine kulinarische Reise durch die vielfältigen Landschaften Asiens. Das Buch feiert die reiche Vielfalt an Geschmacksrichtungen, Aromen und Texturen des Kontinents und präsentiert eine sorgfältig zusammengestellte Sammlung vegetarischer Rezepte, die Ihren Gaumen verwöhnen und Sie in die asiatische Küche einführen. Von japanischen Sushi-Rollen bis zu indischen Currys bietet das Buch 60 köstliche Rezepte mit anschaulichen Fotos und detaillierten Anleitungen. Egal ob Sie ein erfahrener Hobbykoch oder ein Neuling sind, dieses Buch bietet einen kulinarischen Kompass für die Feinheiten der asiatischen Küche und die Freude an der Zubereitung vegetarischer Gerichte.

