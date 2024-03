Kindle-Bücher gratis bei Amazon: Cannabis-Rezepte, Gladiatoren, Militärgeheimnisse & Killer-Pantherin

Erfahrt hier, wie ihr mit Cannabis backen könnt oder warum sich jede gute Tat rächt. Eine bunte Mischung von Fantasy, Krimis, Rezepten und heißen Lovestorys erwartet euch heute bei den kostenlosen Kindle-E-Books.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Mörder, Kommissare & Spione

Der Gefallen: Eine Jack Parlabane-Story

In der Londoner U-Bahn wird eine junge Frau von mehreren Männern bedrängt, doch der Journalist Jack Parlabane greift ein – ein selbstverständlicher Akt, der ihn in ein gefährliches Netz aus Intrigen und Enthüllungen zieht. Die Frau, Kendra, hat brisante Informationen über eine Sicherheitslücke im Verteidigungsministerium und will diese um jeden Preis ans Licht bringen. Jack sieht die Chance für eine bahnbrechende Geschichte und stürzt sich in die Zusammenarbeit mit der Whistleblowerin. Doch bald wird klar: Sie spielen ein gefährliches Spiel, das nicht nur ihre Karrieren, sondern auch die Sicherheit des ganzen Landes aufs Spiel setzt.

Kolb und sein Nachbar: Der erste Fall

Ein neuer Ermittler aus Wien, Justus Kolb, wird in die Welt der Verbrechensbekämpfung eingeführt. Ursprünglich mit dem Ziel, sich dem Kunst- und Kulturbereich zu widmen, wird er unerwartet in die Untersuchung eines Gewaltverbrechens in seiner Nachbarschaft gezogen. Obwohl er widerwillig zustimmt, da er seine ruhige Dienstverrichtung gefährdet sieht, zeigt dieser erste Fall die Vorgeschichte seines Werdegangs. Durch die Lösung weiterer Fälle wird Kolb zu einem angesehenen Vertreter seines Berufsstandes.

Kolb in der Bibliothek. Der zweite Fall

In seinem neuen Aufgabenbereich als Leiter einer spezialisierten Abteilung, die sich mit Verbrechen im kulturellen Milieu auseinandersetzt, findet sich der Wiener Ermittler Kolb ungewollt inmitten einer Reihe mysteriöser Mordfälle wieder. Zwei brutale Morde in renommierten Bibliotheken werfen Fragen auf, die Kolb widerstrebend zu lösen versucht. Gemeinsam mit einer Kollegin aus Italien begibt er sich widerwillig auf die Spurensuche, doch bald wird klar, dass die Lösung dieser Fälle weit komplexer ist, als er sich je vorgestellt hat.

Die Stille der Kido Butai

Magnus, ein Philosophieprofessor aus Konstanz, gerät unerwartet in einen Strudel aus Ereignissen, als die Polizei ihn fälschlicherweise eines Mordes beschuldigt. Doch das ist erst der Anfang seiner Probleme. Sein verstorbener Vater scheint Geheimnisse von enormer Tragweite entdeckt zu haben, die nun auch Magnus in Gefahr bringen. Auf der Flucht vor den wahren Mördern seines Vaters und der Polizei, muss Magnus nicht nur dessen letzte Botschaften entschlüsseln, sondern auch um sein eigenes Leben kämpfen – als unschuldiger Verdächtigter und ungewollter Mitwisser eines der bestgehüteten Militärgeheimnisse der USA.

Magier, Vampire, Werwölfe & Astronauten

Flutbringer: Die Pandrischen Chroniken

Die Geschichte handelt von einer jungen Frau namens Sestia, die als Gladiatorin in blutigen Kämpfen um ihr Leben kämpfen muss. Angespült an einer fremden Küste, kann sie sich nur an wenig erinnern. Als sie mehr über sich selbst erfährt, entdeckt sie, dass ihre wahren Feinde außerhalb der Arena lauern könnten. Tief in ihrem Gedächtnis verbirgt sich etwas, das das Machtgefüge der pandrischen Hauptstadt erschüttern könnte.

Der Siegelarmreif: Der Erbe

Seit Jahren unterdrückt König Ingrim die Freien Königreiche von Tristorien brutal. Nashiri, die den magischen Siegelarmreif trägt, versammelt tapfere Verbündete, um den rechtmäßigen Erben des Relikts zu finden. Dieser kann ein mächtiges Geistwesen befreien und den Feind besiegen. Mit Prinz Yiridian, Ordensbruder Alsha, einem Einhorn und dem Hyppogryphus-Krieger Norell macht sie sich auf den gefährlichen Weg durch das vom Krieg gezeichnete Land. Sie müssen die Prophezeiung des Siegelarmreifs erfüllen und die Rebellion anführen. In Tristorien übernimmt währenddessen Prinzessin Idoria die Macht, durch magische Kräfte verstärkt. Die Rebellen geraten bald ins Visier der dunklen Prinzessin. Die Zeit drängt.

Nayo – The Dark Side of You Fesselnde Romantasy in einer dystopischen Welt

Im düsteren Setting einer von Rebellen bedrohten Welt, wird die zurückhaltende Sally unerwartet zur Heldin, als sie einen Attentäter auf den Präsidenten vereitelt. Zurück im Internat für Verteidigungswissenschaften, stößt sie auf zwei mysteriöse neue Mitschüler, darunter den geheimnisvollen Fireball McAllister. Unwissend über seine rebellische Identität, wird sie durch ein gemeinsames Referat mit ihm konfrontiert. Während sich zwischen ihnen eine intensive Bindung entwickelt, offenbart sich Fireballs düsteres Geheimnis und stellt Sally vor eine gefährliche Herausforderung.

Miau (Killerkatzen 1)

Kat ist eine erstklassige Auftragskillerin und Privatdetektivin, die sich auch in einen Panther verwandeln kann. Als sie ein unwiderstehliches Angebot annimmt, um einen Mord aufzuklären, wird ihr Leben kompliziert, als sie entführt wird und einen gefährlichen Killer jagt. Mit ihrem Team, Nachbarschaftskatzen und neuen Verbündeten versucht sie, den Mörder zu finden, während sie ihre eigenen dunklen Neigungen nicht vollständig unterdrücken kann.

Schnulzen, Sex & was fürs Herz

Der Boyfriend-Kandidat (Schlechte Sommermenschen 3)

Alexis Stone, die schüchterne Schulbibliothekarin, findet sich plötzlich im Rampenlicht, als ihr sanftmütiges Liebesleben eine Wende nimmt und sie beschließt, mutiger zu sein. Ihr erster Schritt: ein One-Night-Stand! Doch da tritt Logan auf – der kühne, unflätige Fremde aus einer Hotelbar. Gegensätze ziehen sich an, oder? Gerade als Alexis sich auf ein Abenteuer einlassen will, fängt das Hotel Feuer! In einem gewagten Rettungsversuch trägt Logan sie hinaus, direkt in die Arme von Paparazzi. Na, das nenne ich einen feurigen Start ins neue Leben!

Rezepte und Kochtipps für den Kindle

Cannabis. Das Marihuana Kochbuch. Medizinisches Kochen für Körper und Seele. 115 einfache Rezepte.

Dieses Buch präsentiert eine Vielzahl von kreativen Cannabis-Rezepten für alle, die die therapeutischen Vorteile von Cannabis in der Küche nutzen möchten. Von einfachen Grundrezepten wie Cannabis-Butter bis hin zu köstlichen Snacks und Desserts bietet es inspirierende Möglichkeiten, deine Geschmacksknospen zu verwöhnen und zu entdecken.

Knusprig und Gesund Kreative Köstlichkeiten aus der Heißluftfritteuse

Dieses Kochbuch präsentiert eine Vielzahl köstlicher Rezepte für die Heißluftfritteuse, die für jeden Geschmack und jede Gelegenheit geeignet sind. Von gesunden Snack-Ideen bis hin zu raffinierten Mahlzeiten für die Familie oder kreative Gerichte für Gäste bietet es für jeden Anlass das Richtige. Erfahren Sie, wie einfach und fettarm das Frittieren mit Ihrer Heißluftfritteuse sein kann, und entdecken Sie knusprige Delikatessen wie Hähnchenflügel, Gemüsechips und süße Apfelchips.

Der Tod trägt Gelb

Bernd Jäger steht vor einem vermeintlich perfekten Verbrechen: Ein Leichnam zeigt keinerlei Anzeichen von Gewalt. Die Spur der Verdächtigen verläuft schnell ins Leere, während ein skrupelloser Vergewaltiger immer wieder entkommt. Die Hinweise eines Sensations-Reporters führen zu neuen Erkenntnissen, doch seine reißerischen Berichte stören die polizeilichen Ermittlungen. Bernd Jäger hat eine zwiespältige Beziehung zu diesem Reporter. Auch die betörende Frau Bianca beeinflusst seine Arbeit, indem er rote Linien ignoriert, um höhere Quoten zu erzielen. Als ob das nicht genug wäre, mischt auch noch ein Erpresser die Mordszene auf und setzt den Beteiligten zu.

Nichts Als Sterben (Ein Adele Sharp Mystery – Buch 1)

Die deutsch-französisch-amerikanische FBI-Spezialagentin Adele Sharp kehrt nach San Francisco zurück, wo sie ihren Verlobten treffen will. Doch ein Serienmörder-Fall, der über drei Bundesstaaten reicht, zwingt sie, nach einer schockierenden Wendung nach Paris zu gehen und eine internationale Verbrecherjagd zu leiten. In der Stadt ihrer Kindheit konfrontiert sie alte Freunde, darunter die DGSI, und ihren entfremdeten Vater. Dabei wird ihre Besessenheit, den Mord an ihrer Mutter aufzuklären, neu entfacht. Adele muss den teuflischen Mörder jagen, in seine dunklen Gedanken eindringen und das nächste Opfer retten, bevor es zu spät ist.

Die Grausame Schönheit des Todes (Schweden-Thriller-Liv Modig 1)

In Stockholm terrorisiert ein Serienkiller die Stadt, der nach der perfekten Schönheit sucht und vor nichts zurückschreckt. Liv Modig und ihr frustrierter Kollege Olof setzen alles daran, ihn zu stoppen, doch der Killer spielt ein perfides Versteckspiel und hinterlässt keine Spuren. Selbst während des kurzen und heißen schwedischen Sommers scheint es keine Lösung für den Fall zu geben.

Die Weltenwirbel: Ewige Jugend

Yllren, ein heilkundiger Magier, bevorzugt seinen Verstand gegenüber der Nutzung von Magie. Als er mysteriöse Totgeburten und Anzeichen von Schwarzer Magie entdeckt, fühlt er sich verpflichtet, der Ursache nachzugehen. Auf der Suche nach seinem ehemaligen Lehrmeister Zulanda findet er nur eine verfallene Hütte und eine verschlüsselte Botschaft. Zusammen mit dem redseligen Oger Wegefinder Waldo begibt sich Yllren ins Reich der Feen, um seinen Lehrmeister zu finden - doch was sie dort vorfinden, ist überraschend anders.

Götterdämmerung: Ein Fall für Team Cobander

Tief unter dem alten Polizeipräsidium in Kassel brodelt eine okkulte Gefahr...

Das Team Cobander stößt auf dieses Geheimnis durch ein Medium, das im Auftrag des Innenministeriums arbeitet. Es scheint eine Verbindung zur nationalsozialistischen Vergangenheit zu geben, und die Ermittlungen beginnen sofort...

Es wird bald deutlich, dass es sich um eine bedrohliche magische Macht handelt, und Kassel versinkt rasch im Chaos...

Als die Mitglieder des Teams beginnen, unerklärliche Fähigkeiten zu entwickeln, gerät nicht nur Hauptkommissar Cobander an seine Grenzen.

Der Geheime Akkord

Als die Band Pandora keinen erhofften Durchbruch erzielt, ergreift Bandleader Dave drastische Maßnahmen. Mithilfe eines medizinischen Geräts extrahiert er süchtig machende Songs aus seinem eigenen Gehirn. Diese werden ein gigantischer Erfolg, doch sie bringen auch gewaltige Nebenwirkungen mit sich.

Alamaht: Der Stein der Allmacht

Im mittelalterlichen Grenzgebirge stoßen sieben Bauernkinder beim Spielen in den Bergen auf einen magischen Edelstein. Doch ihr Fund bleibt nicht unbemerkt, und ihr Dorf wird überfallen. Gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, begeben sie sich auf eine gefährliche Reise zur Stadt des Königs. Unterwegs entdecken sie, dass es noch mehr magische Steine gibt, jeder mit einzigartigen Eigenschaften und mysteriös miteinander verbunden.

Terrandor: Licht & Dunkelheit - Tod & Unsterblichkeit

Marie sucht verzweifelt nach einer Erklärung für das plötzliche Verschwinden ihrer Familie. In ihrem Streben nach Antworten öffnet sie das Tor zu einem unbekannten Land namens Terrandor. Als sie erwacht, findet sie sich in einer Welt wieder, die von einem eskalierenden Konflikt zwischen Dunkel- und Lichtalben zerrissen wird. Schnell wird ihr klar, dass sie in diesem mörderischen Spiel niemandem trauen kann.

Entschlossen stellt sich Marie ihrer Bestimmung und erkennt, dass Unsterblichkeit weit mehr bedeutet als nur ewig zu leben. Als Erbin eines besonderen Erbes ist sie die Einzige, die Terrandor vor dem Untergang bewahren kann.

Diese Gesamtausgabe vereint die Bände 1 und 2 der Terrandor-Saga.

Herzflüstern: Wind and Waves

Jesper begegnet Majvi im Bus und ist sofort von ihr fasziniert, doch sie hat keine Handynummer und leidet unter Hochsensibilität. Um sie kennenzulernen, muss Jesper einen ungewöhnlichen Weg gehen. In einer Welt voller schneller Kommunikation und Social Media lernen beide, was es bedeutet, auf eine Antwort zu warten. Trotz ihrer Unterschiede fühlen sie sich in der Gegenwart des anderen wohl, bis ein Ereignis alles verändert und Majvi sich fragt, ob sie Jesper noch vertrauen kann.

Der Schmied aus Intal

Erotischer Roman – In einer Zeit voller Gewalt und Angst wächst ein Junge in der vermeintlichen Sicherheit seiner Familie auf. Doch als er vertrieben wird, beginnt seine einsame Flucht. Er findet Zuflucht bei einer neuen Familie und wird schließlich ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Diese Geschichte erzählt von seinem bemerkenswerten Werdegang.

XXL Haferflocken Kochbuch für jeden Tag Leichte, schnelle und nahrhafte Haferrezepte

Mach dich bereit für eine kulinarische Reise mit dem „XXL Haferflocken Kochbuch für jeden Tag“. Hier erfährst du, wie du dieses Superfood in deine tägliche Ernährung integrieren kannst. Entdecke die Geheimwaffe, über die Gesundheitsbegeisterte, Wissenschaftler und Fitnessgurus schwärmen: Haferflocken. Sie sind nicht nur ein einfaches Frühstücksgrundnahrungsmittel, sondern ein Kraftpaket für deine Gesundheit.

Zuckerrausch : Unwiderstehliche süße Rezepte für jeden Anlass

„Sugar Rush“ ist ein verlockendes Kochbuch mit 69 delikaten Rezepten, die jede Sehnsucht nach Süßem stillen. Von traditionellen Schokoladen-Lava-Kuchen bis zu innovativen Kreationen wie Pavlova mit frischen Beeren und Karamell-Apfelscheiben bietet dieses Buch eine vielfältige Auswahl für jeden Geschmack. Jedes Rezept ist mit detaillierten Anleitungen, Koch- und Zubereitungszeiten sowie Serviervorschlägen versehen, damit sowohl Anfänger als auch erfahrene Bäcker diese Köstlichkeiten mühelos zubereiten können. Egal, ob für eine Dinnerparty, besondere Anlässe oder einfach für eine süße Belohnung - hier findet jeder sein perfektes Dessert.

