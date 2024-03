Kostenlose Kindle-Bücher: Romanzen, Romane, geheime Kräfte, Drachen, Kinder- & Kochbücher

Heute erfahrt ihr aus den kostenlosen Kindle-Büchern, wie man Torten ohne Backen anfertigt, leckere Gerichte mit dem Reiskocher macht und was in der Bäckerei am Strand passiert. Morgan Rice startet mit einer neuen Fantasy-Saga und ein Mann ist in einem Buch gefangen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Geschichten fürs Herz – kostenlos für den Kindle

The Potter (In den Händen der Potters 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 09:07 Uhr

Ein brillanter Chirurg und Meister der Plastik, so feiern die Medien Dr. Potter als Retter im schicken Anzug. Doch für mich ist er eher ein bösartiger Verrückter und ein unglaublicher Volldepp. Doch das Schicksal hat seine eigenen Pläne. Ich glaube, nur Dr. Potter kann mir geben, was ich brauche: einen Neuanfang, eine neue Identität. Aber er weigert sich hartnäckig, und das zwingt mich, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Also nehme ich einen Job als Sekretärin seines Geschäftspartners an, in der Hoffnung, dass Dr. Potter meinen Fall nicht für immer ablehnen kann. Zumindest dachte ich das, bis ich ihn auf dem Boden liegen sah, gebrochen und wütend, mit einer bissigen Drohung ... die ich natürlich nicht beachte.

Anzeige

Die Hochzeit des Milliardärs, 3 Liebesgeschichten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 09:05 Uhr

Tauchen Sie ein in die Welt der Liebe - voll sinnlicher Romantik, prickelnder Erotik und einem Hauch von Humor! Entdecken Sie die schönsten erotischen Liebesromane und lassen Sie sich von ihrer fesselnden Leidenschaft verführen!

Anzeige

„Mein Mann, der Fremde und ich“ von Kate B. Jacobson

„Mein Milliardär, meine Hochzeit und ich“ von Mina Shepard

„Ja, ich will!“ von Phoebe P. Campbell

Diese Sammelausgabe bietet Ihnen in sich geschlossene Geschichten, die Ihnen unabhängig voneinander pures Lesevergnügen bereiten.

Gratis-Krimis und Thriller bei Amazon

Hoka Hey- Heute ist mein Tag zum Sterben Ein Ellen Kramer Fall Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:58 Uhr

Ein ungewöhnlicher Anblick am frühen Morgen: Ein Mensch sitzt auf einer Bank am ruhigen Flussufer, das glühende Licht des Sonnenaufgangs spiegelt sich auf seiner blutverschmierten Haut und Kleidung. Doch er verharrt in völliger Ruhe, als wäre nichts geschehen.

Währenddessen führt Kommissarin Ellen Kramer mit ihrer Mordkommission eine intensive Ermittlung zu zwei nächtlichen Morden an. Doch die Situation verschärft sich, als eine dritte Leiche auftaucht. Sind die Morde miteinander verbunden? Gibt es eine Verbindung zwischen den Opfern und der mysteriösen Gestalt am Flussufer? Die Ermittler stehen vor einem komplexen Puzzle aus Hinweisen und Verdächtigungen, das es zu entschlüsseln gilt, bevor die Wahrheit im Schatten der Dunkelheit verloren geht.

Die Bäckerei am Strand: Ein Cupcake zum Sterben (Ein Cozy-Krimi aus der Bäckerei am Strand – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 09:34 Uhr

Allison Sweet, 34, Souschefin in Los Angeles, hat genug von der erniedrigenden Kundschaft, ihrem fordernden Chef und einem gescheiterten Liebesleben. Nach einem schockierenden Vorfall ist klar: Ein neues Leben muss her, ihr lebenslanger Traum ruft. Eine Kleinstadt, eine eigene Bäckerei.

Ein charmantes Geschäft an der Uferpromenade von Venedig könnte alles ändern. Allison spürt ein Zeichen und ergreift die Chance.

Doch die Realität ist wilder als gedacht: Die Uferpromenade, bevölkert von skurrilen Charakteren, wirbelt mit italienischen Pizzeriabesitzern, Wahrsagern und rivalisierenden Bäckern. Allison will sich auf ihre Rezepte konzentrieren, doch ein Mord neben ihrem Laden ändert alles.

In einem Strudel aus Ereignissen steht ihre Zukunft auf dem Spiel. Allison muss den Fall selbst lösen, um ihren Namen reinzuwaschen. Mit einem verwahrlosten Hund als treuem Begleiter beginnt sie die Suche.

Anzeige

Wird sie den Mörder finden und ihre Bäckerei retten können?

Der Tod kam vor dem Frühstück & Ein erlesener Mord Fiona Grace Mystery-Paket Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 09:40 Uhr

Zwei Bücher in einem Band!

Lacey Doyle, 39 Jahre alt und frisch geschieden, entscheidet sich für eine drastische Veränderung. Sie verlässt New York und ihren stressigen Job, um in das idyllische englische Küstenstädtchen Wilfordshire zurückzukehren, wo sie als Kind schöne Urlaube verbracht hat. Dort erfüllt sie sich ihren Traum und eröffnet einen Antiquitätsladen. Doch ihr neues Leben gerät ins Wanken, als ein guter Kunde ihres Ladens tot aufgefunden wird und alle Augen auf sie gerichtet sind. Nun muss Lacey nicht nur mit einem schwierigen Nachbarn umgehen und ein Verbrechen lösen, sondern auch ihren eigenen Antiquitätenladen leiten – und das alles, während sie sich zu einem attraktiven Bäcker hingezogen fühlt.

Anzeige

Olivia Glass, 34 Jahre alt, steigt durch eine erfolgreiche Werbekampagne für billigen Wein beruflich auf, fühlt sich jedoch innerlich unerfüllt. Als sie erfährt, dass ihr Freund sie betrügt, beschließt sie, ihr Leben zu verändern. Einladungen zu einer Villa in der Toskana wecken ihre Träume von einem einfachen Leben und einem eigenen Weingarten. Ist es Schicksal? Ihr Aufenthalt in der Toskana führt zu einem urkomischen Abenteuer voller gutem Essen, Wein und unerwarteter Wendungen. Doch auch ein rätselhafter Kleinstadtmord fordert ihre Aufmerksamkeit heraus.

Future Food Inc. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 09:43 Uhr

Bernhard Freund träumt von Reichtum und Ruhm, doch Schulden und ein unstetes Einkommen machen ihm zu schaffen. Plötzlich erscheint der zwielichtige Geschäftsmann Joe Santer mit einem verlockenden Angebot. Doch Bernhard ahnt nicht, dass er sich auf einen gefährlichen Deal einlässt. Bald schon findet er sich in einem undurchdringlichen Netz aus Lügen, Betrug und Mord gefangen. Die Chance auf Umkehr ist längst verstrichen, und eine lebensgefährliche Jagd beginnt.

Verlorene Seele Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 09:01 Uhr

Die schüchterne 17-jährige Lilli führt ein unscheinbares Leben an der Schule im Schatten ihrer beliebten und selbstbewussten Freundin Nicole. Auf einer Party, die mit Drogen verbunden ist, trifft sie den charismatischen Dylan. Ihre anfängliche Begeisterung für ihn wird jedoch von einer düsteren Spirale aus Drogenmissbrauch, Alkohol, und psychischer Gewalt überschattet, ohne dass Lilli es rechtzeitig bemerkt.

Nebenan Ein spannender Chloe Fine Psycho-Thriller – Buch 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 09:45 Uhr

Chloe kehrt mit ihrem Verlobten in ihre Heimatstadt zurück, um ein neues Haus zu beziehen. Ihre vielversprechende FBI-Karriere und die bevorstehende Hochzeit vermitteln ihr ein Gefühl von Perfektion. Doch schon bald entdeckt sie, dass hinter den Fassaden der kleinen Vorstadt Geheimnisse, Klatsch und Lügen lauern. Dabei werden auch ihre eigenen Dämonen geweckt: der mysteriöse Tod ihrer Mutter in ihrer Kindheit und die Inhaftierung ihres Vaters. Als eine Leiche auftaucht, erkennt Chloe, dass die Antworten auf beide Fälle in ihrer Vergangenheit und der kleinen Vorstadt verborgen liegen könnten.

Fantastisch und spannend

Liebeszauber zwischen den Buchseiten: Eine Magische, Übersinnliche Liebesgeschichte (Liebe in der Bücherei 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 09:58 Uhr

Eliza Hannigan ist besessen von allem Unsichtbaren. Seit dem rätselhaften Verschwinden ihrer Mutter als Kind gibt sie keine Ruhe, bis sie die Wahrheit erfährt. Auf ihrer Suche begegnet sie Drew Nagle, der in einem Buch gefangen ist. Sie hofft, endlich Antworten zu finden. Doch der Zauber, der Drew am Leben erhält, schwindet. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt für Eliza, um ihn und ihre Mutter nicht für immer zu verlieren.

Drew ist seit Jahrhunderten in einem Buch gefangen und hat den Kontakt zur Außenwelt verloren. Als Eliza sein Buch öffnet, kann sie ihn sehen und berühren. Während der Zauber immer schwächer wird und Drew die Zeit davonläuft, muss er entscheiden: seine Freiheit zurückgewinnen oder Eliza helfen, ihre Familie wieder zu vereinen.

Ein Thron für Schwestern (Buch 1) Ein Thron für Zwei Schwestern Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 10:03 Uhr

Sophia (17) und Kate (15) sind Waisen in Ashton, einer Stadt voller Gewalt. Sie träumen von einem besseren Leben, fernab des Waisenhauses, wo sie sich ungeliebt fühlen.

Sophia, die romantische Seele, sehnt sich nach dem Hofleben und der Liebe eines Adligen. Kate hingegen ist eine Kämpferin, die davon träumt, Schwertkunst zu lernen, Drachen zu besiegen und Kriegerin zu werden.

Beide Schwestern teilen ein Geheimnis: Sie besitzen übernatürliche Kräfte und können die Gedanken anderer lesen. In einer Welt, die ihnen feindlich gesinnt ist, wird diese Fähigkeit zu ihrer einzigen Rettung.

Auf der Suche nach einem Ausweg kämpfen Sophia und Kate auf eigene Faust ums Überleben. Sie müssen Entscheidungen treffen, die sie an ihre Grenzen bringen und ihnen unerwartete Macht verleihen könnten – oder sie zerstören.

Der Aufstand der Drachen: Von Königen und Zauberern Buch 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 10:05 Uhr

Kyra, die einzige Frau in einer Festung voller Männer, träumt davon, eine berühmte Kriegerin zu werden. Doch ihre Herkunft und mysteriöse Fähigkeiten stellen sie vor die Frage, wer sie wirklich ist. Als ihr Vater sie verheiraten will, flieht Kyra in den gefährlichen Wald, wo sie einem verwundeten Drachen begegnet.

Merk, ein ehemaliger Söldner, sucht im selben Wald Zuflucht und den Schutz des Schwertes des Feuers. Doch die Trolle planen eine Invasion, um das Schwert zu stehlen und das Königreich zu zerstören.

Kyra und Merk müssen ihre Bestimmung finden und sich dem Kampf gegen die Trolle anschließen, um das Königreich zu retten.

AUFSTAND DER DRACHEN ist eine mitreißende Fantasy-Saga voller Ritter, Krieger, Magie und Drachen. Es ist eine Geschichte von Liebe, Verrat und Heldentum, die uns in eine Welt voller Abenteuer entführt.

Kostenlose E-Books für Kinder

Der Löwe von Üland Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:55 Uhr

Inmitten einer stillen Nacht wird Oskar von einem ungeduldigen Klopfen im Schrank geweckt. Ein mürrisches Wesen namens Flitzebü von Itzenbühl tritt hervor und duldet keinen Widerspruch. Ohne zu zögern, folgt Oskar dem Männlein in die faszinierende Welt von Fred, die sich hinter seiner Schrankwand verbirgt. Dort ist alles aus den Fugen geraten, und bald wird klar, dass Oskars Reise ein bestimmtes Ziel hat.

„Der Löwe von Üland“ erzählt die spannende Geschichte des kleinen Oskar, der in der fremden Welt von Fred mit den absurden Auswirkungen eines autoritären Regimes konfrontiert wird. Auf seinem Weg begegnet Oskar Unterdrückern, Ausbeutern, Bürokraten, Umweltsündern, Propagandisten und anderen skurrilen Gestalten. Durch Oskars kindliche Augen wird die dystopische Gesellschaftsordnung auf eine unfreiwillig komische Weise beleuchtet.

Kostenlos bei Amazon: Kindle-Kochbücher

Vegane Rezepte für den Reiskocher Insgesamt 50 leckere Gerichte / 20 Rezepte mit Quinoa Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 09:31 Uhr

Leckere Rezepte für den Reiskocher: Insgesamt 50 leckere Gerichte Von vegan und vegetarisch bis hin zu schmackhaften Fleischgerichten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 09:30 Uhr

Die zwei Kochbücher mit Rezepten für den Reiskocher (vegan, vegetarisch und mit Fleisch) sind heute bei Amazon kostenlos.

Verlockende Vielfalt : Rezepte mit Maroni, Holler und Zwetschgen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 09:48 Uhr

Begib dich auf eine kulinarische Entdeckungsreise, die die einzigartigen Aromen und Texturen von Esskastanien, Holunder und Zwetschgen erkundet.

Dieses Buch präsentiert eine Vielzahl von Rezepten, die die herbstlichen Schätze dieser Zutaten in den Fokus rücken. Von herzhaften Gerichten, die die nussige Wärme der Esskastanien einfangen, über erfrischende Getränke und Desserts, die den subtilen Zauber des Holunders nutzen, bis hin zu süßen Köstlichkeiten, die die fruchtige Frische der Zwetschgen betonen – hier findet jeder Geschmack und Kochstil seine Inspiration.

Kuchen ohne backen - Kühlschrankkuchen ohne Zucker und Weizen Das Rezeptbuch: Rezepte für über 40 schnelle Kühlschranktorten und Kuchen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 09:53 Uhr

Dieses Buch verwendet eine bewährte Kombination aus Zuckeralternativen für seine Rezepte: Xylit, Erythrit und Stevia. Diese Süßungsmittel sind leicht erhältlich, weltweit erprobt und verleihen Ihren Gerichten einen vollmundigen, herrlich süßen und natürlichen Geschmack - ohne schlechtes Gewissen und ohne zusätzliche Kalorien! Mit diesen Zuckeralternativen können Sie Ihren Zuckerkonsum im Griff behalten, ohne auf Ihre Lieblingssüßigkeiten verzichten zu müssen. Familie und Freunde werden diese Leckereien sicherlich genießen!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Hot Pursuit - 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:43 Uhr

Ein unterhaltsames Wochenende auf einer Hochzeit in Denver nimmt für Anna Scott eine bizarre Wendung, als die Polizei aufgrund eines anonymen Hinweises ihren Mietwagen stoppt - mit einer Leiche im Kofferraum, die einem Mafia-Clan zugeordnet werden kann. Die Polizei und der Gangsterboss sind sich nicht einig, ob Anna unschuldig ist oder nicht.

Jake Griffin ist Teil einer verdeckten Ermittlung gegen den kriminellen Moretti-Clan und erhält den Auftrag, Anna Scott zu finden und gegebenenfalls zu töten. Doch er kann nicht aufhören, an sie zu denken und riskiert alles für sie. Die größte Gefahr ist jedoch, ihr die Wahrheit zu sagen.

Achtung: Dieses Buch ist der erste Teil einer vierteiligen Serie und endet mit einem Cliffhanger.

Endstation Dunkelwalde: Ein Thriller voller Action und spannender Wendungen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:23 Uhr

Ein ungewöhnlicher Ermittler, ein Mord und jede Menge Ärger. In diesem packenden Thriller versucht ein hartnäckiger Ex-Soldat gegen alle Widerstände einen Mord aufzuklären. Doch zwischen Skinheads, organisiertem Verbrechen und zwielichtigen Beamten wird ihm das Leben schwer gemacht. Gemeinsam mit einer örtlichen Journalistin begibt er sich auf die Suche nach der Wahrheit, doch ihre Nachforschungen stoßen auf viele Hindernisse. Während düstere Machenschaften ans Licht kommen, gerät Steiner immer tiefer in einen Strudel aus Lügen und Gewalt. Die Auseinandersetzung wird persönlich und in Dunkelwalde steht für einige Beteiligte Endstation.

FAKE TRUTH: Das Ende der Wahrheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:25 Uhr

Christoph Lang, ein gewöhnlicher Lehrer aus Berlin-Spandau, wird eines Tages unerwartet mit einer schockierenden Entdeckung konfrontiert: Vier seiner Schüler haben ihre Hausaufgaben von einem intelligenten Chatbot schreiben lassen. Diese Enthüllung wirft ihn aus der Bahn und öffnet ihm die Augen für die fortschreitende Entwicklung selbstlernender Programme. Während sein Interesse für das Thema erwacht, bahnt sich bereits eine gesellschaftliche Krise an, die droht, alles zu zerreißen.

Zerrissen: Ein Bad Boy MC Dark Romantik Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 10:15 Uhr

Zu jung für mich. Zu unschuldig. Aber verdammt gutaussehend. Was blieb mir anderes übrig? Sie wollte mich. Ich wollte sie. Doch die Dinge waren nie einfach für uns. Geheimnisse konnten gehütet werden. Doch dann holte meine Vergangenheit mich ein. Etwas in mir änderte sich, als sie mir genommen wurde. Kann sie die Bestie zähmen? Oder wird sie von ihr zerstört? Es ist an der Zeit, es herauszufinden.

Entschuldigt das Hauspersonal! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:16 Uhr

Laurenz und Esther von Mühlstein haben nicht nur mit den üblichen Zweifeln an ihrem Adelsstatus zu kämpfen - nein, sie müssen sich auch noch mit einem rebellierenden Butler, einer unheilvoll verliebten Köchin und einer Haushälterin herumschlagen, die lieber „Friends“ schaut, als den Hausfrieden zu wahren. Und das alles ausgerechnet an dem Samstag, an dem sie nach einer Ewigkeit endlich wieder eine Gesellschaft geben wollen! Die Zeichen stehen definitiv auf Sturm - aber wird es ihnen gelingen, die Katastrophe abzuwenden?

Und plötzlich leuchtet die Nacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:31 Uhr

Allie wird seit Wochen von einem düsteren Traum geplagt, seit sie ein altes Medaillon gefunden hat. Als sie auf der Hochzeit ihrer besten Freundin Caleb trifft, ahnt sie nicht, dass er ihre große Liebe sein könnte. Doch ihre Romanze wird zur Gefahr, als ein besessenes Fan-Girl Allies Leben bedroht. Auf der Flucht nach London geraten sie in ein gefährliches Netz aus Familiengeheimnissen, das sie zu entwirren versuchen, um ihre Liebe zu retten.

The Royals: Die Komplette Serie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:18 Uhr

In meiner Familie wurde schon immer mit dem Feuer gespielt.

Doch dieses Mal haben wir uns zu weit vorgewagt. Als charmante Royals verbergen wir uns hinter unseren unerschütterlichen Masken. Emotionen sind uns verwehrt. Wir sind das korrupte Aushängeschild von Katantia. Hier ist kein Raum für Fehler. Unsere Machtspielchen gehen weit über Sex, Geld und Verrat hinaus. Wer wird als Sieger aus diesem skandalösen Geschwisterwettbewerb hervorgehen? Werden wir den Sturm überstehen oder an seinen Konsequenzen zerbrechen?

Achtung! Dunkle Themen voraus.

Acht Sekunden Serie Santa Rosa dos Ventos 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:13 Uhr

Das Land der kleinen Stadt Santa Rosa dos Ventos steckt voller Überraschungen, und für Maria Amália Campelo ist es keine Ausnahme. Sie ist eine leidenschaftliche junge Frau, die auf einem der Bauernhöfe der Region aufgewachsen ist. Der Umgang mit Pferden und Ochsen ist für sie alltäglich, und ihr einziger Traum ist es, als erste Frau am Peão de Boiadeiro in Barretos teilzunehmen und unter den Männern zu siegen. Trotz zahlreicher Hindernisse, wie der fehlenden Unterstützung ihres Vaters, ihrer Gefühle für ihre beste Freundin und der Verachtung eines überheblichen Pfandleihers, ist sie fest entschlossen, mit unerschütterlichem Mut ihren Traum zu verwirklichen. Sie ist entschlossen, der Welt zu zeigen, dass sie mehr ist als nur ein Mädchen mit Lasso und Stiefeln.

Endurance - Ein Feind zum Verlieben Sport-Liebesroman (Harris-Brüder-Reihe 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 10:15 Uhr

Tanner Harris, der Fußball-Casanova, ist berüchtigt dafür, dass er alle Damen Londons um den Finger wickelt - doch die hinreißende Neonatalchirurgin Dr. Belle Ryan ist für ihn wie ein rotes Tuch. Als er von den Paparazzi erwischt wird - splitterfasernackt und mit seinem besten Stück in der Hand - ist ausgerechnet sie diejenige, die er um Hilfe bitten muss.

Belle dachte einst nach einem flammenden Flirt mit Tanner, dass dieser rauflustige Bär von einem Kerl perfekt wäre, um gemeinsam Stress abzubauen. Doch er hat sie kalt abblitzen lassen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Seitdem verabscheut sie ihn förmlich. Aber als er in Not ist, lässt sie ihn nicht im Stich - nur um sich kurz darauf selbst mitten in den Klatschspalten wiederzufinden. Ach, das Leben ist voller komischer Wendungen, nicht wahr?

Der Traumwanderer: Chroniken von Schatten und Licht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:34 Uhr

Willkommen in „The Dreamwalker“, wo Träume Schicksale formen und Prophezeiungen enthüllen. In Lagos, Nigeria, entdeckt die 16-jährige Lila eine Welt voller Wunder und Gefahren. Ihre Fähigkeit, in Träume einzudringen, führt sie zu dem Traumwandler Kofi und der Rebellin Zara. Sie kämpfen gegen eine finstere Macht unter Malik. Im Rennen gegen die Zeit muss Lila ihr Schicksal enträtseln und sich einem finalen Kampf stellen. Wird sie den Schatten des Albtraums besiegen?

ERABADUL: Tagebuch eines Aufschneiders Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 10:15 Uhr

In dieser Erzählung findet sich ein unerwarteter Aufstieg: Ein Diener eines mächtigen Nekromanten wird plötzlich zum Verwalter des düsteren Anwesens seines Herrn befördert. Die neu gewonnene Macht steigt ihm zu Kopf, und ehrgeizige Ambitionen treiben ihn an, nach einer Krone zu streben. Doch dieser Auftakt zu einem aufregenden Abenteuer stellt Tornwart, den ehemaligen Lakai, vor eine Reihe tödlicher Gefahren, vermeintlicher Freuden und sinnlicher Verführungen. Während seiner Reise begegnet er neuen Gefährten, erbitterten Widersachern und allerlei Unrat, den er geschickt für seine eigenen Zwecke zu nutzen versucht.

Wandler auf Abwegen (High Country Shifters 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:36 Uhr

Malik und Cavon, erfahrene Kämpfer und Löwenwandler, gönnen sich eine Auszeit vom Wolfswandler-Konflikt in Anterra. In Spirit, Colorado, begegnen sie der lebenslustigen Amy Thornton und spüren sofort eine Anziehungskraft.

Malik bringt jungen Wandlern das Kämpfen bei, während der ehrgeizige Bogenschütze Cavon ihre Fähigkeiten ergänzt. Amy ist fasziniert von ihrer Stärke und Selbstbeherrschung, doch sie zögert, sich auf eine Beziehung mit Wandlern einzulassen.

Als Malik und Cavon Sexspielzeuge ins Spiel bringen, steht Amy vor der Entscheidung, ihre Grenzen zu überschreiten. Sie mögen im und außerhalb des Bettes alles sein, was sie will, aber wird sie einen Platz in ihrem Leben behalten, wenn der Urlaub endet?

Dämonen in Meinem Bett: Eine sehr böse Junge Dark Romance HorrorGeschichte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:21 Uhr

Manchmal ist die Flucht die einzige Option, und manchmal fühlt es sich an, als ob man damit etwas Böses tun würde.

Mit allen Beweisen, die ich brauchte, nahm ich meine Kinder und verließ meinen lügenden, betrügerischen Mann. Wir zogen weit weg, in der Hoffnung, das Landleben würde mir helfen, über den Verlust meiner Ehe hinwegzukommen.

Aber ich hatte mich geirrt. Etwas stimmte nicht in unserem neuen Zuhause.

Vielleicht ist das der Grund, warum ich meinen nichtsnutzigen, betrügerischen Ehemann zurückließ.

Selbst er konnte das Böse nicht fernhalten. Und ich war mir nicht sicher, ob ich es überhaupt wollte. Oder was das für mich und meine Kinder bedeuten würde.

Libellenfrühling Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:02 Uhr

Als seine Schwester Mia unter mysteriösen Umständen in ein Koma fällt, ist Julien zutiefst verstört. In seinem Kopf keimt eine Idee auf, die ihn nicht mehr loslässt: Dieses Mädchen kann nicht Mia sein. Ihr Gesicht ist blass, ihre Haare zerzaust, und ihre Augen scheinen jegliche Lebendigkeit verloren zu haben. Julien ist überzeugt: Der Wald hat Mias Seele genommen und diese leere Hülle zurückgelassen. Doch was ist wirklich geschehen? Und welche Geheimnisse verbirgt der Wald noch?

Funken (Flammentanz 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 10:15 Uhr

Ein gefühlvoller Fantasy-Roman mit einem Hauch Erotik

Inea führt ein scheinbar normales Leben, doch ihre Welt beginnt sich zu verändern, als sie beginnt, Dinge wahrzunehmen, die anderen verborgen bleiben. Als ob das nicht genug wäre, trifft sie auch noch auf einen Mann, der eine geradezu beängstigende übernatürliche Anziehungskraft auf sie ausübt.

Fitnessübungen für Senioren Einfache Übungen für zu Hause zur Verbesserung von Kraft, Gleichgewicht und Energie (Trainingseinheiten für Männer und Frauen über 60) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:40 Uhr

Sind Sie ein Senior, der erkennt, dass eine bessere körperliche Verfassung erstrebenswert ist, sich aber fragt, wie man dies sicher und einfach im Alter erreichen kann? Dann lesen Sie weiter...

Haben Sie Schwierigkeiten, einen Spaziergang zu machen, Ihre Enkelkinder hochzuheben oder einfache Aufgaben im Haushalt zu erledigen? Müssen Sie sich Gedanken darüber machen, ob Sie sich eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder teure Trainingsgeräte leisten können? Machen Sie sich Sorgen um den Erhalt Ihrer Unabhängigkeit?

Viele Senioren stellen sich diese Fragen - und wir haben die Antworten! Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie auch ohne Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio oder teure Geräte einfache Übungen zu Hause durchführen können.

Entzündungshemmende Ernährung XXL Das große Kochbuch mit leckeren und gesunden Rezepten! Inkl. Farbfotos & 14 Tage Ernährungsplan Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 08:16 Uhr

Entdecken Sie die Welt der entzündungshemmenden Ernährung mit unserem Kochbuch „Entzündungshemmende Ernährung Kochbuch XXL“. Neben köstlichen Rezepten bietet dieses Buch wertvolle Einblicke in die gesundheitsfördernde Wirkung einer entzündungshemmenden Ernährung.

Mit sorgfältig ausgewählten Rezepten laden wir Sie ein, Ihre Ernährung auf eine neue Ebene zu bringen. Jedes Rezept ist nicht nur köstlich, sondern auch entzündungshemmend. Die klare Struktur und einfache Anleitungen machen das Kochen auch für Anfänger zum Vergnügen. Das Buch enthält beeindruckende Farbfotos, die nicht nur den Gaumen, sondern auch die Augen erfreuen und die Zubereitung erleichtern.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.