Grillplatz in der Nähe: So findet ihr schnell eine passende Stelle

Ihr wollt spontan grillen, wisst aber nicht, wo es erlaubt ist? Diese Apps und Seiten helfen euch, einen öffentlichen Grillplatz zu entdecken.

Wenn wieder Grillsaison ist

Einfach spontan den Grill anschmeißen, Würstchen auflegen und mit Freunden im Park chillen? Klingt gut, ist aber gar nicht so leicht umzusetzen. Denn: Nicht überall ist Grillen in der Öffentlichkeit erlaubt. Und auf Google Maps werden öffentliche Grillplätze meist nicht direkt angezeigt. Zum Glück gibt es bessere Wege, um passende Orte in eurer Umgebung zu finden.

Öffentliche Grillplätze finden: Diese Seiten helfen bei der Suche

Statt planlos in Google Maps zu scrollen, helfen euch spezialisierte Plattformen weiter:

grillplatz.org: Hier findet ihr eine Deutschlandkarte mit markierten Grillplätzen. Einfach euren Ort eingeben und schauen, was in der Nähe liegt.

FreizeitMonster: Diese Website zeigt euch öffentliche Grillstellen, Picknickplätze und Freizeitangebote. Besonders praktisch: Die Suchfunktion nach Postleitzahl oder Stadt.

grillstelle.ch: Diese App zeigt euch öffentliche Grillplätze mit Infos zur Ausstattung und Nutzerbewertungen.

Google Maps eignet sich weniger, um euch zum nächsten Grillplatz zu navigieren. Im Video findet ihr aber Tipps zum Kartendienst, der euch bei anderen Angelegenheiten eine Hilfe ist.

Wo darf man in der Öffentlichkeit grillen?

Ob auf der Wiese, am Seeufer oder im Stadtpark: In vielen Fällen ist das Grillen in der Öffentlichkeit verboten oder nur an bestimmten Stellen erlaubt. Wo genau ihr legal grillen dürft, entscheidet die jeweilige Stadt oder Gemeinde.

Oft sind spezielle öffentliche Grillplätze ausgewiesen, manchmal mit festen Grillstationen, Sitzplätzen und Müllbehältern. In Parks können Schilder darauf hinweisen, ob Grillen erlaubt oder verboten ist. Informiert euch am besten vorab auf der Website eures Ordnungsamts oder Stadtportals.

Mit diesen Gadgets werdet ihr zum absoluten Grillmeister.

Alternative Tipps, wenn kein Grillplatz in der Nähe ist

Keine passende Stelle gefunden? Vielleicht lohnt sich ein Abstecher ins Umland. Viele Gemeinden haben im Wald oder an Seen offizielle Grillstellen, die oft kostenlos nutzbar sind. Auch Campingplätze oder Kleingartenvereine vermieten manchmal Grillflächen an Externe. Fragt einfach mal freundlich nach.

Und ganz wichtig: Überall gilt, dass ihr Rücksicht auf die Umwelt nehmen solltet. Nehmt euren Müll mit, haltet Abstand zu Bäumen und achtet auf die Brandgefahr. Dann steht dem entspannten Grillabend nichts im Weg. Wir verraten euch außerdem weitere Tipps und Tricks für die Grillsaison.

