MediaMarkt feiert den Frühling mit einer neuen Rabattaktion und reduziert viele beliebte Marken-Produkte von Bose, Samsung, Sony und mehr. Doch sind die Angebote auch echte Schnäppchen? Wir haben Preise verglichen und verraten, welche Deals sich wirklich lohnen.

MediaMarkt Frühlings-Aktion im Preis-Check

Auch wenn das Wetter noch nicht ganz mitspielt: Bei MediaMarkt ist Frühling angesagt, mit einer Vielzahl an reduzierten Technik-, Gaming-, PC- und Haushaltsartikeln. Da kann man schnell den Überblick verlieren, zumal nicht jedes Angebot auch gleich ein guter Deal ist. Wer am Ende wirklich sparen will, sollte vor dem Kauf immer Preise vergleichen. Das haben wir bereits für euch erledigt und listen folgend nur Produkte, die kein anderer Online-Shop aktuell günstiger anbietet. Alle Preise gelten bis 16.05.2021 bzw. solange der Vorrat reicht.

Frühlings-Angebote bei MediaMarkt: Welche Deals lohnen sich?

Das sind unserer Meinung nach die besten Schnäppchen der aktuellen Frühlings-Aktion bei MediaMarkt:

Samsung Galaxy Tab A7 für 159 Euro (statt 229 Euro UVP): Beliebtes Mittelklasse-Tablet von Samsung mit 32 GB internem Speicher (erweiterbar), 3 GB RAM und Full-HD-Display so günstig wie nie zuvor.

Samsung Galaxy Tab A7 (Wi-Fi, 32 GB, 10,4 Zoll)

Google Pixel 4a 128 GB für 315 Euro (statt 399 Euro UVP): Eines der besten Mittelklasse-Smartphones im Android-Bereich mit Top-Kamera, kompakter Bauweise, 5,81-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, Snapdragon-730-Prozessor, 6 GB RAM und Dual-SIM-Funktion.

Google Pixel 4a 128 GB Dual SIM

Anker Schnellladegerät für 15 Euro (statt 19,99 Euro): USB-C-Ladegerät mit 20 Watt Leistung für schnelles Laden von iPhones, Android-Smartphones, Tablets etc.

Anker USB-Ladegerät, 20 W

SanDisk Ultra Plus, Micro-SDXC Speicherkarte, 64 GB, 130 MB/s

SanDisk Ultra Plus, Micro-SDHC Speicherkarte, 32 GB, 130 MB/s

Asus Chromebook mit 14 Zoll für 449 Euro (statt 499 Euro UVP): Kompaktes Notebook mit Full-HD-Display, Chrome OS, Intel Core m3-Prozessor, 8 GB RAM und 64 GB eMMC-Speicher – perfekt fürs Home-Office.

Asus C425TA-H50081 Chromebook

Nintendo Switch Lite + Animal-Crossing-Tasche

Bravely Default II - [Nintendo Switch]

Sony DualSense Wireless-Controller

Samsung 75 Zoll QLED-TV für 2.299 Euro (statt 2.899 Euro UVP): Brandneuer Premium-Fernseher mit Tizen-Betriebssystem, 120 Hz und HDR 1.500 zum absoluten Bestpreis. Auch perfekt für Gamer dank 4 x HDMI 2.1 (mit HDCP 2.3).

Samsung GQ75Q80A QLED TV

Bose Soundbar 500 für 449 Euro (statt 549,95 Euro UVP): Beliebte Bluetooth-Soundbar von Bose mit App-Steuerung, Alexa- und Google-Home-Integration sowie Airplay 2.

Bose Soundbar 500

Sodastream Crystal 2.0 + 3 Glaskaraffen für 94,99 Euro (statt 169,90 UVP): Edler Wassersprudler von Sodastream. Statt schwere Wasserflaschen zu schleppen, einfach selbst sprudeln. Bei diesem Angebot gibt es zusätzlich noch 3 x Glaskaraffen und 1 x Kohlesäurezylinder für 60 Liter dazu.

Sodastream Crystal 2.0 + 3 Glaskaraffen

DeLonghi Magnifica S Kaffeevollautomat für 279 Euro (statt 412 Euro): Kompakter Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse für Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato auf Knopfdruck.

DeLonghi Ecam 21.116.B Magnifica S Kaffeevollautomat

Tchibo Cafissimo Pure + 60 Kapseln Kaffee für 39 Euro (statt 97,54 Euro UVP): Die kleine Cafissimo Kapselmaschine eignet sich perfekt für das Home-Office. Bei diesem Angebot bekommt ihr sogar noch 60 Kapseln Kaffee dazu.

TCHIBO CAFISSIMO Pure + 60 Kapseln

