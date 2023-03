MediaMarkt-Saturn muss die Lager für neue Ware leer bekommen und bietet euch daher viele Produkte aktuell stark reduziert an. Wir haben die Angebote überprüft und präsentieren euch hier die Highlights des Lagerverkaufs.

MediaMarkt-Saturn Lagerverkauf: Die Highlights der aktuellen Aktion

Aktuell bekommt ihr reichlich gute Deals bei MediaMarkt-Saturn (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Wir haben die Angebote überprüft, die Preise verglichen und präsentieren euch hier die Highlights des Lagerverkaufs. Wer sich wundert: Die beiden Elektronikmarktketten arbeiten seit diesem Jahr noch enger zusammen und synchronisieren ihre Rabattaktionen deshalb auch vollständig. Das heißt: Ihr bekommt bei beiden Anbietern die exakt gleichen Angebote.

Zusätzlich profitieren könnt ihr, wenn ihr euch fürs Treueprogramm von MediaMarkt-Saturn anmeldet, da ihr zur Aktion auch noch zusätzliche Treuepunkte zum Kauf dazu erhaltet, die ihr später wieder für Einkäufe einlösen könnt.

Ausverkauf bei MediaMarkt-Saturn im Check: Die 11 besten Angebote

LG OLED48A29LA (48 Zoll) Statt 929,99 Euro: OLED-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit LG ThinQ, 60 Hz Bildwiederholungsfrequenz und HDR10 Pro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 08:28 Uhr

LG A2 OLED-TV 55 Zoll (OLED55A29LA) Statt 1.699 Euro UVP: 4K-OLED-TV mit hervorragender Bildqualität, Dolby Vision, webOS 22. 60 Hz und HDMI 2.1. Modelljahr 2022. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 10:36 Uhr

LG B2 OLED-TV 55 Zoll (OLED55B29LA) Statt 1.899 Euro UVP: OLED-Fernseher mit 4K, Dolby Vision und HDR10, 120 Hz; VRR und 2× HDMI 2.1. Optimal für Spieler. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 10:27 Uhr

Lenovo IdeaPad 3 (15,6 Zoll) Statt 629,99 Euro: Notebook mit 15,6 Zoll Display, AMD Ryzen 5 Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD und AMD Radeon Grafik. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 10:28 Uhr

Samsung Galaxy Book 2 Pro (13,3 Zoll) Zum günstigsten Preis: Samsung Convertible-Notebook mit 360-Grad-Scharnier und 13,3 Zoll Display, Intel Core i5 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel Iris Xe und Windows 11 Home. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 10:53 Uhr

Acer QG241YP (23,8 Zoll) Statt 179 Euro UVP: Gaming Monitor mit Full-HD, 1 ms Reaktionszeit, 165 Hz Displayport, 144 Hz HDMI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 10:45 Uhr

Logitech G432 Statt 89,99 Euro UVP: Kabelgebundenes Gaming Headset. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 10:51 Uhr

Marshall Stanmore II Bluetooth-Lautsprecher Statt 369 Euro UVP: Stylischer Lautsprecher im Retro-Design. Inklusive Bluetooth 5.0 und aptX. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 10:25 Uhr

Sonos One (Gen2) Statt 229 Euro UVP: Kompakter Smart Speaker mit integrierter Sprachsteuerung und AirPlay. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 10:31 Uhr

Bosch WAN 28 K 43 Statt 999 Euro UVP: Waschmaschine mit 8 kg Füllmenge, 1400 Umdrehungen/Minute, Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 10:21 Uhr

Sandisk Ultra (512 GB) Statt 138 Euro UVP: Speicherkarte 512 GB + Adapter, für Kameras, Smartphones und Tablets, mit bis zu 120 MB/s Übertragung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 10:37 Uhr

MediaMarkt / Saturn: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.