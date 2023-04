Jeden Montag diskutiert Moderator Louis Klamroth in „hart aber fair“ mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik über tagesaktuelle und relevante Themen. Wer bei der nächsten Sendung im Studio sein wird, verraten wir euch hier.

Keine Zeit für hohle Phrasen! Beim gesellschaftskritischen Talk „hart aber fair“ setzt Moderator Louis Klamroth auf informative Gespräche und ehrliche Diskussionen mit Mehrwert. Hierbei steht der Austausch zwischen Politiker*innen und Menschen des Alltags im Vordergrund, der manchmal auch von heftigen und direkten Konfrontationen begleitet wird. Kaum verwunderlich, denn die besprochenen Themen stellen drängende Fragen, die uns alle bewegen. Aktiv bringt sich das Publikum im Studio als auch vor den TV-Geräten in die Gespräche ein und repräsentiert auf diese Weise die Ängste, Bedenken und Sorgen der Bürger*innen. Die Gästeliste für die Sendung am Montag, 17. April 2023 haben wir für euch zusammengetragen.



Bis zum November 2022 führte Moderator Frank Plasberg durch die Sendung. Seit 2023 übernimmt Louis Klamroth den wöchentlichen Talk in der ARD. Was ihr über den aktuellen Host wissen müsst, erfahrt ihr im Video.



„hart aber fair“: Diese Gäste sind am 17. April 2023 dabei

Montags werden klare Worte gesprochen! In seiner Talkrunde begrüßt Louis Klamroth sechs Gäste, die mit ihm über das Thema „Die Schnitzel-Frage im Supermarkt: billig, bio oder besser gar nicht?“ diskutieren. Die Grillsaison steht vor der Tür und macht Appetit auf Würstchen, Steak und Burger. Das Angebot in den Supermärkten ist riesig und bietet mittlerweile zahlreiche Alternativen, die unsere Gesundheit schonen und dem Tierwohl zugutekommen. Doch steigende Preise in Krisenzeiten lassen den Hunger auf Bio-Grillgut vergehen. Hierzu sprechen:

Cem Özdemir: Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft und überzeugter Vegetarier.

Ralf Zacherl: Als Fernsehkoch und Autor seines neuen Kochbuchs „Zacherl macht Feierabend: After-work-Rezepte – schnell, einfach, frisch" weiß der Gastronom, worauf es bei gutem Fleisch ankommt.

Albert Steegemann: Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft sowie staatlich geprüfter Landwirtschaftsmeister.

Gesa Langenberg: Die Landwirtin leitet einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Schweinehaltung und Ackerbau. Die Kostenproblematik erklärt sie aus Verbraucher- und Produzentensicht.



Stefan Genth: Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) tritt für die Bedürfnisse und Forderungen des Einzelhandels gegenüber der Politik auf.

Ursula Sachs: Ist Bio-Fleisch für Geringverdiener und Rentner überhaupt erschwinglich? Rentnerin Ursula Sachs berichtet aus ihren eigenen Erfahrungen.

Wo läuft „hart aber fair“?

In der ARD wird „hart aber fair“ wöchentlich live produziert und gesendet. Wenn ihr die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt sehen wollt oder verpasst habt, steht die aktuelle Sendung in der ARD-Mediathek zum Stream bereit. Hier findet ihr zudem weitere Ausgaben des Polit-Talks und könnt euch ganz in Ruhe durch die vergangenen Sendungen klicken.



