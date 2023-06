Dieser Fantasy-Film war als Trilogie geplant, aber aufgrund des schwachen Einspielergebnisses kam es nicht dazu. Lohnt sich das Einschalten?



Die Warcraft-Reihe zählt zu den beliebtesten Fantasy-Spielen der vergangenen drei Jahrzehnte. Mit „Warcraft: The Beginning“ wurde die Spielreihe im Jahr 2016 verfilmt und es sollten weitere Filme folgen. Die geplante Trilogie wurde allerdings abgesagt, da das Einspielergebnis hinter den Erwartungen zurückblieb. Wer sich nun selbst ein Bild des Fantasy-Epos machen möchte, den Film gibt es im Abo bei Amazon Prime Video zu sehen. Doch lohnt sich das Einschalten überhaupt? Das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wovon handelt der Fantasy-Film „Warcraft: The Beginning“?

Das erste „Warcraft“-Strategiespiel von 1994 diente dem Film als Vorlage. Der Film spielt zur Zeit des Ersten Krieges zwischen den Menschen und den Orcs in der Welt Draenor. Letztere suchen für ihr Volk eine neue Heimat, da ihre bisherige zu einer lebensfeindlichen Einöde geworden ist. Mit dunkler Fel-Magie wird ein Tor in eine neue Welt geöffnet, eine fruchtige und gesunde Welt. In dieser Welt leben die Menschen, die ihre Heimat vor den vermeintlich bösen Eindringlingen beschützen. Doch nicht alle Orcs scheinen böse zu sein. Schaffen es die Menschen ihre Heimat zu verteidigen und rechtzeitig vor einem großen Unheil zu bewahren?

Solltet ihr für „Warcraft: The Beginning“ einschalten?

Lasst euch auf keinen Fall von dem angeblichen Flop-Gerede beirren. Ihr solltet auf jeden Fall für „Warcraft: The Beginning“ einschalten. Zwar blieb die Realverfilmung des Spieleklassikers „Warcraft: Orcs & Humans“ von 1994 hinter den wirtschaftlichen Erwartungen zurück, weswegen auch die Fortsetzungen gestrichen wurden, aber dennoch handelt es sich ohne Wenn und Aber um einen guten Fantasy-Film. Das Ansehen lohnt sich auch, wenn ihr keine Fans der Computerspielreihe seid. Seht eine magische Welt und genießt mit „Warcraft: The Beginning“ tolle und vor allem actionreiche Fantasy-Unterhaltung. Werft gern einen Blick auf die Bewertungsplattformen Metacritic oder Rotten Tomatoes, die den Film beide überaus positiv bewerten. Bei ersterem liegt der User Score bei 8,1 und der Audience Score kommt bei Rotten Tomatoes auf 76 %. Schaltet ein und genießt ein tolles Fantasy-Spektakel, das bei euch mit Sicherheit für gute Unterhaltung sorgen wird.

