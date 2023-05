Mit diesem Film gelang Regisseur James DeMonaco ein echter Durchbruch. Doch lohnt sich das Einschalten für euch?

Die „The Purge“-Reihe zeichnet eine Dystopie, wie sie im Buche steht und glücklicherweise nur in den Verfilmungen Realität ist. Mit dem ersten Teil, „The Purge – Die Säuberung“, könnt ihr bei Amazon Prime Video oder bei Joyn im Stream ein ausgesprochen interessantes Gedankenexperiment sehen. Für viele so interessant, dass mittlerweile fünf weitere Teile in Film- oder Serienform erschienen sind. Doch ob sich der erste Teil dieser erfolgreichen Filmserie überhaupt lohnt, erfahrt ihr hier.

Was passiert in „The Purge – Die Säuberung“?

Pünktlich um 19 Uhr beginnt die alljährliche Säuberung, die die im Land regierende NFFA-Partei zur Eindämmung der Kriminalitätsrate eingeführt hat. Alle Verbrechen, einschließlich Mord, sind für zwölf Stunden erlaubt. Die sonst zur Verfügung stehenden Rettungs- und Sicherheitskräfte sind erst am nächsten Tag, nach dem Ende der Säuberung, wieder im Einsatz. Die wohlhabende Familie Sandin verfügt über zahlreiche Sicherheitssysteme, um die Nacht sicher zu überstehen. Doch wie verhält man sich, wenn ein verletzter Fremder an die Tür klopft und um Hilfe bittet? Lässt man ihn rein oder draußen sterben? Da der Sohn der Sandins nicht für den Tod eines Menschen verantwortlich sein will, öffnet er die Sicherheitssysteme und lässt den Fremden rein. Von da an läuft die Nacht nicht mehr so, wie alle anderen Nächte.

Lohnt sich das Einschalten von „The Purge – Die Säuberung“?

Wie eingangs angerissen, ist Regisseur und Drehbuchautor James DeMonaco nicht nur mit dem ersten, sondern mit der gesamten „The Purge“-Reihe ein echter Geniestreich gelungen. So absurd diese Dystopie auch scheinen mag, sie lässt einen selbst darüber nachdenken, ob es nicht tatsächlich so laufen würde, wenn es Realität wäre. „The Purge – Die Säuberung“ und die weiteren Teile lassen das Schlimmste im Menschen zum Vorschein kommen, auch wenn es nur für zwölf Stunden der Fall ist. Wir können euch an dieser Stelle eine klare Empfehlung aussprechen. Schaltet ein und genießt mit „The Purge – Die Säuberung“ eine actionreiche Gesellschaftskritik, die für einige spannende Horrormomente sorgt. Mitwirkende Hollywood-Stars wie Ethan Hawke („Training Day“) oder Lena Headey („Game of Thrones“) stellen hier zudem die Kirsche auf der Sahnetorte dar.

