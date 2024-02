Hilft beim Abnehmen und kann noch mehr: Aldi verkauft besonderen Küchenfreund

Gesündere Ernährung, regelmäßig Sport und sich an kleinere Portionen gewöhnen: Wer von seinen Pfunden runter möchte, hat es schwer. Etwas Hilfe kommt jetzt aber von Aldi: Der Discounter verkauft einen Reiskocher, der mit einer speziellen Kochtechnik beim Abnehmen unterstützt. Das ist aber nicht das einzige, das der Low-Carb-Reiskocher kann.

Aldi verkauft Low-Carb-Reiskocher für 69,99 Euro

Low Carb gehört zu den beliebtesten Ernährungsformen, um schnell Gewicht zu verlieren. Denn wenn der Körper zu wenig Kohlenhydrate erhält, um die Energieversorgung zu sichern, geht er an die eigenen Reserven. Dann beginnt der Fettabbau und die Pfunde purzeln. Wer gerne und oft Reis isst, kann sich dabei von einem Low-Carb-Reiskocher unterstützen lassen. So einen bietet Aldi jetzt mit zusätzlichem Rabatt für 69,99 Euro (jetzt bei Aldi im Onlineshop ansehen) an. Hinzu kommen noch 5,95 Euro für den Versand. Andere Onlineshops wie etwa Netto sind deutlich teurer.

Premier Home Low Carb Reiskocher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 09:05 Uhr

Mit einer besonderen Kochmethode soll der Low-Carb-Reiskocher von Hersteller Premier Home bis zu 30 Prozent an Kohlenhydraten einsparen. Im Gegensatz zur klassischen Kochmethode im Wasser wird der Reis hier in einem Einsatz über dem Wasserbad schonend gegart. Das hat zur Folge, dass die Kohlenhydrate nicht am Reis kleben bleiben. Stattdessen sammeln sie sich im Kondenswasser unten und über dem Dämpfereinsatz.

Wie viel das ausmacht, zeigt ein Zahlenbeispiel: 100 Gramm gekochter Reisen haben circa 130 Kalorien. Davon entfallen allein 112 Kalorien auf die enthaltenen Kohlenhydrate. Ziehen wir davon 30 Prozent ab, sind es nur noch rund 78 Kalorien – eine Ersparnis von 34 Kalorien. Das mag nicht nach viel klingen, doch auch Kleinvieh macht bekanntlich Mist. Wer dreimal pro Woche Reis auf dem Teller hat, spart 102 Kalorien. Auf den Monat gerechnet sind das 408 Kalorien. Das ist fast schon eine Tafel Schokolade. Und wer mehr Reis isst, spart natürlich auch mehr.

Abseits vom Reiskochen kann das Küchengerät aber noch mehr. Auch die Zubereitung anderer Speisen wie etwa Joghurt, Porridge oder Suppen ist möglich. Die Füllmenge beläuft sich auf 1,6 Liter. Über die Dampffunktion lässt sich zudem auch Gemüse dünsten. So bleiben Brokkoli, Paprika und Co. schön knackig und verlieren nicht unnötig Nährstoffe. Zum Aufwärmen und Warmhalten ist das Gerät ebenfalls geeignet.

Für wen lohnt sich der Low-Carb-Reiskocher bei Aldi?

Der Low-Carb-Reiskocher lohnt sich für alle, die Gewicht verlieren möchten und oft und gerne Reis essen. Auf den Monat gerechnet machen 30 Prozent weniger Kohlenhydrate eine Menge aus. Der Aldi-Preis von 69,99 Euro (jetzt bei Aldi im Onlineshop ansehen) ist sehr attraktiv, andere Onlineshops wollen deutlich mehr. Wer nicht im Aldi-Onlineshop bestellen möchte, kann alternativ bei Amazon zuschlagen. Dort gibt es ebenfalls einen Low-Carb-Reiskocher, der aber teurer ist:

Lauben Low Sugar Reiskocher Rice Cooker mit Low-Sugar-Funktion, Fassungsvermögen 1,5l, verzögerter S Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 09:19 Uhr

