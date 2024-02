Hogwarts Legacy: Das beliebteste Haus lässt nichts Gutes erahnen

Ein Jahr Hogwarts Legacy: Doch welches Haus ist das beliebteste? Die Zahlen der Entwickler enthüllen die magischen Reisen der Fans.



Hogwarts Legacy Facts

Ein Jahr ist schon vergangen, seitdem die Tore von Hogwarts Legacy geöffnet wurden. Anlässlich dieses Jahrestages haben die Entwickler aufregende Zahlen veröffentlicht, die einen tiefen Einblick in die Welt der Zauberer und Hexen bieten. Doch eine besondere Statistik sorgt für Aufsehen und wirft gleichzeitig große Fragen auf. Das beliebteste Haus in Hogwarts Legacy ist nämlich nicht gerade das, welches viele Fans erwartet hätten.

Hogwarts Legacy hat mit „Harry Potter" bereits eine tolle Filmvorlage.



Die 12 kultigsten Videospielverfilmungen

Welches ist das beliebteste Haus in Hogwarts Legacy?

Für Potterheads ist die Wahl ihres Schulhauses traditionell eine der bedeutendsten Entscheidungen, die sie treffen können – neben der Auswahl des Zauberstabkerns und des treuen Haustiers natürlich. Die Verteilung der Hauswahl in Hogwarts Legacy nach einem Jahr Spielzeit aller Spielenden sieht nach den veröffentlichten Zahlen der Entwickler wie folgt aus:

Platz 1: Slytherin (30 Prozent)

Platz 2: Gryffindor (29 Prozent)

Platz 3: Hufflepuff (24 Prozent)

Platz 4: Ravenclaw (17 Prozent)

Die Dunkelheit von Slytherin scheint also eine starke Anziehungskraft auf die Fans auszuüben, gefolgt von den mutigen Gryffindors, den loyalen Hufflepuffs und den weisen Ravenclaws.





Hogwarts Legacy: Millionen Tode durch Millionen Zauberstäbe

Obwohl die Statistiken der Häuser tief blicken lassen, enden die Enthüllungen der Entwickler hier nicht. Auf X (ehemals Twitter) wurden weitere faszinierende Daten geteilt, die das Ausmaß der Abenteuer in Hogwarts Legacy verdeutlichen:

1,8 Milliarden Pflanzen wurden gesammelt

5,25 Milliarden böse Zauberer sahen die Erde von unten



877 Millionen Zaubertränke wurden gebraut

375 Millionen Trolle wurden pulverisiert

Diese Zahlen zeugen von einer unglaublichen Vielfalt an Herausforderungen und Aktivitäten, denen die Spieler sich in der magischen Welt von Hogwarts stellen. Insgesamt haben die Fans beeindruckende 740 Millionen Stunden in Hogwarts Legacy verbracht. Wenn man bedenkt, dass ein Jahr 365 Tage hat, ergibt das über 84.000 Jahre an magischer Spielzeit.

