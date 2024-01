House Flipper 2: Alle Bessies-Statuen finden

In House Flipper 2 könnt ihr auch Sammelobjekte namens Bessie der Bieber finden. Wo und wie ihr diese finden könnt, zeigen wir euch hier.

House Flipper 2: Volles Haus - Alle Bessies finden

Wer die Auszeichnungen für das Spiel gut studiert hat, dem wird eine Kategorie namens "Volles Haus" auffallen. Darin steht, dass ihr alle Bessies finden müsst, um die Auszeichnung zu erhalten. Bei Bessie dem Bieber handelt es sich um Statuen, welche in der Hauptgeschichte gefunden werden können. Im Spiel findet leider keine Erwähnung darüber statt, ihr findet daher eure erste Statue vermutlich rein zufällig. Insgesamt könnt ihr neun Bessies finden, die in unterschiedlichsten Gegenständen in den Häusern versteckt sind. Damit ihr nicht jeden Winkel durchsuchen müsst, listen wir euch nachfolgend alle Fundorte der Bessies auf:

Mission: Du willst also Renovierer sein? Geht in das Schlafzimmer auf der linken Seite hinter dem Wohnzimmer. Hüpft über das Bett und ihr findet ein Regal auf der Wandseite neben dem Fenster. Die Bessie-Statue befindet sich zwischen der Pflanze und der Kerze im Regal. Mission: Ich habe eine neue Quest für dich. Öffnet die Garage und geht in den hinteren Teil des Raumes. Dort seht ihr ein würfeliges Regal, in welchem Bessie auf euch wartet. Mission: Raus mit dem Alten! Hier müsst nur die Haustüre öffnen und euch direkt auf die linke Seite drehen. Direkt neben dem Fenster befindet sich ein Tisch und darauf die Bessie-Statue. Mission: Kleines Haus muss renoviert werden. Öffnet die nicht mehr vorhandene Türe zum Wohnzimmer und schaut euch die rechte Wandseite an. Bessie befindet sich in einem Hängeregal links oben in der Ecke. Mission: Mein Team zieht ein. Geht in das obere Stockwerk, dort findet ihr den Waschraum. Drinnen befinden sich einige Eimer und eine Holzkiste. Öffnet sie, um Bessie zu finden. Mission: Mein Haus fühlt sich nicht wie zuhause an. Geht in das obere Stockwerk und untersucht das Würfelregal neben dem Klavier. Bessie befindet sich im oberen Teil des Regals. Mission: Platz für unser neues Baby. Über die Veranda gelangt ihr ins Wohnzimmer. Sucht neben dem Kamin eine gelbe Kiste und öffnet sie, um die Bessie-Statue einzusammeln. Mission: Außenrenovierung. Geht hinter das Haus und nutzt die geheimen Treppen, welche euch zum Schlafzimmer führen. Bessie sitzt auf der Kommode, gemeinsam mit einem Hummer und einem Frosch. Mission: Musikstudio. Sucht die Küche auf und öffnet den Hängeschrank über der Küchenmaschine. Ihr könnt Bessie durch das Glas des Hängeschranks zudem sehen.

Habt ihr alle neun Bessie-Statuen gefunden, erhaltet ihr automatisch die Auszeichnung. Für das Spiel selbst hat es leider keine Auswirkung, allerdings ist die kleine Schnitzeljagd eine feine Ablenkung vom Renovieren.