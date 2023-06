Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga soll der FC Schalke 04 mit „Hydrogen Deutschland GmbH“ einen neuen Trikot-Sponsor für die Saison 2023/24 bekommen. Das Unternehmen, für das bald auf der Trikotbrust geworben werden soll, dürfte den wenigsten etwas sagen. Was macht „Hydrogen Deutschland GmbH“?

Bundesliga Facts

Der Sponsor ersetzt laut Sky.de den Anbieter „MeinAuto.de“, der bislang auf den Trikots abgedruckt war. Der Auto-Anbieter bleibt dem Verein aber weiterhin als „Premiumsponsor“ erhalten.

„Hydrogen Deutschland GmbH“: Unternehmen für Wasserstoff-Technologie

In der Vergangenheit waren große und bekannte Firmen wie Veltins, Müller oder Gazprom auf den Schalke-Trikots zu sehen. Seit der sportlichen Talfahrt und dem Ende der Gazprom-Partnerschaft sind die Unternehmen auf der Brust nicht mehr so bekannt, so auch „Hydrogen Deutschland GmbH“. Die Firma gibt es erst seit dem Jahr 2020. Es handelt sich um einen Anbieter aus Hamm, der Wasserstoffprojekte berät und Wasserstoff-Produkte vertreibt. So arbeitet das Unternehmen etwa mit Wasserstoffzentren in Berlin und Hamburg und will die Wasserstoffindustrie hierzulande und international weiterentwickeln (Quelle: wa.de).

Das Unternehmen ist von Berlin aus aktiv. Ziel ist es, andere Unternehmen, die auf die Gewinnung, Speicherung und den Transport sowie die Nutzung von Wasserstoff spezialisiert sind, jeweils miteinander zu verzahnen (Quelle: Hydrogen Deutschland). Anders als zum Beispiel der langjährige Sponsor „Veltins“ dürfte „Hydrogen Deutschland GmbH“ also kein Unternehmen sein, mit dessen Produkten der normale Schalke-Fan regelmäßig Kontakt haben sollte.

Im Netz finden sich nur wenig Informationen und keine Erfahrungsberichte „Hydrogen Deutschland GmbH“. Der Deal soll über drei Jahre laufen und der FC Schalke 04 soll dafür rund 7 Millionen pro Jahr erhalten. In den sozialen Medien freuen sich die Schalker Fans einerseits über den ordentlichen Sponsorenvertrag für die zweite Liga, gleichzeitig sind aber viele Fußball-Fans verunsichert, da es kaum Informationen zu dem Unternehmen gibt.

Im Netz kursieren zudem erste Entwürfe, wie das neue Schalke-Trikot 2023/24 aussehen könnte.

Weder der Deal mit Hydrogen Deutschland GmbH, noch das neue Trikot-Design mit dem Sponsor wurden offiziell bestätigt. Die Nachricht über die Partnerschaft geht auf einen Bericht von Sky Sport zurück.

