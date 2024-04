Im Doppelpack für 24,99 Euro: Aldi verkauft günstige AirTag-Alternative

Klein, leicht und praktisch: Die Apple AirTags gehören zu den besten Produkten des Kult-Herstellers. Nachteil der winzigen Tracker ist nur ihr hoher Preis. Wer den nicht ausgeben möchte, findet bei Aldi im Onlineshop die passende Alternative. Die gibt es gleich im Doppelpack und kostet nicht mal die Hälfte.

Apple Facts

Jeder kennt die Situation: Wenn man plötzlich Geldbörse, Schlüssel oder Handtasche nicht mehr findet, rutscht sofort das Herz in die Hose. iPhone-Besitzer können sich Abhilfe mit den AirTags verschaffen. Die kleinen Tracker lassen sich quasi überall befestigen und führen zu den verlorenen Gegenständen. Die bequemen Alltagshelfer sind aber teuer: Ein einziger AirTag kostet bei Apple 39,99 Euro. Günstiger geht es hingegen bei Aldi im Onlineshop.

Anzeige

Aldi bietet AirTag-Alternative im 2er-Set für 24,99 Euro an

Die Smart Tags von Maginon sind eine günstige Alternative zu den AirTags. (Bildquelle: Maginon)

Der Discounter bietet die Smart Tags von Maginon in den Farben weiß oder schwarz an. Für das 2er-Set verlangt Aldi 24,99 Euro (jetzt bei Aldi im Onlineshop ansehen). Hinzu kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro. Zum Vergleich: Zwei AirTags schlagen bei Apple mit rund 80 Euro zu Buche. Damit kosten die Aldi-Tracker nur ein Bruchteil des Apple-Originals.

Anzeige

Smart Tag von Maginon, 2er-Set AirTag-Alternative mit Zugriff auf das "Wo ist?"-Netzwerk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.04.2024 14:34 Uhr

Das Besondere an den Smart Tags ist ihre Technik. Genau wie die AirTags setzen sie zur Standortbestimmung auf Apples Find-My-Netzwerk. Die Maginon-Tracker sind auch in der „Wo ist?“-App auf dem iPhone sichtbar. Sie bieten also faktisch den gleichen Funktionsumfang wie das Apple-Original, aber zu einem deutlich günstigeren Preis.

Einzig nennenswerter Nachteil der Aldi-Alternative ist das Fehlen eines Ultrabreitband-Chips. Die Ortung ist so lediglich metergenau statt zentimetergenau. So schick und klein wie die AirTags sind die Smart Tags von Maginon außerdem nicht. Angesichts des günstigen Preises dürfte das aber zu verkraften sein. Und: Die Smart Tags von Maginon bringen von Haus aus eine Schlaufe mit, um sie an Rucksack, Koffern und Co. anzubinden. Darauf verzichten die AirTags.

Anzeige

Für wen lohnt sich die AirTag-Alternative?

Die Smart Tags lohnen sich für alle, die eine günstige AirTag-Alternative für Urlaubskoffer, Fahrräder usw. suchen. Dafür reicht das metergenaue Tracking mehr als aus, vor allem zu diesem kleinen Preis.

Smart Tag von Maginon, 2er-Set AirTag-Alternative mit Zugriff auf das "Wo ist?"-Netzwerk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.04.2024 14:34 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.