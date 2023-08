IMAX Kino: Bedeutung & Unterschied zum normalen Kino

Wenn ihr einen Kinobesuch plant, könnt ihr bei einigen Vorstellungen ein Ticket für ein „IMAX“-Kino buchen. Was bedeutet das und was ist der Unterschied zu normalen Filmen?

„IMAX“ ist die Abkürzung für „Image Maximum“. IMAX-Übertragungen sind abzugrenzen von 3D-Filmen. Es gibt zwar IMAX-Filme in 3D, allerdings auch 3D-Vorführungen ohne „IMAX“.

Was ist das Besondere an IMAX?

IMAX-Filme sollen die bestmögliche Kinoerfahrung bringen, Das betrifft sowohl die Audio-Qualität als auch das Bild. Die Bildauflösung ist also höher als bei normalen Kinofilmen. Die Leinwand ist größer und es werden besondere Projektoren eingesetzt, um den Film gestochen scharf und in 4K abzubilden. Auch die Tonanlagen sind hochwertiger als bei normalen Kinofilmen. IMAX-Filme werden in der Regel in besonderen Kinosälen gezeigt, die extra dafür ausgebaut worden sind.

Ist IMAX viel besser?

Neben der Ausstattung im Kinosaal kommt es auch auf die Umsetzung des Films an sich an, inwiefern der IMAX-Effekt einen Unterschied ausmacht. Der Film muss also mit spezieller Technik gedreht werden, damit sich die beste Sound- und Bildqualität im Kinosaal entfalten kann.

Qualität hat seinen Preis, so auch bei den Kinofilmen. Tickets für IMAX-Filme sind meistens deutlich teuer als die normalen Vorführungen. Ob IMAX viel besser ist, muss jeder Film-Fan für sich entscheiden. Es gibt schließlich auch Zuschauer, denen die Qualität eines Tablet-Bildschirms beim Filmeschauen ausreicht. Wer den genauen Unterschied erfahren will, kommt nicht an einem Besuch eines IMAX-Films vorbei.

Die Technologie ist aber nicht in jedem Kino verfügbar. Selbst große Lichtspielhäuser haben meistens nur einen Raum, der IMAX-fähig ist. Ob das Kino in eurer Nähe IMAX anbietet und welche Filme in den kommenden Tagen gezeigt werden, erfahrt ihr auf dieser Webseite.

IMAX vs. iSense

Neben „IMAX“ gibt es bei einigen Filmen auch die Auswahlmöglichkeit „iSense“. Dabei handelt es sich um einen Begriff, den die Kinokette UCI eingeführt hat. Auch hier wird der Film auf einer größeren Leinwand und mit einem besseren Soundsystem übertragen. Mehr zu iSense bei UCI.

Tipp: Wer schon länger einen Kinobesuch plant, bisher aber aus Kostengründen gezögert hat, sollte sich das zweite September-Wochenende im Kalender markieren. Dann findet das „Kinofest“ statt, bei dem der Eintritt zu jedem Film nur 5 Euro kostet. Weitere Informationen und teilnehmende Kinos findet ihr bei Kino.de.

