Geht euch in Jagged Alliance 3 die Munition aus, habt ihr ein gewaltiges Problem. Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, sie selbst herzustellen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Guide.

In Jagged Alliance 3 jagt ein Kampfeinsatz den nächsten, weshalb Munition schnell Mangelware ist. Ihr solltet jeden Behälter und jeden getöteten Soldaten nach Munition durchsuchen, um nicht irgendwann in eine unvorteilhafte Lage zu geraten, die ihr nur noch mit Nahkampfwaffen meistern könnt. Gut also, dass ihr auf die Fähigkeiten eurer Söldner zurückgreifen und Munition selbst herstellen könnt. Wo und wie das funktioniert, verraten wir euch im Folgenden.

Munition herstellen

Ihr könnt Munition selbst herstellen. (© Screenshot GIGA)

Neben der Behandlung von Verletzten, der Ausbildung von Miliz oder der Reparatur von Gegenständen ist auch die Munitionsherstellung Teil der Operationen, die ihr in der Satellitenansicht ausführen könnt. Macht dazu einfach einen Rechtsklick auf den jeweiligen Sektor, in dem sich eure Söldner befinden und wählt "Operationen" aus. Es eröffnet sich euch eine Liste an Tätigkeiten, denen ihr nachkommen könnt.

Allerdings muss "Munition herstellen" und "Sprengstoff herstellen" nicht unbedingt ein Teil davon sein. Ganz im Gegenteil: Die beiden Operationen könnt ihr nur an ganz bestimmten Orten in der Spielwelt ausführen. Um Munition oder Sprengstoffe herzustellen, müsst ihr euch nämlich in einer der großen Städte von Grand Chien befinden. In der Satellitenansicht werden sämtliche Städte auf der Karte durch ihren Namen hervorgehoben.

Damit ihr sie nicht suchen müsst, zählen wir euch Sektoren auf, in denen ihr Munition selbst herstellen könnt:

Dorf Ernie (H2)

Flohmarkt von Fleatown (H9)

Chailet de la Paix (F13)

Ille Morat (D17)

Wassergrab-Minengebiet (I18)

Begebt euch zu einem dieser Orte und ruft die Operationen auf, um dort der Munitionsherstellung nachzukommen. Allerdings solltet ihr ein weiteres Detail beachten: Ihr benötigt einen Sprengstoff-Experten in eurem Team, um die Tätigkeit ausführen zu können. Stellt also sicher, dass ihr einen Söldner dabei habt, der über einen Sprengstoff-Wert von mindestens 70 Punkten verfügt.

Selbstverständlich ist die Herstellung von Munition nicht gratis. Ihr benötigt neben einem Sprengstoff-Experten auch noch wichtige Komponenten, wie Bauteile und Schwarzpulver. Für besondere Munitionstypen sind hingegen keine Bauteile vonnöten, sondern Standardmunition.

Ein paar Beispiele:

Um 24 Patronen vom Kaliber .44 Hohlspitze herzustellen, benötigt ihr Kaliber .44 Standardmunition und ein Schwarzpulver.

herzustellen, benötigt ihr Kaliber .44 Standardmunition und ein Schwarzpulver. Um 30 Patronen von 5,56 mm Hohlspitze herzustellen, benötigt ihr 5,56 mm Standardmunition und zwei Schwarzpulver.

herzustellen, benötigt ihr 5,56 mm Standardmunition und zwei Schwarzpulver. Um 30 Patronen von 7,62 mm Nato-Hohlspitze herzustellen, benötigt ihr 7,62 mm Nato-Standardmunition und ein Schwarzpulver.

Munition kaufen

Auf dem Flohmarkt von Fleatown wird auch Munition verkauft. (© Screenshot GIGA)

Viele Spieler fragen sich auch, ob sie Munition in Jagged Alliance 3 kaufen können. Und ja, prinzipiell ist das möglich. In einigen Sektoren von Grand Chien eröffnen Verkäufer nach der Rückeroberung wieder ihre Marktstände, wo völlig unterschiedliche Items feilgeboten werden. Allerdings beschränkt sich das Angebot auf ein Item pro Marktstand. Ihr könnt also nicht aus einer Liste an Verkaufsgegenständen auswählen und euch mit Munition eindecken, solange das Geld reicht.

Die Marktstände sind damit kein gutes Mittel, um euch vor Munitionsknappheit zu bewahren. Stattdessen empfehlen wir euch, Bauteile und Schwarzpulver immer im Inventar aufzubewahren und einen der oben genannten Sektoren aufzusuchen, sobald ihr Munition benötigt, um sie selbst herzustellen.

