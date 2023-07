Wo ihr die Quest „Herman ist verschwunden" in Jagged Alliance 3 finden könnt und wie ihr sie löst, erfahrt ihr in diesem Guide.



Im Dorf Ernie sucht Martha nach ihrem verschwundenen Ehemann Herman. Eure Aufgabe ist es zunächst, ihn zu finden und zurückzubringen. Allerdings entpuppt sich die Geschichte schnell als weitaus kniffliger und ihr müsst eine schwierige Entscheidung treffen. Welche Entscheidung zu welchem Ergebnis führt, verraten wir euch im Folgenden.

Herman finden

Herman befindet sich an der Smaragdküste (I3). (© Screenshot GIGA)

Sobald ihr auf Ernie Island das Dorf Ernie (H3) befreit habt, könnt ihr euch dort mit den Einheimischen unterhalten. Eine der Einheimischen hört auf den Namen Martha. Sie berichtet euch von dem plötzlichen Verschwinden ihres Ehemannes und teilt euch ihre Befürchtung mit, dass Herman bei seiner Affäre Deedee untergekommen sein könnte.

Begebt euch nach Sektor I3 "Smaragdküste", um Herman zu finden. Dort wird er von Soldaten der Legion gerade dazu gezwungen, über ein Feld aus Minen zu laufen. Ihr solltet also einen Söldner mit Sprengstoff-Kenntnissen bei euch haben, um die Minen zu entschärfen. Positioniert eure Söldner gut, denn der Kampf mit den Soldaten ist unausweichlich, sobald sie euch entdeckt haben.

Sind die Soldaten besiegt, müsst ihr Herman noch das Leben retten. Er steht nämlich direkt auf einer Tretmine, die zu explodieren droht, wenn er sich bewegt. Sprecht ihn danach an und ihr erfahrt, dass Herman Schuld am Tod eines Dorfbewohners namens Tinhay hat. Er bittet euch darum, nichts davon an die Einwohner im Dorf Ernie zu verraten. Für welche Antwort ihr euch auch entscheidet, sie hat keinen Einfluss auf den Fortlauf der Geschichte. Wollt ihr euch noch näher auf der Insel umsehen, könnt ihr Deedee direkt auf der Insel finden.

Herman verschonen oder hängen

Was mit Herman geschieht, liegt an euch. (© Screenshot GIGA)

Zurück im Dorf Ernie (H3), trefft ihr Basil und Luc an. Basil bezichtigt sein Gegenüber, Schuld am Tod von Tinhay zu sein. Ihr könnt die Situation noch aufklären oder aber Herman schützen:

„Das geht uns nichts an": Luc wird gehängt und Herman bedankt sich bei euch. Ihr erhaltet 10 Loyalität vom Dorf Ernie, ein Technik-Magazin, 1x Mörser-Gasgeschoss, 3x Kaliber-12-Salzmunition, 6x 9mm Standard, 19x Bauteile, 3x Medikamente, 12x .44 Hohlspitze, 1x Sack voll GC-Franken, 1x Flak-Hose, 1x Mitwisser (Scharfschützengewehr mit geringer Reichweite, aber hohem Schaden).

Luc wird gehängt und Herman bedankt sich bei euch. Ihr erhaltet 10 Loyalität vom Dorf Ernie, ein Technik-Magazin, 1x Mörser-Gasgeschoss, 3x Kaliber-12-Salzmunition, 6x 9mm Standard, 19x Bauteile, 3x Medikamente, 12x .44 Hohlspitze, 1x Sack voll GC-Franken, 1x Flak-Hose, 1x Mitwisser (Scharfschützengewehr mit geringer Reichweite, aber hohem Schaden). „Herman war's!": Diese Antwort führt zu zwei weiteren Entscheidungsmöglichkeiten:

Diese Antwort führt zu zwei weiteren Entscheidungsmöglichkeiten: Herman verschonen: Martha und Herman werden das Dorf verlassen. Ihr erhaltet 5 Loyalität vom Dorf Ernie, ein Technik-Magazin, 1x Mörser-Gasgeschoss, 2x Kaliber-12-Salzmunition, 6x 9mm Standard, 11x Bauteile, 11x Medikamente, 1x Sack voll GC-Franken, 1x Brechstange, 1x Flak-Hose.

Martha und Herman werden das Dorf verlassen. Ihr erhaltet 5 Loyalität vom Dorf Ernie, ein Technik-Magazin, 1x Mörser-Gasgeschoss, 2x Kaliber-12-Salzmunition, 6x 9mm Standard, 11x Bauteile, 11x Medikamente, 1x Sack voll GC-Franken, 1x Brechstange, 1x Flak-Hose. Herman hängen: Herman wird mit dem Tod bestraft. Ihr erhaltet 20 Loyalität vom Dorf Ernie.

