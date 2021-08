Die tragbaren Lautsprecher und Kopfhörer von JBL sind ganz vorne dabei, wenn es um richtig guten Sound zum bezahlbaren Preis geht. Amazon hat aktuell einige Produkte von JBL im Angebot. Wir haben Preise verglichen und für euch die besten Schnäppchen rausgesucht.

Amazon: Kopfhörer und Lautsprecher von JBL stark reduziert

JBL steht schon seit Jahren für gute Qualität und soliden Sound, egal ob zu Hause oder unterwegs. Neben JBL-Kopfhörern sind besonders die tragbaren Bluetooth-Lautsprecher des zu Samsung gehörigen Unternehmens beliebt. Das hier sind die besten JBL-Deals auf Amazon.

JBL Xtreme 2: Bluetooth-Boombox zum Tiefpreis bei Amazon

Im Test zur JBL Xtreme 2 Musikbox hat GIGA eine Top-Wertung von 84 % vergeben. Wir lobten das robuste und vor allem wasserdichte Design, den druckvollen Spitzenklang und den guten 10.000-mAh-Akku, der bis zu 15 Stunden Laufzeit ermöglicht. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Tragegurt ist der JBL Xtreme 2 extrem handlich und bereit für die nächste Beach- oder Pool-Party, dem Nachmittag auf der Halfpipe oder Streetball-Platz. Aktuell ist der JBL Extreme 2 Amazon zum Bestpreis von 159,99 Euro erhältlich (statt 209 Euro).

JBL Xtreme 2 Musikbox in Gun Metal – Wasserdicht, integrierte Powerbank

JBL Earbuds: True Wireless In-Ear-Kopfhörer

Wenn ihr keine Lust mehr auf nervige Kabel habt, die sich nicht nur ständig auf wundersame Weise in euren Taschen verheddern, sondern oft dem gefürchteten Kabelbruch und Wackelkontakten zum Opfer fallen, wären die JBL Tune genau das Richtige für euch. Die schicken In-Ear-Kopfhörer sind bequem zu tragen, einfach zu bedienen und dank des integrierten Mikrofons auch zum Telefonieren gut geeignet. Trotz der kompakten Größe kann über das Ladecase genug Akku-Leistung für bis zu 32 Stunden Musikgenuss getankt werden. Die Tune 125 TWS von JBL gibt es bei Amazon gerade für nur 47,49 Euro (statt 59 Euro).

JBL Tune 125 TWS In-Ear Bluetooth-Kopfhörer in Schwarz

JBL Tune 500: On-Ear-Bluetooth-Kopfhörer

Dieser Bluetooth-Kopfhörer von JBL zeichnet sich durch ein schickes Design, gute Klangqualität und den JBL Pure Bass Sound aus. Eine Ein-Tasten-Fernbedienung und Sprachsteuerung via Google Now oder Siri sorgen für eine einfache Bedienung. Ein extra flaches und robustes Kabel dient dazu, dass es unterwegs kein Kabelgewirr in euren Taschen gibt. Die JBL Tune 500 Kopfhörer gibt es aktuell bei Amazon ab 23,99 Euro (Preise variieren nach Farbe, statt 49,99 Euro).

JBL Tune500BT On-Ear Bluetooth-Kopfhörer in Rosa

