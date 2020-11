Bei eBay gibt es einen leistungsstarken Rasierer eines Markenherstellers im Rahmen des Black Friday nun mit einem satten Rabatt. Ganze 40 Euro lassen sich beim Kauf des Philips OneBlade Pro QP6520/60 sparen.

eBay: Philips-Rasierer jetzt 44 Prozent günstiger

Bei eBay gibt es eine ganze Reihe an Aktionen rund um den Black Friday. Da darf natürlich auch ein besonderer Rasierer nicht fehlen. Jetzt gibt es das Modell OneBlade Pro QP6520/60 des niederländischen Herstellers Philips mit einem interessanten Rabatt. Während die unverbindliche Preisempfehlung bei 89,99 Euro liegt, werden Kunden für kurze Zeit nur mit 49,99 Euro zur Kasse gebeten. Die Ersparnis in Höhe von 40 Euro entspricht einem Rabatt von satten 44 Prozent.

Philips-Rasierer bei eBay anschauen

Interessierte sollten nicht zu lange überlegen, denn die Stückzahl ist begrenzt. Selbstverständlich handelt es sich um Neuware. Die Philips GmbH selbst tritt bei eBay als Verkäufer auf.

Der Philips-Rasierer ist nicht nur für den Bart konzipiert, sondern kann im Prinzip mit jeder Haarlänge fertig werden. Er eignet sich entsprechend auch zum Trimmen und zum Stylen. Mit dabei ist ein Präzisionskamm, über den sich 14 verschiedene Schnittlängen einstellen lassen. Die Rasur kann sowohl nass als auch trocken geschehen. Das Schermesser des Philips OneBlade Pro QP6520/60 rotiert 200 Mal in der Sekunde und besitzt ein doppeltes Schutzsystem, damit wirklich nur die Haare kürzer werden und die Haut nicht irritiert wird. Der Kontur des Gesichts wird dabei gefolgt. Kanten und präzise Linien zu ziehen ist mit dem Rasierer von Philips kein Problem.

Mehr zum Philips OneBlade Pro QP6520/60 gibt es hier im Video:

Philips OneBlade Pro QP6520/60: Akku hält lange durch

Der Lithium-Ionen-Akku, der im Philips-Rasierer zum Einsatz kommt, erlaubt eine dauerhafte Nutzung über 90 Minuten. Erst danach muss er wieder an die Steckdose. Die Ladezeit gibt der Hersteller mit einer Stunde an. Den jeweiligen Ladestand des Philips OneBlade Pro QP6520/60 können Kunden jederzeit auf der LED-Anzeige einsehen. Noch mehr Angebote rund um den Black Friday gibt es in unserem Spezialartikel zum Shopping-Event.