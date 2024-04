Keine 14 Euro bei Amazon: Jeder Smartphone-Besitzer braucht dieses Set

Dein iPhone oder Android-Smartphone muss mal wieder richtig gereinigt werden? Profis greifen zu mehr als nur zum schnöden Putztuch. Bei Amazon haben wir jetzt genau das richtige Set dafür gefunden. Hauptbestandteil ist die wundersame Reinigungsknete. Braucht ein jeder Schmutzfink und kostet wirklich nicht viel Geld.

Mit der Zeit sammelt sich ordentlich Dreck im Smartphone. Ganz gleich ob iPhone oder Android-Handy, niemand bleibt verschont. Besonders schwer zugängliche Ecken wie beispielsweise Lightning- oder USB-C-Ladebuchsen oder auch winzige Öffnungen für Lautsprecher ziehen Schmutz förmlich an.

Nicht nur für iPhone- und Handy-Nutzer: Cooles Set mit Reinigungsknete

Mit konventionellen Mittelchen kommt man da nicht weit bei der Reinigung. Einen anderen Ansatz verfolgt das Reinigungsset von Stikki, welches wir bei Amazon gefunden haben. Ist mit gegenwärtig 13,95 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) nicht teuer, dafür aber richtig praktisch.

STIKKI Reinigungsknete für Handy, Smartphone, Kopfhörer etc. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.04.2024 15:56 Uhr

Für die Entfernung des groben Schmutzes liegt dem Set zunächst ein Werkzeug bei. Mit der Metallschlinge und der Bürste entfernt man vor allem deutlich sichtbaren Dreck. Anschließend kommt das Präzisionstool zum Einsatz. Doch das wahre Wunder vollbringt zum Schluss die Reinigungsknete von Stikki. Einfach aufbringen und schon nimmt die jedes noch so kleinen Dreckpartikel auf. Prima übrigens auch für AirPods geeignet.

Und so funktioniert das mit der Knete:

Reinigungsknete von STIKKI erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Die mitgelieferten Portionen der Knete reichen für 96 Anwendungen, da hat man erst mal für eine ganze Weile seine Ruhe. Die zwei Werkzeuge nebst der Reinigungsknete werden in einem schmucken Metallkästchen geliefert – da geht nichts verloren.

Was sagen die bisherigen Kunden?

Doch was taugt das Set in der Praxis, was sagen bisherige Käuferinnen und Käufer? Eine Bewertung von 4,4 von maximal 5 Sternen bei Amazon spricht für die Qualität des Sets. Zudem bezieht sich der Durchschnittswert auf über 5.000 abgegebene Bewertungen. Entsprechend als repräsentativ kann das Meinungsbild angesehen werden.

Einfacher kann man das Prinzip der Knete nicht erklären. (Bildquelle: Amazon)

Wir finden: Wer bisher zu unansehnlichen Staubschutzsteckern griff, um seine Ladebuchsen vor Dreck zu schützen, kann sich dies jetzt gut und gerne sparen. Schließlich kommt man mit der Reinigungsknete künftig auch noch in die kleinste Ecke – alles so richtig schön sauber hier.

