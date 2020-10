Fast alle Test sind sich einig, dass der Kindle Paperwhite das Ranking der eBook-Reader anführt. Üblicherweise beträgt der Amazon-Preis 119,00 Euro, doch zum Amazon Prime Day wurde er stark herabgesetzt: Ihr bekommt den Paperwhite in der 8-GB-Variante (mit Spezialangeboten) für 68,22 Euro.

Kindle Paperwhite Facts

Kindle Paperwhite: Zum Amazon Prime Day als Schnäppchen

Der Standard-Preis des eBook-Readers Kindle Paperwhite beträgt dieses Jahr 116,96 Euro. Dafür bekommt der Käufer ein leichtes, wasserfestes Gerät, das zwar über eine sehr gute Beleuchtung verfügt, aber tagsüber auch ohne sehr gut gelesen werden kann. Mittlerweile ist der Kindle in vier Farben erhältlich. Zum Prime Day 2020 hat Amazon den Preis für die 8-GB-Version auf 68,22 Euro gesenkt – das ist günstiger als der „normale“ Kindle, der aktuell 77,97 Euro kostet. Falls ihr mehr Platz für eure digitale Bibliothek braucht, bekommt ihr heute die 32-GB-Ausführung für 97,46 statt 146,20 Euro.

Tipp: Wenn ihr bei der Bestellung die Option „Mit 3 Monaten Kindle Unlimited“ auswählt, bleibt der Preis gleich. Ihr könnt also 3 Monate lang alle Bücher von Kindle Unlimited kostenlos ausleihen!

Das Angebot gilt nur bis zum 14.10.2020 um 23:59 Uhr und ist auf Prime-Kunden beschränkt. Falls ihr aktuell noch kein Prime-Konto habt, könnt ihr problemlos auch auf die kostenlose, 30-tägige Prime-Probemitgliedschaft zurückgreifen.

Amazon Kindle Paperwhite bestellen

Weitere lohnenswerte Deals haben wir für euch in einer Übersicht der 50 besten Angebote der Amazon-Black-Friday-Woche 2020 zusammengefasst.

Amazon Kindle Paperwhite: Das bietet der eBook-Reader

In erster Linie glänzt der Kindle Paperwhite durch seine Kombination aus gestochen scharfer Darstellung und langer Laufzeit. Das spiegelfreie 6-Zoll-Display löst in 300 ppi auf und verfügt über eine anpassbare Beleuchtung. Mit einem Gewicht von 182 Gramm ist er leichter als viele Bücher, die darauf Platz finden.

Verhältnismäßig neu ist ein Feature, das besonders im Urlaub zum Tragen kommt: Der neue Kindle Paperwhite ist wasserfest. Er wurde nach dem Standard IPX8 zertifiziert und kann ohne Schäden bis zu 60 Minuten in 2 Meter tiefem Süßwasser untertauchen. So überlebt er es auch, wenn er euch am Pool oder in der Badewanne aus den nassen Fingern rutscht.

Es gibt den Kindle Paperwhite in zwei Speichervarianten: Die günstigere Version hat 8 GB Speicherplatz, die etwas teurere Ausführung bietet euch sogar 32 GB Speicherplatz für eure eBooks.

Neu ist auch, dass ihr Audible-Hörbücher auf dem Kindle speichern und mit einem Bluetooth-Kopfhörer hören könnt. Das macht den Kindle Paperwhite noch nicht zu einem Tablet-Rechner, aber hängt andere Reader deutlich ab.

Ihr könnt übrigens davon ausgehen, dass während des Amazon Prime Days auch die passenden Hüllen für den Kindle günstiger werden.

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Kindle 2019 und Kindle Paperwhite im Vergleich: Darf’s noch günstiger sein?

Für wen lohnt sich der Kauf des Kindle Paperwhite?

Ob man noch keinen eBook-Reader hat oder ohnehin schon Bücher (und Hörbücher) im Amazon-Universum gekauft hat, mit dem Kindle Paperwhite kann man nichts falsch machen. Das Gerät unterstützt weitere eBook-Formate, die man sich leicht mit einem Programm wie Calibre auf den Reader übertragen kann.

Als Amazon-Prime-Kunde kann man kostenlos auf eine breit gefächerte Sammlung von eBooks zugreifen (Prime-Reading) und sich außerdem jeden Monat ein eBook ausleihen. „Beladen“ wird das Gerät über eine WLAN-Verbindung – es gibt auch eine 4G-Mobilfunk-Variante.

Das aktuelle Angebot lohnt sich auch deswegen, weil ihr zum Prime Day 3 ganze Monate kostenlos Kindle Unlimited nutzen könnt, was bedeutet, dass euch über 1 Million Bücher zur Verfügung stehen. In dem Angebot dürfte jeder etwas aus seinem Lieblings-Genre finden. Danach kostet der Dienst 9,99 Euro pro Monat, aber für Vielleser rentiert sich das auf alle Fälle.