Aktuell kostenloser Lesestoff für Kindle: Zaubersprüche, Totentanz, kleine Falken & vegane Asia-Küche

Unsere Auswahl kostenloser Kindle-E-Books von Amazon umfasst heute Kindergeschichten, Zauberer, dunkle Mächte, verliebte Rapper und einen Thriller mit Schatzsuche. Die Bücher sind bei Amazon für jeden Kindle-Besitzer kostenlos.

Peter Diggins: Ein fehlgeleiteter Zauberspruch – Syrane-Chroniken 1

Ein fehlgeleiteter Zauberspruch (Die Syrane-Chroniken 1)

Der Ausbilder Duncan Hawkwind findet sich plötzlich durch einen fehlgeschlagenen Zauberspruch in einer fremden Welt wieder. Umgeben von drei düsteren Gestalten, einem verwirrten Magier und einer frischen Leiche, während draußen schreckliche Kreaturen an der Tür zerren, sucht er nach einem Ausweg aus dieser brenzligen Situation.

In einer verzweifelten Entscheidung beschließt Duncan, den Fremden zu helfen und sich selbst zu retten. Eine dunkle Macht droht, die gesamte Welt zu verschlingen. Und als sich die Dinge entfalten, wird Duncan erkennen, dass er der Einzige ist, der dieser Macht Einhalt gebieten kann.

Ethan Starborne: Verzauberte Reiche – Die Verbotene Ehre

Verzauberte Reiche: Die Verbotene Ehre: 2

Entdecke eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft, in der Karten-Upgrades die Pforten zu sagenumwobenen Reichen öffnen und die Bestimmungen legendärer Berufe wie Schwertkämpfer und Magier lenken. In diesem faszinierenden Gefüge leben verschiedene Rassen Seite an Seite, von Menschen bis Elfen, umgeben von einer Vielfalt an Kulturen, die sich über atemberaubende Landschaften erstrecken - von geheimnisvollen Ebenen bis zu majestätischen Inseln, die den Himmel durchstoßen. Inmitten dieser epischen Saga verbirgt sich ein erschütterndes Geheimnis zwischen zwei Brüdern, das vor dem Hintergrund kollidierender Rassen und Ideologien entfaltet wird. Jedes Kapitel offenbart unerwartete Wendungen, die eine vermeintlich einfache Reise in ein fesselndes Abenteuer verwandeln, das sämtliche Erwartungen übertrifft. Dies ist mehr als nur eine Geschichte; es ist ein immersives Universum, in dem jede Fähigkeit zu einer Legende wird und jede getroffene Wahl durch eine komplexe Welt voller Wunder und Intrigen widerhallt.

Nika S. Daveron: Sarg aus Glas

Sarg aus Glas

Tief in den Eingeweiden der Welt, eingeschlossen für alle Ewigkeit, ruht ein Wesen, das von den Menschen als die Hexe bekannt ist, bewacht von den Ghosts, die allein dazu berufen sind, die Menschheit vor ihrer Macht zu beschützen. Doch als die Kreatur erwacht, wird die Welt aus den Angeln gehoben. Eine terroristische Gruppe setzt ein Kopfgeld auf die Hexe aus und entfesselt damit einen Krieg, der das Ende der Welt bedeuten könnte. Kaminari Daliance gehört zu den Elite-Ghosts, die nur ein Ziel haben: die Kreatur erneut zu versiegeln. Doch in einer Welt, in der ein Kopfgeld von 50 Milliarden Dollar winkt, wem kann man noch vertrauen?

Lou Foster : How to become his soul queen

How to become his soul queen (How to Reihe 2)

Das Leben von Ivy war alles andere als einfach. Nachdem ihre Musikkarriere vor fünf Jahren wegen eines Skandals ein jähes Ende fand, erhält sie endlich eine Chance auf ein Comeback.

Der kontroverse Rapper Kane B soll ihr dabei helfen, doch er ist wenig begeistert davon, mit dem verwöhnten Töchterchen zusammenzuarbeiten.

Können die beiden ihre Differenzen überwinden und gemeinsam erfolgreich sein?

Mark Tullius : Totentanz: Makabre Begegnungen

Totentanz: Makabre Begegnungen

Aus der Feder des „modernen Meisters der düsteren und verdrehten Geschichten“ kommt eine Sammlung des Schreckens, eine Geschichte unheimlicher als die andere. Ein Pornograf durchlebt ein schreckliches Morgenritual. Ein Mann schmiedet Pläne, um seinen lästigen Begleiter loszuwerden, während ein Serienmörder mit Gedächtnisverlust sein Unwesen treibt...

28 einzigartige und schockierende Erfahrungen erwarten dich in dieser blutigen Anthologie. Tullius teilt hier seine Liebe zur Welt des Unheimlichen mit wahren Horrorfans. Wagst du es, einen Blick in dieses Buch zu werfen und dich selbst zu überzeugen? Es wird deine Haut zum Kribbeln bringen, bis du Gänsehaut bekommst. Bist du bereit?

Lieben Sie Stephen King, Dean Koontz und Kurt Vonnegut? Dann sichern Sie sich Ihr Exemplar dieser unglaublichen Reihe von Originalgeschichten! Erfahren Sie, warum Leser sagen, dass es sie dazu verleitet, sich von der täglichen monotonen Realität zu lösen und an dunkle Orte zu gehen, wo Albträume geboren werden.

Manfred Köhler: Der Schatz der Strafexpedition – Thriller

Der Schatz der Strafexpedition (Der Traum vom schnellen Reichtum)

Tara Mischke hat ihre düstere Vergangenheit als drogensüchtige Prostituierte hinter sich gelassen und ein erfolgreiches Kosmetikunternehmen aufgebaut. Doch nun steht ihr Unternehmen unter Druck durch zu schnelles Wachstum. Als Tara im Keller einer ihrer Filialen Hinweise auf einen verborgenen Goldschatz entdeckt, sieht sie darin eine Möglichkeit, ihre Firma zu retten. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden Udo Abbes und Pete Freuntlig begibt sie sich auf die Suche. Doch beide Männer hüten dunkle Geheimnisse. Während der charismatische Serienkiller Pete bereit ist, für den Schatz über Leichen zu gehen, birgt der grundanständige und naive Udo eine andere Gefahr. Sein Vater, der Industrielle und Kunstsammler Dr. Claus Abbes, kennt Taras Vergangenheit und hat ganz eigene Pläne für sie. Doch Tara ist fest entschlossen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich nicht von ihrem Schicksal bestimmen zu lassen.

Nicole Rothmann: Das XXL Cholesterin senken Kochbuch

Das XXL Cholesterin senken Kochbuch Mit 100 leckeren und gesunden Rezepten für optimale Cholesterinwerte! Inkl. Farbfotos & 14 Tage Ernährungsplan

Erleben Sie herzgesunde Genüsse mit dem „XXL Cholesterin senken Kochbuch“. Entdecken Sie 100 köstliche Rezepte, die nicht nur den Gaumen erfreuen, sondern auch Ihr Cholesterin auf natürliche Weise senken. Jedes Rezept wurde entwickelt, um den Geschmack zu maximieren, ohne die Gesundheit zu vernachlässigen.

Das Buch bietet inspirierende Farbfotos, die nicht nur zum Kochen anregen, sondern auch die Vielfalt der Gerichte veranschaulichen. Von herzhaften Hauptgerichten über erfrischende Salate bis zu verlockenden Desserts bietet es eine breite Palette von nahrhaften und schmackhaften Optionen.

Zusätzlich zu den Rezepten enthält das Buch einen detaillierten 14-Tage-Ernährungsplan, der Ihnen hilft, Ihre Ernährung bewusst zu gestalten und Ihren Cholesterinspiegel zu kontrollieren. Jeder Tag bietet die perfekte Balance zwischen Genuss und Gesundheit.

Gesundes Kochen war noch nie so einfach und lecker! Tauchen Sie ein in die Welt des bewussten Kochens mit dem „XXL Cholesterin senken Kochbuch“ und genießen Sie köstliche Mahlzeiten, die Ihr Herz schützen.

Hana Sakura: Asien Vegan XXL

Asien Vegan XXL Die besten veganen Rezepte aus ganz Asien

Begleiten Sie uns auf einer kulinarischen Entdeckungsreise durch Asien und entdecken Sie die Vielfalt und Raffinesse der veganen Küche! In „Exotische Genüsse: Asiatische Vegane Rezepte“ präsentieren wir eine exklusive Auswahl von 90 Gerichten aus unterschiedlichen Regionen Asiens, die Ihren Gaumen verführen werden.

Albert Christian Angermeier: König Edward und der verlorene Schatz: Kindermärchen

König Edward und der verlorene Schatz Kindermärchen

Der alte und vergessliche König Edward lebte mit seinem Butler allein in einem verfallenen Schloss. Eines Abends klopfte eine Frau mit einem Mädchen an der Hand an der großen Eingangstür des Anwesens. Sie behauptete, die Tochter des Königs zu sein, und das Mädchen sein Enkelkind.

Der Butler Harry bestätigte, dass die Mutter der Frau früher im Schloss als Dienstmädchen gearbeitet hatte, und so wurden sie in dem herrschaftlichen Haus untergebracht. Als des Königs Enkelin Victoria von einem verborgenen Schatz erfuhr, konnte sie ihre Neugier nicht mehr zügeln und musste danach suchen. Bei einem so großen Schloss war das jedoch nicht einfach, doch Victoria erhielt Unterstützung von Butler Harry.

Durch den zufälligen Fund eines Zauberbuchs beschwor sie unbeabsichtigt zwei Kobolde herbei, die sich verpflichteten, sie bei der Suche nach dem Schatz zu unterstützen, um im Gegenzug in ihr Koboldland zurückkehren zu können. Als sie eine eingemauerte metallene Schatztruhe fanden, stellte sich heraus, dass diese vor langer Zeit vom vergesslichen König versteckt worden war, an den er sich nicht mehr erinnern konnte.

Karlos Jungeblut: Der kleine Falke Daniolka: Einschlafgeschichte für Kinder und Erwachsene ab 3 Jahre

Der kleine Falke Daniolka Einschlafgeschichte für Kinder und Erwachsene ab 3 Jahre

Die Geschichte von Daniolka offenbart uns, dass Träume oft verborgene Botschaften in sich bergen können. Sie können uns den Weg weisen, den wir einschlagen sollten. Diese Erzählung wirkt wie ein beruhigendes Schlaflied, nicht nur für die kleinen Vögelchen da draußen, sondern auch für die Großen, die gelegentlich vergessen haben, dass Träume Realität werden können.

Deshalb, liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene, denkt daran: Bevor ihr wichtige Entscheidungen trefft, ist es manchmal ratsam, eine Nacht darüber zu schlafen. Wer weiß, welche wundervollen Träume euch den Weg zeigen könnten!

Dima Zales: Oasis – The Last Humans

Oasis – The Last Humans (Die letzten Menschen 1)

Mein Name ist Theo, und ich gehöre zu den Bewohnern von Oasis, dem letzten bewohnbaren Fleckchen Erde. Es war einmal gedacht als Paradies, ein Ort, an dem wir alle unser Glück finden sollten.

Doch nun sind schlechtes Benehmen, Gewalt, geistige Störungen und andere gesundheitliche Probleme nur noch eine ferne Erinnerung – sogar der Tod stellt keine Bedrohung mehr dar.

Es gab eine Zeit, da war auch ich glücklich. Doch jetzt hat sich etwas geändert. Jetzt höre ich eine Stimme in meinem Kopf, die Dinge sagt, die kein imaginärer Freund wissen sollte. Sie behauptet, ihr Name sei Phoe – und sie ist meine Wahnvorstellung.

Ist sie das wirklich?

Dima Zales: Mindmachines (Mensch++ Buch 1)

Mindmachines (Mensch++ 1)

Mit Milliarden auf meinem Konto und meiner eigenen Risikokapitalgesellschaft verkörpere ich den amerikanischen Traum. Doch mein einziges Problem? Meine Mutter leidet nach einem Autounfall an Gedächtnisproblemen.

Brainozyten, eine neuartige Technologie zur Gehirnveränderung, könnte die Antwort auf all meine Probleme sein – aber ich bin nicht der Einzige, der ihr Potenzial erkennt.

Als ich in eine düstere kriminelle Unterwelt gerate, die finsterer ist, als ich es je für möglich gehalten hätte, wird meine lebensrettende Technologie zur Bedrohung für mein Leben.

Mein Name ist Mike Cohen, und das ist die Geschichte, wie ich mehr als nur menschlich wurde.

Aléna Ènn: Brot backen glutenfrei: Die besten Rezepte

Brot backen glutenfrei: Das Backbuch - glutenfrei und weizenfrei backen - Die besten Rezepte ( Brotb

Backen von glutenfreiem Brot und Brötchen – selbst wenn Sie auf Weizen und Gluten verzichten möchten, bietet Ihnen dieses Buch die besten Rezepte für perfekt gebackene Brote und köstliche Brötchen! Auch für ungeübte Bäcker sind die einfachen Rezepte leicht umsetzbar, dank ausführlicher Schritt-für-Schritt-Anleitungen und erprobten Rezepten.

Gesundes Backen – Lassen Sie sich von den Rezepten dieses Buches inspirieren und genießen Sie die trendigen Brot- und Brötchensorten. Verwöhnen Sie Ihre Freunde und Familie mit einem gemütlichen Gefühl, das mit diesen hausgemachten Backwaren einhergeht. Das Besondere: Die glutenfreien Rezepte sind so köstlich, dass niemand bemerkt, dass sie glutenfrei sind!

Himanshu Patel: 5-Zutaten-Rezepte: 50 Rezepte für Desserts, Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Snacks

5 Zutaten Rezepte: 50 Rezepte für Desserts, Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Snacks

Dieses Kochbuch lädt Sie ein, eine Welt voller kulinarischer Genüsse zu erkunden, in der Minimalismus auf Gourmet trifft. Entdecken Sie schnelle und leicht nachzukochende Rezepte aus verschiedenen Küchen, die alle sorgfältig zusammengestellt wurden, um die Kraft von fünf essenziellen Zutaten zu demonstrieren. Von Vorspeisen bis hin zu Desserts verspricht jedes Gericht eine Explosion des Geschmacks, die beweist, dass einfaches Kochen keinerlei Abstriche beim Geschmack macht. Erheben Sie Ihre Hausmannskost auf den Fünf-Sterne-Status und begeben Sie sich auf eine Reise durch köstliche Einfachheit.

Michelle Schrenk: Weißt du noch, Herz?

Weißt du noch, Herz?

Neues Jahr, neue Herausforderungen für Erin, als ihr Freund Brent sie kurz nach ihrer Verlobung verlässt, mit der Behauptung, ihr Herz gehöre einem anderen. Trotz ihrer Zweifel spürt Erin, dass etwas nicht stimmt. In einer Nachtbegegnung in London rät ihr eine Frau in einem roten Mantel, die Welt zu verkleinern, wenn sie zu überwältigend wird. Erin beschließt, zu ihrer Tante Alma nach Horley zu reisen, um dort wieder zu sich zu finden.

Doch kurz nach ihrer Ankunft taucht auch noch Ryan auf, ihre frühere Liebe. Ist es Zufall oder Schicksal, dass sie sich hier wiedersehen? Erins Herz schlägt in Ryans Nähe sofort schneller, doch soll sie ihm erneut vertrauen? Denn Ryan ist nur auf der Durchreise, und das Geheimnis des alten Baums vor dem Haus könnte mehr verbergen, als beide ahnen. Manche Geheimnisse sind tief verwurzelt...

Remo Valentin Zynik: Farbenfinsternis

Farbenfinsternis

Was würdest du tun, wenn sich plötzlich alles auf den Kopf stellt? Wie weit würdest du gehen, wenn deine Existenz bedroht ist? Welchen Preis würdest du zahlen, um deine Familie und das Leben vieler anderer Menschen zu retten? In einer Welt, in der nichts so ist, wie es scheint.

Es ist nicht das, was man sieht.

Es ist das, was man nicht sehen kann.

Remo Valentin Zynik: Fegefeuer

Fegefeuer

Matt war eigentlich ein ganz normaler Junge, der die ersten Jahre seines Lebens behütet aufwuchs. Doch dann schlug das Schicksal gnadenlos zu. Im Alter von fünf Jahren änderte sich sein Leben von Grund auf. Plötzlich wurden dunkle Schatten über sein Leben geworfen, und nichts sollte jemals wieder so sein wie zuvor. Überall, wo Matt sich befand, fühlte es sich an wie die Hölle auf Erden – besonders zu Hause, wo das Böse persönlich sein Unwesen trieb. Doch als er sich von diesen Fesseln befreite, wurde er zu dem, was alle fürchteten!

Doska Palifin: Das Licht der Hajeps: Die Flucht

Das Licht der Hajeps: Die Flucht

Im Jahr 2167 wird Gabamon, ein Junge aus dem Ghetto der gigantischen Kuppelstadt Würzburg, von einer Bande krimineller Jugendlicher durch die nächtlichen Straßen gejagt. Auf seiner Flucht durch das unterirdische Tunnelsystem entdeckt er Relikte aus längst vergangenen Zeiten und erlebt sonderbare Erinnerungen. Findet er hier endlich Antworten auf seine quälenden Fragen? Wer ist er wirklich und was ist mit seinen Eltern geschehen?

Um das Geheimnis zu lüften, wird der Leser ins Jahr 2064 zurückversetzt. Die Erde ist von Außerirdischen, den Hajeps, in einem Blitzkrieg erobert worden. Widerstand war zwecklos. Flucht war sinnlos, und die Aliens betrachten den Planeten, den sie Lumatia nennen, als ihren eigenen Lebensraum. Immer mehr Raumschiffe landen auf der Erde, außerirdische Siedlungen entstehen, und die Menschheit ist machtlos gegen die überlegene Technologie der Eindringlinge.

Barb Ace: Eine Drachen-Wolf-Romanze : Mystische Mond-Serie

Eine Drachen-Wolf-Romanze : Mystische Mond-Serie

Was geschieht, wenn ein Drache und ein Werwolf sich verlieben? Würde ihre Beziehung von der Gesellschaft akzeptiert werden, oder würden Probleme auftreten, sobald die Nachricht von ihrer Verbindung außerhalb des Rudels bekannt wird?

Christian und Clarissa stehen vor dieser Frage und müssen herausfinden, ob ihre Beziehung alle neuen Hindernisse überstehen kann, mit denen sie konfrontiert werden.

Rena Hardt Hardtloff : Männer sind Frauensache

Männer sind Frauensache

„Meine biologische Uhr tickt so laut, dass ich an manchen Tagen mein eigenes Wort kaum verstehe.“ So denkt Benita, während ihr 30. Geburtstag unaufhaltsam näher rückt. Sie fürchtet, dass mit dreißig das Ende naht – zumindest in Bezug auf ihre Chancen auf Liebe, Karriere und Familie. Kein Job, kein Mann, und von Kindern ganz zu schweigen... Doch ihr schwuler bester Freund Chris, ist fest entschlossen, ihr das Gegenteil zu beweisen. Er ist überzeugt, dass Benita auf dem Singlemarkt noch alle Chancen hat. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebensweisen eint die beiden eine gemeinsame Mission, die ihre Freundschaft über die Jahre hinweg bestärkt hat: die Suche nach dem richtigen Partner. Und so stürzen sie sich gemeinsam ins aufregende Nachtleben von Potsdam.

Nathan Lake Ashworth: Schattenkinder : Band 3: Calle

Schattenkinder : Band 3: Calle

Völlig unvorbereitet wurde Calles Leben urplötzlich auf den Kopf gestellt. In nur wenigen Wochen musste sie mit ihren Eltern die vertraute Heimatstadt Berlin verlassen und sich in Erfurt niederlassen. Gegen diesen Wandel anzukämpfen schien zwecklos – es gab einfach keine andere Option. Doch die Eltern hegen die Hoffnung, dass dieser Umzug Calles Leben zum Besseren wenden würde. Doch diese Hoffnung erweist sich als Trugschluss. Calle bleibt standhaft und unbeirrt in ihren Überzeugungen und Werten, scheinbar unendlich in ihrem Widerstand. Doch gibt es noch eine Möglichkeit für Calle, oder hat sie diese bereits verspielt? Man kann vielleicht Menschen aus Berlin entfernen, aber kriegt man Berlin wirklich aus einem Menschen heraus?

George A. Birmingham: Eine junge Frau namens Hyacinth Robinson

Eine junge Frau namens Hyacinth Robinson: Roman

Etwa im Jahr 1850 wurde eine religiöse und wohltätige Gesellschaft in England von dem Wunsch ergriffen, irische Katholiken zum protestantischen Glauben zu bekehren. Es ist allgemein bekannt, dass Missionsgesellschaften das Interesse ihrer Unterstützer besser aufrechterhalten können, wenn das Arbeitsgebiet weit entfernt liegt. Die Mission zur Bekehrung der römisch-katholischen Bevölkerung begann daher im westlichen Teil von Galway, bekannt als Connemara, und stieß auf immense Begeisterung. Ältere Damen, oft mit Adelstiteln, setzten sich energisch für die Sache der neuen Reformation ein. Junge Damen, darunter einige sehr attraktive, sammelten Geld von ihren Brüdern und Bewunderern. Staatsmänner und Bischöfe führten die Subskriptionslisten an, und einflussreiche Komitees debattierten ernsthaft über die Verwendung der eingehenden Gelder.

Gaby Engelbart: Das Hundetricks-Handbuch: Anleitungen für ein glückliches Hundeleben

Das Hundetricks-Handbuch: Anleitungen für ein glückliches Hundeleben.: So bekommt dein (Tierschutz-)

Das Ziel dieses Buches ist es, Hundebesitzern, insbesondere solchen mit Tierschutzhunden, zu helfen, ihren Vierbeinern dabei zu unterstützen, mehr Selbstvertrauen mit Spaß und Freude aufzubauen. Dieser Ratgeber bietet eine schrittweise Anleitung für spannende und leicht umsetzbare Hundetricks.

Das Erlernen dieser Tricks und Übungen ermöglicht es den Hunden, aus ihrer Opferrolle und erlernten Hilflosigkeit herauszukommen. Sie können Erfolg erleben, spüren, dass sie etwas bewirken und verändern können, und erkennen, dass das Leben Freude bereiten und wunderbar schön sein kann.

Darüber hinaus stärkt eine besondere Übung die Fitness der Hunde und kann dazu beitragen, den oft dramatischen Auswirkungen von Hüftdysplasie (HD) und Arthrose wirksam vorzubeugen.

In diesem Buch findest du auch einige köstliche Rezepte für Hundecookies, mit denen du deinen geliebten Vierbeiner wunderbar verwöhnen kannst.

