Kuss zum Abschied bei einer Freundschaft plus: Darf man das?

Eine Freundschaft Plus kann funktionieren, wenn man gewisse Regeln aufstellt. Aber wie sieht es eigentlich mit Küssen aus? Kann das eine Freundschaft Plus kaputt machen? Wir geben euch die Antwort.

Wir alle kennen wohl Filme wie „Freundschaft Plus“ (bei Amazon streamen) oder „Freunde mit gewissen Vorzügen“ (bei Amazon streamen). Und wir alle ahnen bei diesen Streifen doch das Ende voraus: Eine Person von beiden entwickelt Gefühle und – schwupps! – die Freundschaft Plus funktioniert nicht mehr, aber am Ende wird es dafür eine umso schönere Beziehung. Aber im echten Leben kann es alles etwas komplizierter sein. Gerade wenn die Freundschaft plus aufrechterhalten will, muss man sich an bestimmte Regeln halten. Dahingehend kann selbst ein Kuss zum Abschied eine gefährliche Grauzone sein.

Küssen in der Freundschaft Plus: Gut oder gefährlich?

Das gemeine Kuschelhormon

Zuallererst: So wie jeder Mensch individuelle Bedürfnisse und Grenzen hat, funktioniert auch jede Freundschaft plus anders. Wichtig ist, dass ihr nichts erzwingt und darauf achtet, dass ihr euch in dieser Form der Affäre wohlfühlt.

Aber wie ist das jetzt mit dem Küssen? Feststeht: Bei einer Freundschaft plus ist es ein heikles Thema. Sucht man im Internet nach Antworten, findet man keine konkrete Lösung. Für die einen „Freundschaft plus“-ler gehört das Küssen mit dazu. Allerdings beschränken es viele auf den Sex. Davor oder danach gibt's kein Küssen und kein Kuscheln. Der Grund liegt tatsächlich in unseren Hormonen: Beim Kuscheln und Küssen wird Oxytocin ausgeschüttet. Das bekannte Kuschel- beziehungsweise Bindungshormon stärkt das Vertrauen zu einem Menschen und fördert die Bindung. Grundlegend für Partnerschaften, gefährlich in einer Freundschaft plus.

Küssen verboten? Sprecht über eure Grenzen

Andere Menschen in einer Freundschaft plus meiden unter anderem aus diesem Grund das Küssen. Gerade wenn sie küssen intimer als Sex empfinden. Eine Freundschaft plus wird somit als „nur Sex“ interpretiert.

Eine Freundschaft plus funktioniert somit bestenfalls mit gewissen Grenzen. Macht euch bewusst, was ihr braucht, was wiederum zu intim für euch ist und sprecht es mit der anderen Person ab. Die Diplom-Psychologin und Sexualtherapeutin Nele Sehrt beschreibt es so: „[Die Freundschaft plus] funktioniert für den, der Grenzen setzt, und den Anderen, der die Grenzen wiederum akzeptiert“ (Quelle: Stern).

Redet in der Freundschaft plus darüber, was für euch okay ist und was nicht (Bildquelle: Imago / Westend61)

Freundschaft plus: Küssen zum Abschied?

Aber wie verabschiedet man sich, nachdem man miteinander geschlafen hat? Doch ein Kuss zum Abschied oder lieber eine Umarmung? Hier gilt ebenfalls: Macht das, womit ihr euch wohlfühlt. Ein Kuss zum Abschied kann die Situation noch emotionaler machen. Falls ein Abschiedskuss die Grenze zwischen Freundschaft plus und Beziehung überschreitet, dann weicht am besten auf eine Umarmung aus. Kurz gesagt: Versucht, den Abschied nicht zu sehr mit Gefühlen aufzuladen, sofern ihr beide nicht mehr als auf eine Freundschaft plus aus seid.

Ihr seht, eine Freundschaft plus kann funktionieren. Aber damit es klappt, braucht ihr nicht nur klare Regeln, sondern ebenso viel Kommunikation. Sprecht darüber, wenn eine eurer Grenzen überschritten wurde. Das gilt auch dafür, wenn ihr merkt, dass ihr Gefühle für die andere Person entwickelt. Eine ehrliche und offene Kommunikation ist vielleicht nicht immer die einfachste, aber dafür die beste Lösung für beide Seiten.

