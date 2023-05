MediaMarkt bietet euch heute Nacht beim Late Night Shopping eine breite Palette an Elektronikprodukten zu Schnäppchenpreisen. Aber auch bei der Mehrwertwoche könnt ihr gerade erstklassige Deals abstauben. Wir haben die Angebote überprüft und präsentieren euch hier die 9 besten Deals, die ihr nicht verpassen solltet.

Late Night Shopping bei MediaMarkt im Check

Ihr bekommt bei der neuesten Aktion von MediaMarkt aktuell wieder reichlich gute Deals (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Wir haben die Angebote überprüft, die Preise verglichen und präsentieren euch hier die Highlights. Aber Achtung: Die Aktion läuft nur bis morgen früh um 9 Uhr (01. Juni 2023). Sollten euch die Deals nicht reichen oder die Aktion schon abgelaufen sein, könnt ihr auch noch bis zum 05. Juni 2023 bei den Mehrwertwochen zuschlagen (bei MediaMarkt ansehen). Hier profitiert ihr von kostenlosen Services wie Displayschutz zum Smartphone, optimaler Bildeinstellung beim TV-Gerät und vielem mehr.

Weiterhin sparen könnt ihr, wenn ihr euch fürs Treueprogramm von MediaMarkt anmeldet, um Punkte zu sammeln, die ihr später wiederum für Einkäufe einlösen könnt.

Schnäppchen-Alarm: 9 Top-Deals beim MediaMarkt LNS

LG XBOOM GO PN5 Bluetooth Lautsprecher, Anthrazit Statt 149 Euro UVP: tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit IPX5-Spritzwasserschutz, 18 Stunden Akkulaufzeit und Beleuchtung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:53 Uhr

Grundig 50 VCE 223 Smart TV (50 Zoll) Statt 599,99 Euro: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, 50 Hz Bildwiederholungsfrequenz und Android 9. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:37 Uhr

Lenovo G25-10 (24,5 Zoll) Statt 229 Euro UVP: Full-HD Gaming Monitor mit 1 ms Reaktionszeit und 144 Hz Bildwiederholungsfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:53 Uhr

Apple Mac mini (MXNG2D/A) Statt 1.259 Euro UVP: Mini PC mit macOS, Intel Core i5 Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD und Intel UHD Graphics 630. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 21:57 Uhr

Apple iPad Pro 11 Wi-Fi (2022) Statt 2.429 Euro: 11-Zoll-Tablet mit 2 TB Speicher in Space Grau. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:22 Uhr

Fritz!Box 7530 AX + AVM Fritz!Fon C6 Statt 288 Euro UVP: WLAN-Router + DECT-Telefon im Set. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:53 Uhr

AVM FRITZ!DECT 301 (3 Stück) Statt 129 Euro: Smarte Heizkörperregler mit E-Paper-Display und DECT ULE-Funk mit bis zu 40 m Reichweite. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:53 Uhr

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Statt 449,99 Euro: Faltbarer E-Scooter aus Luftfahrtaluminium mit Straßenzulassung, App-Anbindung, langer Reichweite, dualem Bremssystem, LED-Display und breiten Luftreifen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:01 Uhr

Sandisk Extreme Portable SSD (1 TB) Statt 239,99 Euro UVP: Externer Speicher für PC / Mac, 1 TB SSD mit maximal 1050 MB/s Übertragungsrate in Grau / Orange. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:11 Uhr

Weitere Highlight-Angebote bei MediaMarkt

Lenovo Tab P11 Plus (128 GB) Statt 299 Euro UVP: 11-Zoll-Tablet mit HD-Display, 128 GB Speicher, 4 GB RAM und Android 11 als preiswerter Allrounder für Home-Office, Zuhause oder Unterwegs. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:38 Uhr

LG Tone Free DFP3W True Wireless Statt 89 Euro UVP: In-ear Kopfhörer Bluetooth in Pearl White. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:00 Uhr

Dyson V8 Absolute (2022) Statt 399 Euro UVP: Stielsauger mit 425 Watt und 0,54 l Fassungsvermögen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 21:55 Uhr

SAMSUNG DW60M6040BB/EG Statt 899 Euro UVP: Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 598 mm breit, maximaler Lautstärke von 44 dB (A) und Energieeffizienzklasse E. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:53 Uhr

Hisense 43A6CG LED-TV (43 Zoll) Statt 499 Euro UVP: 43 Zoll Smart-TV mit 4K-Auflösung, integriertem Triple Tuner und 3x HDMI, 2x USB-Anschlüssen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 21:58 Uhr

Samsung GQ65QN85B Neo QLED TV (65 Zoll) Statt 2.299 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, Twin Triple Tuner, Dolby-Atmos-Sound und 100 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 21:49 Uhr

Samsung Portable SSD T7 (1 TB) Statt 89,99 Euro UVP: Externe Festplatte für Mac, PC, Smartphone und Konsole mit USB 3.2 Gen.2, 1.050 MB/s Lesen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:53 Uhr

Siemens TE651509DE EQ.6 Plus S100 Statt 1.259 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit konstanter Brühtemperatur, Dampf-Reinigung und Doppeltassen-Funktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 22:53 Uhr

MediaMarkt: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

