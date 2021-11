Lidl Connect verteilt ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: 10 GB kostenloses LTE-Volumen lassen sich gerade über die Lidl-Connect-App abstauben. Das Geschenk steht sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden bereit – aber es hält nicht ewig.

Lidl Connect verschenkt 10 GB LTE-Volumen

Lidl hat über seinen Mobilfunkdienst eine neue Aktion ins Leben gerufen, von der ausnahmsweise mal nicht nur Neukunden profitieren. Auch Bestandskunden erhalten ein LTE-Geschenk, das sich auf 10 GB beläuft. Die Aktivierung geschieht über die App von Lidl Connect und kann ab sofort durchgeführt werden. Bis zum 27. Dezember 2021 kann das zusätzliche Datenvolumen eingesackt werden.

Ein paar kleinere Einschränkungen hat sich Lidl Connect dann aber doch überlegt: Die 10 GB an zusätzlichem LTE-Volumen stehen nur maximal 28 Tage nach Aktivierung zur Verfügung. Wer das Volumen also bis dahin nicht aufgebraucht hat, der kann es anschließend auch nicht weiter nutzen. Darüber hinaus kann während des Aktionszeitraums der Tarif innerhalb von Lidl Connect nicht gewechselt werden, ohne das LTE-Geschenk zu verlieren.

Um die 10 GB LTE-Volumen erhalten zu können, muss lediglich einer der vier Smart-Tarife von Lidl Connect aktiv sein. Das Geschenk steht ausschließlich in der App von Lidl Connect und nicht auf der Webseite zur Verfügung (Quelle: Lidl Connect).

Lidl Connect: LTE-Tarife beginnen bei 4,99 Euro

Lidl Connect bietet vier Tarife an, die nicht per Monat, sondern alle vier Wochen bezahlt werden. Mit Ausnahme des kleinsten Tarifs Smart XS gibt es eine Flatrate für Telefonie und SMS. Beim LTE-Volumen stehen zwischen 1 GB und 12 GB zur Verfügung. Preislich liegen die Angebote zwischen 4,99 Euro und 17,99 Euro alle vier Wochen. Gesurft wird im Netz von Vodafone mit bis zu 25 Megabit in der Sekunde im Download.