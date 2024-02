Lidl verkauft aktuell ein geniales Produkt, das in jedes Bad gehört

Lidl hat wieder ein Produkt im Angebot, das in einer neuen Version verkauft wird. Auch nach Corona spielt Hygiene eine große Rolle und damit wird euch das Leben viel leichter gemacht. Ich habe die Vorgängerversion des elektrischen Seifenspenders seit Jahren im Einsatz und finde die neue Generation noch besser.

Lidl verkauft elektrischen Seifenspender für 12,99 Euro

Produkte wie automatische Seifenspender sind in der Zeit von Corona stark im Preis gestiegen. Mittlerweile sind die Preise deutlich gefallen. Lidl hat den Seifenspender bereits mehrfach angeboten und er war immer schnell ausverkauft. Dieses Mal gibt es eine neue Version mit Display, die zudem den Füllstand, die Ausgabemenge und den Batteriestatus anzeigt. Ihr bekommt den Seifenspender ab sofort für 12,99 Euro in den Filialen von Lidl.

Bei Lidl bekommt ihr ab dem 12. Februar 2024 einen neuen Seifenspender zum attraktiven Preis. (Bildquelle: Lidl-Prospekt)

Das Besondere an dem Geräte ist, dass ihr die Seife nicht mehr mit der Hand herausdrücken müsst. Ihr haltet einfach die Hand darunter und die Seife wird ausgegeben – komplett kontaktlos. Das sorgt nicht nur für eine bessere Hygiene, sondern spart auch Seife, da nur eine bestimmte Menge herauskommt. Ihr zahlt zwar jetzt einmalig die 12,99 Euro, könnt danach aber einfach die günstige Flüssigseife zum Nachfüllen kaufen. So belastet ihr die Umwelt weniger, da ihr nicht immer eine Seife mit Behälter kaufen müsst. Dadurch spart ihr am Ende auch Geld.

Online könnt ihr bei Lidl nur die ältere Version ohne Display für 7,99 Euro kaufen (bei Lidl anschauen). Alternativen bei Amazon kosten etwas mehr. Mit etwa 20 Euro seid ihr aktuell dabei (bei Amazon anschauen).

Seifenspender mit 380 ml Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.02.2024 19:25 Uhr

Was ihr über Lidl vermutlich noch nicht wusstest:

Was taugt der elektrische Seifenspender von Lidl?

Ich habe 2020 die erste Generation dieses Modells gekauft und bin damit immer noch zufrieden. Das Nachfüllen der Seife klappt super, die Ausgabe ist immer gleich und etwa alle sechs Monate muss ich die Batterien wechseln. Seit über vier Jahren ist der elektrische Seifenspender im Einsatz und hat bisher noch keine Schwächen gezeigt. Ich kann so ein System nur empfehlen.

Anzeige

