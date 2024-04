Lidl verkauft ein Messgerät günstiger, das in keiner Werkzeugtasche fehlen darf

Wenn ihr gerne selbst etwas in eurer Wohnung macht und zu den vielen Hobbyheimwerkern in Deutschland gehört, dann braucht ihr eine gewisse Auswahl an Werkzeug. Bei Lidl bekommt ihr aktuell einen Laser-Entfernungsmesser günstiger, der einige zusätzliche Tricks drauf hat.

Wenn ihr euch den Griff zum Zollstock sparen wollt, könnt ihr euch einen Laser-Entfernungsmesser kaufen. Dieser übernimmt für euch die Distanzmessung ohne das klassische Hin- und Herschieben des Zollstocks auf dem Boden und Zusammenrechnen der Entfernung. Bei Lidl gibt es im Onlineshop aktuell das Modell „PLEM 50“ von Parkside für nur 17,99 Euro. Es fallen noch Versandkosten an. So landet ihr am Ende bei 23,94 Euro (bei Lidl anschauen). Bei Amazon ist ein ähnliches Gerät durch einen Rabatt gerade etwas günstiger zu haben (bei Amazon anschauen).

Im Oktober 2023 hat Lidl bereits ein ähnliches Modell für das gleiche Geld verkauft, doch damals war der Funktionsumfang geringer. Der neue Laser-Entfernungsmesser von Lidl besitzt ein viel größeres Display, kann die Entfernung, Fläche und das Volumen messen und beherrscht indirekte Längenmessung. Außerdem ist es möglich, Messdaten zu addieren und subtrahieren, es besitzt eine Speicherfunktion mit 100 Einträgen und unterstützt bis zu drei Referenzpunkte. Das Display ist zudem beleuchtet und kann so auch in schlechten Lichtverhältnissen abgelesen werden.

Es handelt sich dabei also um ein wirklich nützliches Werkzeug, mit dem nicht nur Anfänger etwas anfangen können, sondern auch Fortgeschrittene. Der Messbereich ist mit 0,05 bis 50 Metern auch sehr groß, sodass im Grunde alle gängigen Entfernungen im Heimwerkbereich erfasst werden können. Bei Lidl sind Käuferinnen und Käufer sehr zufrieden. Das Gerät erreicht fast die volle Punktzahl (bei Lidl anschauen).

Für wen lohnt sich der Kauf?

Im Grunde für alle, die eine Entfernung von mehr als zwei Metern messen möchten, die ein normaler Zollstock abdeckt, oder die es ziemlich genau haben wollen. Ich habe bei der Sanierung meiner Wohnung einen ähnlichen Laser-Entfernungsmesser verwendet und mir damit viel Zeit und Kopfschmerzen erspart. Auch für schlecht mit dem Zollstock messbare Stellen ist so ein Entfernungsmesser ein echte Erleichterung.

