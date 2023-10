Lidl verkauft ab heute ein Messgerät, das in jede Werkzeugtasche gehört

Wenn ihr Hobbyheimwerker seid, dann solltet ihr eine gewisse Auswahl an Werkzeug und nützlichen Gadgets besitzen. Bei Lidl wird ab dem 9. Oktober 2023 ein wirklich praktisches Gerät verkauft, mit dem ihr euch den Griff zum klassischen Zollstock sparen könnt.

Lidl verkauft Laserentfernungsmesser zum Schnäppchenpreis

Eines der Tools, die ich mir zur Renovierung meiner Wohnung direkt gekauft habe, war ein Laserentfernungsmesser. Ich hatte einfach keine Lust mehr mit einem Maßband oder Zollstock herumzulaufen und Maße zu nehmen. Ein Laserentfernungsmesser ist so viel besser und zeigt präzise Werte an. Genau das Modell, das ich selbst besitze, könnt ihr ab dem 9. Oktober 2023 in den Lidl-Filialen bekommen. Es handelt sich um das Parkside PLEM 20 B5 für 17,99 Euro (bei Lidl anschauen).

Wenn ihr nicht warten wollt, dann könnt ihr im Onlineshop von Lidl direkt zuschlagen. Dort fallen aber noch Versandkosten an. Entsprechend mehr müsst ihr zahlen. Gute Alternativen kosten bei Amazon etwas mehr. Durch einen Rabatt erhaltet ihr ein Modell mit größerem Display und 50 Meter Lasermessung für knapp unter 20 Euro (bei Amazon anschauen). Wollt ihr ein Markengerät von Bosch, dann werden fast 50 Euro fällig, wobei es aktuell Rabatt gibt (bei Amazon anschauen).

Für wen lohnt sich der Kauf des Laserentfernungsmessers?

Im Grunde für jeden, der auch nur irgendwie etwas ausmessen möchte in der Wohnung, auf dem Balkon oder im Garten. Ich verwende das Messgerät fast jede Woche, weil ich keine Lust habe, den klassischen Zollstock zu nutzen. Mit einer Lasermessung von bis zu 20 Metern und einer hohen Genauigkeit könnt ihr im Grunde jede Entfernung zu Objekten messen. Ihr könnt dabei einstellen, ob die Entfernung mit oder ohne das Gerät gemessen wird. Das Display ist auch beleuchtet, wenn es dunkler wird und schaltet sich ab, wenn ihr es längere Zeit nicht nutzt. Ich persönlich bin damit zufrieden.

