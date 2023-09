Alte Gasheizung weiter nutzen: Deutsche Forscher entdecken Möglichkeit

Ein Forscherteam der WWU Münster hat ein innovatives Verfahren entwickelt, mit dem Wasserstoff kostengünstig hergestellt werden kann. Das weckt neue Hoffnungen bei Besitzern von Gasheizungen. Die Experimente zeigen, dass Wasserstoff als Heizalternative nicht abgeschrieben werden muss.

Heizen mit Wasserstoff: Neues Verfahren senkt Kosten

Gasheizungen könnten doch einen Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen. Forscher am Institut für Organische Chemie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster haben experimentell ein effizientes Verfahren entwickelt, mit dem Wasserstoff deutlich kostengünstiger als bisher hergestellt werden kann.

Die Herausforderungen beim Einsatz von Wasserstoff als Heizmedium sind bislang hoch, da die Herstellung des synthetischen Gases teuer ist. Dennoch gibt es Befürworter in Politik und Wirtschaft, die Wasserstoff als Alternative favorisieren. Wenn es gelingt, bestehende Gasheizungen auf Wasserstoff umzurüsten und das Versorgungsnetz anzupassen, könnten teure Heizungssanierungen vermieden werden. Wasserstoff könnte auch die Anforderungen des neuen Heizungsgesetzes erfüllen, wenn er aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird.

Bisherige Verfahren verwendeten teure Metallkatalysatoren wie Titanoxid, was die Produktionskosten in die Höhe treibt. Das neue Verfahren arbeitet dagegen mit organischen Phosphorverbindungen. Statt Wasser direkt in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten, wird das Wasserstoffatom vorübergehend an ein Zwischenprodukt gebunden und dann mit weniger Aufwand wieder freigesetzt. Das senkt den Energiebedarf erheblich, so die beteiligten Forscher (Quelle: Uni Münster).

Wasserstoff für Gasheizungen: Bisher nur Experimente

Auch wenn die neuen Forschungsergebnisse vielversprechend klingen, bleibt wie immer abzuwarten, ob sich die Experimente in der Praxis bewähren. Im besten Fall könnte sich Wasserstoff als grüne Heizalternative erweisen und Millionen Besitzer von Gasheizungen ihre Heizung behalten lassen.

